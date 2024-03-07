消委會報告│保濕面霜大比拼！14款效果佳獲高分！CLINIQUE、ESTÉE LAUDER、OLAY上榜，最平$129！即睇完整名單

【消委會／皮膚／護理／保濕／面霜／乾燥】就算天氣潮濕，也要注意皮膚補水，避免乾裂脫皮。消費者委員會（消委會）早前測試了市面上17款保濕面霜，當中發現有14款保濕效果良好，並能顯著提升皮膚水分含量，其中包括OLAY、ESTÉE LAUDER、THE BODY SHOP等人氣品牌。

14款保濕面霜

消委會於2016年測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液，售價由108至2,700元不等。消委會安排試用者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的14款產品：

1. EAU THERMALE Avène高效鎖水輕盈保濕霜（40ml）

總評：3.5

價錢：$248

2. OLAY 長效保濕凝露（50g）

總評：3.5

價錢：$129

3. VICHY 溫泉礦物活水循環保濕水份乳霜（50ml）

總評：3.5

價錢：$280

4. ESTÉE LAUDER 水漾活肌深層保濕霜（50ml）

總評：3.5

價錢：$570

5. L'Oréal Paris 水清新3合1智慧保濕精華霜（50ml）

總評：3.5

價錢：$145

6. NUXE 植物鮮奶乳霜（50ml）

總評：3.5

價錢：$198

7. THE BODY SHOP 維他命E雪葩補濕面霜（50ml）

總評：3.5

價錢：$189

8. 法國葉露芝楓樹精華補濕系列24小時深層補濕腳啫喱（50ml）

總評：3.5

價錢：$165

9. BIOTHERM 温泉水潤保濕凝膠（50ml）

總評：3.5

價錢：$400

10. DR. WU 玻尿酸保濕水凝露（30ml）

總評：3.5

價錢：$290

11. 露得清 水活保濕凝露（50g）

總評：3.5

價錢：$139.9

12. lavera 有機抗敏保濕面霜

總評：3.5

價錢：$169

13. Dr. Hauschka Quince Day Cream（30ml）

總評：3.5

價錢：$320

14. CLINIQUE 升級特效潤膚露+（50ml）

總評：3.5

價錢：$170

資料來源：消委會

*售價或因店舖不同等因素而有變動

針對以上14款保濕面霜，消委會推介3款保濕面霜：

● EAU THERMALE Avène：售價$225、評分3.5星

● OLAY：售價$130、評分3.5星

● VICHY：售價$250、評分3.5星

4大使用保濕面霜貼士

1. 洗面後保濕最佳：每日洗面後，趁皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚，隨即塗抹護膚品。一般每日護理皮膚2次已足夠，當皮膚特別乾燥的日子或位置則可按需要多塗數次保濕霜。

2. 皮膚灼熱宜停用：不少人最初使用保濕護膚品時，都有機會在塗抹產品後出現輕微刺痛感覺，原因可能是外觀仍完好的皮膚內，底層組織其實較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此造成如此反應。如有這種情況，應持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感應在數天內逐漸消退；相反如痛楚加劇，出現皮膚灼熱，可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

3. 注意護膚品使用次序：現時不少護膚品均添加高分子聚合物，如玻尿酸、水解膠原蛋白等，這些物質不易被皮膚吸收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種護膚品和化妝品，容易搓出細小碎屑。同時這類薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。

4. 按膚質和氣候選擇：任何膚質人士，只要適當使用保濕護膚品可有效減低皮膚敏感和濕疹復發機會。油性膚質宜選用含油量較低產品；乾性皮膚則需要含密封保濕劑比例較高的護膚品。

改掉加劇皮膚乾燥壞習慣

消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

*資料源自2016年11月消委會報告，產品售價及品質或有變更

轉載自晴報