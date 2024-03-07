常胃痛求醫，30歲瑜伽導師揭童年陰影致創傷後遺症！焦慮抑鬱曾想輕生！即睇複雜性創傷後遺症6大成因

【情緒病／心理健康／抑鬱症／焦慮症／胃痛】情緒及精神疾病有時會令身體出現不同徵狀，一名30歲港女無故出現胃痛，但經多次求醫亦沒發現身體出現異常，後經精神科專科醫生診斷發現，原來她患上了抑鬱症和焦慮症，而病因更與她的童年經歷有關。

無故胃痛 屢入院檢查一切正常

30歲港女Katherine在Instagram「maisonnueka」分享自己確診情緒病的心路歷程，指自己以前有很多嗜好，性格好學，喜歡做瑜伽，學習新語言，亦有研究紅酒等，自己亦會開班授徒，每天「忙到抖唔到氣」，才會「覺得自己無虛度光陰」。直到2022年9月，有一天她正在教瑜伽時，感覺到上腹位置持續劇痛，連帶著噁心和頭暈等症狀，當時被迫中斷授課。

其後，Katherine經常作嘔作悶，初期以為自己懷孕。但經檢查後發現並非懷孕，她又開始懷疑自己是否患胃潰瘍，遂入院照胃鏡。豈料檢查報告卻顯示她身體一切如常，讓她非常困惑和擔憂。後來持續胃痛惡化至胸口痛，她再次入院做詳細檢查，再次發現身體一切正常。醫生最後得出結論，讓她一秒抓狂，

「其實你應該去睇精神科醫生。」

被轉介精神科 確診精神病

Katherine形容當時晴天霹靂，破口質問醫生:「你即係話我黐線啫」。後來她被轉介精神科，很快被診斷出患上抑鬱症和焦慮症。她形容自己確診後身體各個部位皆有出現不適，如胃痛、胸痛、消化道不適、噁心、頭暈、失眠等。她形容「這些感覺是真的，但與器官功能無關」，後來這些身體不適感日益嚴重，牽連影響情緒，

「我會無啦啦喊，無啦啦發脾氣，然後鬧我老公，思緒紊亂、呼吸困難，完全控制唔到自己嘅情緒……」

病因源於童年經歷

回想過去，Katherine的情緒病源自於原生家庭的創傷後遺症，小時候家教嚴厲種下情緒病的種子。確診後，Katherine憶述自己曾多次驚恐症發作，平日熱愛生命的她，居然會萌生輕生念頭，失去行動力，每天只想躺在床上猶如行屍走肉。幸好當時有剛結婚半年的德籍丈夫支持，一步步帶著她走出陰霾，甚至為她毅然舉家搬回德國，一年半一直陪伴在側。

「喺佢支持下，我慢慢投入返世界，一齊捱過無數個我想輕生嘅日子……」

幸得丈夫相伴 出國散心走出抑鬱

裸辭養病的期間，Katherine做了很多新嘗試，勇敢挑戰自己學習新事物。她專注培養新興趣，對藝術、音樂、創意相關的運動特別感興趣，更因而開始接觸針織、陶瓷、烹飪、拉大提琴、畫畫等；她迷上「住家飯」，指「煮餐簡單嘅飯除咗健康，仲可以為自己同心愛嘅人付出」；經常旅行擴闊眼界，透過看他人如何努力生活，讓她有了很大啟發；多接觸大自然，覺得「大自然有股神奇療癒力量可以安撫神經和心靈」，紓緩壓力；開始接觸禪修和靜觀，學習冥想和學佛更認識內在的自己，學習與自己相處；看不少身心健康的書籍，更加了解精神健康。她希望以過來人身份分享患病經歷，寄語同路人：

「希望經歷緊同樣困境嘅你，唔會覺得孤單。」

複雜性創傷後遺症6大誘因

據本港青山醫院資料，複雜性創傷後遺症一般會在創傷事件發生後數星期或數月後出現，但可能需時數年才得以察覺。曾受虐待或折磨的成年人在一段時間過後，可能會產生與世隔絕的感覺，甚至對整個世界和人與人之間的關係均失去信心。以下綜合6大誘因或致更大心理創傷：

● 事件發生在童年，年紀愈小，創傷愈大

● 創傷由父母或其他照顧者所造成

● 極嚴重的創傷

● 創傷持續一段長時間

● 你被隔離

● 仍然需面對施暴者或對自身安全有威脅的事

轉載自晴報