英國醫療 | 醫院急症室新規定遭狠批！病人求醫要填達14頁身體狀況問卷分流？醫護人員親證「流住血都要填」

【英國醫療/公立醫院/移民/iPad】由於英國醫療資源日益緊張,為增加診症及分流效率,當地部分醫院急症室竟要求病人在求醫前利用院內的iPad填達14頁的身體狀況問題作分流之用。當中,除了每題要回答「是」、「否」或「不確定」外,更包括情況危急的問題,如「你是否大量出血?」等,消息一出後,瞬即引來大量民眾狠批措施荒謬。

根據「每日郵報」報道,這項措施屬「緊急護理中心自助計劃」(Urgent Care Centre self-service)的一部分,原先推行目的是為了加快診症及分流效率,惟計劃中需要病人自行在iPad上回答14頁問題,卻令人感到相當矛盾。在14頁問題中,包括「你是否大量失血?」(Have you lost a lot of blood?)、你的唇、面部、舌頭、口腔或喉嚨,有否突然急劇地腫脤?」(Have you got sudden rapid swelling of the lips, face, tongue, mouth or throat?)、「你在這裏是否因為你嘗試了結生命?」(Are you here because you've tried to end your life?) ,並問「你有否服食或吞下任何有毒或有害物質?」。所有問題均要求病人需選答「是」、「否」或「不確定」。

除上述有關身體狀況的問題外,還有一條問題問到求診者「出生時的性別」,並附上長篇大論的注解指是「登記人出生時的性別,而並非他們的性別認同」,並指一旦遇上3種情況,需向向工作人員提出協助,包括不知道登記人出生時的性別、他們不想提供此資訊、又或以上「男」、「女」選項都不能代表他們。

報道指,有關iPad系統已在多間NHS醫院試行,其中一間醫院的醫護人員接受訪問時,亦尷尬表示有關計劃已展開了數周,並承認就算求診者正在流血,也需要「填iPad」問題。當地的長者團體則批評有關計劃「危險」,擔心會令病人延誤受診而搞出人命,並指病人想要做的第一件事是與真正的人交談。

「有些患者,包括老年人,在到達急診室時會感到壓力很大或病情嚴重,以至於無法填寫數位問卷。」

