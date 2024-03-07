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遊日買藥注意！藥劑師拆解5大日本熱賣藥品：亂服這牌子感冒藥或會上癮！專家：了解成分避免帶藥回港誤墮法網
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遊日買藥注意！藥劑師拆解5大日本熱賣藥品：亂服這牌子感冒藥或會上癮！專家：了解成分避免帶藥回港誤墮法網

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【EVE-A/EVE-EX/EVE系列止痛藥/布洛芬/太田胃散/EX PLUS B群/感冒藥/腸胃藥/日本/藥妝/遊日/旅行/】又到旅行季節！日本藥妝一向受港人歡迎，不少人遊日時都會順便大批「掃貨」，惟各國對藥物規管都有所不同，旅行購買藥妝產品時應小心了解成分，避免購買到需醫生處方或監管的藥物。有藥劑師提醒，日本5大熱銷藥妝商品中，部份含有鎮靜劑、血管收縮劑等成分，更有產品含醫生處方成分，亂食恐有成癮風險。

 

　　台灣藥劑師花逸修（小花藥師）於個人Facebook專頁解析日本熱銷5大藥妝產品，種類包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命B雜等，這些被點名的藥物牌子，大部份都備受港人好評，藥劑師指這些產品當中含有不少特別成分，購買時應注意標示。

 

5大日本熱賣藥妝及成分


1.眼藥水

根據功效，分別含有血管收縮劑、抗組織胺、NASD 抗炎藥成分、Neostigmine、各類維他命或牛磺酸。

 

2.感冒藥

「大正系列」感冒藥含Dihydrocodeine強效止咳成分，具成癮性，服用後毒品尿液檢測可能呈現陽性反應。

 

3.止痛藥

「EVE系列止痛藥」含Allylisopropylacetylurea 鎮定劑成分，以及Ibuprofen。

 

4.腸胃藥

「太田胃散」含強鹼碳酸氫鈉和中藥漢方;「Waxamoto」含糞鏈球菌。

 

5.維他命B雜

「EX PLUS B群」含高單位維他命B1、6、12，並不含維他命B2。



資料來源：台灣藥劑師花逸修（小花藥師）

 

眼藥水：根據不同功效，眼藥水的成分各有不同，其中5種功效需要注意相關成分：

結膜炎：含血管收縮劑、幫助消除眼睛紅筋；藥劑師提醒，這類眼藥水不可連續使用超過7日，否則恐引起反彈性充血。

抗過敏/花粉：含抗過敏藥物「抗組織胺」，具止痕效果。

抗發炎：含非類固醇消炎止痛藥「NSAID」成分，過敏者需注意。

抗疲勞：含抗組織胺「新斯的明（Neostigmine）」、維他命B12，可調節睫狀肌肌力。

營養劑：含維他命A、E、B2、B6、牛磺酸。

感冒藥：「大正系列」感冒藥一直深受港人歡迎，但當中原來添加了雙氫可待因（Dihydrocodeine）強效止咳成分，具有成癮性，服用後毒品尿液檢測甚至可能呈現毒品陽性反應，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦不可使用。此成分於香港屬第I部毒藥，需要醫生處方、並只限於註冊藥劑師監督下的藥房方可販售。

止痛藥：同樣受到港人喜愛的「EVE系列止痛藥」，其中EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX系列中含有烯丙異丙乙酰脲（Allylisopropylacetylurea）鎮定劑成分，可引起嗜睡反應，道路駕駛者服用時需注意。此外，「EVE系列止痛藥」主要鎮痛成分為布洛芬（Ibuprofen），於香港屬第1部毒藥，需要經註冊藥劑師監督下方可購買。

腸胃藥：「太田胃散」含有強鹼碳酸氫鈉及中藥漢方＜不建議每日當作保養使用；「Waxamoto」中含有糞鏈球菌（Streptococcus faecalis）。

維他命B雜：「EX PLUS B群」含有維他命B1、6、12成分，具輕微阻斷痛覺傳導、修復神經功效。服用這一款B雜尿液並不會變黃，藥劑師解釋是因為B雜中不含維他命B2成分，並非因為坊間所指「因為有吸收才不會變黃」。

 

不了解藥物成分易墮法網

 

　　香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師曾接受訪問時指，日本止痛藥常用的成分布洛芬（Ibuprofen）為第1部毒藥，低劑量的布洛芬在香港須註冊藥劑師的監督下購買，消費者未必了解藥物成分，亦很少留意藥品曾否註冊，帶藥回港有一定風險。「若非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥屬違法行為。（註一）」他續指，若旅行中患病，不代表不能使用外地的藥物，但他建議買藥前應向當地藥劑師查詢並尋求建議。

 

特效配方並非人人適合

 

　　蘇曜華又提醒高血壓人士服食止痛藥時要小心，「特效配方止痛藥添加了咖啡因。雖然咖啡因可讓人亢奮，從而令人忘記痛楚，但沒有實證證明咖啡因可以提升止痛效能。而且咖啡因可以令心跳加速，血壓增加，高血壓和心血管病的患者更需特別注意。」此外，聲稱針對經痛，「其實，當中的成分亦是樸熱息痛加咖啡因。同樣的成分，但宣傳方法有異，又可賣貴啲。」

 

　　註一：根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下在藥房出售，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

 

拆解布洛芬及撲熱息痛分別

 

  根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為「撲熱息痛」（Paracetamol等一般用於止痛退燒的止痛藥，以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。

 

拆解撲熱息痛

 

注意事項

  • 每天最大劑量為4000毫克（即８片每片500mg），只要使用份量恰當，此藥相對上安全，適合長者、小童服食。它對腸胃的刺激很少，因此不須與胃藥同服。
  • 但若一天服用超過4000毫克(即8片每片500mg)，就會有引發急性肝衰竭的危險。所以如果已經吃了含此床分的感冒藥，又必須吃其他止痛消炎藥，可要特別小心，不可超過安全劑量的標準。

 

特點

  • 適用於普通痛症（如：頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等），但沒有消炎功效
  • 較少會引起胃部不適，不傷胃而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔

 

副作用

  • 耐受性良好，正常劑量下較少出現副作用
  • 噁心、嘔吐、便秘等

 

資料來源：香港藥學服務基金

 

拆解布洛芬


特點

  • 消炎作用比較強
  • 具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上

 

副作用

  • 有機會引致腸胃不適、出血，甚至胃潰瘍等情況；因此建議病人飽肚服用，以減輕藥物對腸胃之刺激
  • 如病人需要長期服用此藥（如類風濕關節炎患者），或同時患有胃部疾病的人士，則可按個別需要配合胃藥同服，以減低腸胃出血得機會
  • 或可能導致低血糖，糖尿病者服用要特別留意
  • 如發現容易出血或瘀傷，應立即停藥，諮詢醫生

 

注意事項

  • 服用alendronate(Fosamax)治療骨質疏鬆症的病人，要避免使用傳統「非類固醇消炎藥」，因為造成胃潰瘍的比例非常高，除非經醫生指示。否則曾經對此藥有過敏反應的人士、正在服用抗凝血劑的病人及痛風症、高血壓、糖尿病或哮喘病患者，切勿隨便服用「非類固醇消炎藥」

 

資料來源：香港藥學服務基金

 

轉載自晴報

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