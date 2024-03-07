糖尿腎病實戰真人真事

糖尿病如長期控制不佳，體內過高的血糖和血壓會不斷傷害腎臟的血管，增加腎臟過濾血液的負荷。當腎臟的代謝功能喪失超過9成，病人便需要洗腎或進行腎臟移植。

以下是筆者朋友因糖尿病而引發腎病，以及治療的真人真事，好讓關注健康的讀者更加警惕：

「媽媽因糖尿併發慢性腎病已有一段日子，但到去年底，病情呈斷崖式下滑，需要洗腎。儘管醫管局已给了個快期，但對我來説仍是太慢，因她的腎只剩下6%功能，一排再排，根本來不及救命。醫管局腎科介绍了幾種治療方法，家人商議後，選了最適合她的血液透析治療(俗稱「洗血」)，而没有採取腹膜透析治療（俗稱「洗肚」）。政府的政策是先支援洗肚的病人，如洗血的話，病人就要自行去私家醫院做了。」

「經過個多月的私家腎科醫生的跟進診治，我們安排了私家醫院醫生在母親的鎖骨做引入一條臨時導管的手術，用來洗血。術後當天便馬上洗血，當天的費用約2萬元。」

另一位外科醫生於一星期後，在朋友媽媽手腕内做了血管造瘻（AV Fistula）手術，待AV Fistula成熟可用後，臨時洗血的導管便可拆除，這個手術花了5萬元。她在私院共洗了3次血，病症也紓緩了許多，現在她已轉去慈善機構的透析中心繼續洗血。

朋友媽媽80多歲，没有保險，慈善機構透析中心約2千元一次，每星期要洗2次，一個月最少8次！腎衰竭是危疾，但私家醫院洗血一次約4,600元，許多人都會因負擔不起而得不到治療。

「在這裏，奉勸大家，不要輕視糖尿和高血壓，一定要好好控制。不管它的話，他日所帶來的併發症是很嚴重的。患上腎病要及早規劃治療，無論洗肚或洗血，都要先做導管，因AV Fistula要個多月才可用。60歲後，腎功能是會自然下降的，大家請多運動，多休息 ; 飲食均衡，心情輕鬆不執著，保重身體啊！」

大家要正視危疾和醫保的重要性。看朋友媽媽這個例子，每月在慈善機構透析中心花費約1.6萬元，加上驗血費、藥費等，就要預上2萬元，一年開支24萬 ; 私家醫院洗血的話，每月就要預上4萬元，一年開支48萬元。前期的開支包括腎科醫生就診、驗血、血管做瘻手術，以及相關費用（如洗傷口、拆線、超聲波等）也要預上10萬元。

（圖片來源︰envato elements）

除了要支持和陪伴家人外，大家也要為金錢上作好準備，因為如想接受最好的治療，始終離不開錢。如果有完善的醫療和危疾保障，病人才可無壓力地去接受最合適的治療。

朋友的女兒已經以她和媽媽的親身體驗，忠告大家要關注健康和重視醫保 ; 重要事情，筆者不嫌長氣，也希望大家「管好咀，邁開腿」：關注飲食習慣，多些走動，並趁早為自己安排或重新檢視醫保。

凡事過量 物極必反

關注健康人士日常可喝適量的「五青汁」，但它富含鉀質，攝取過量會加重腎臟負擔，故不適合慢性腎病患者飲用，而其中的青蘋果打碎後，果糖也容易導致血糖急升，也不利於糖尿患者。針對這些副作用，有需要者可試抽起青蘋果和西芹，只喝適量以青椒、青瓜和苦瓜的「三青汁」。

此外，秋葵也有助降血糖，不妨多吃，筆者則會把秋葵浸水，放在冰箱，隔晚飲用，而苦瓜打汁也有助降血糖、血脂、血壓，適合關注「三高」的人士飲用。凡事過量或過分都不會有好結果，食療亦然，大家必須留意。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。"