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美國FDA批准乳酪產品印「每星期兩杯或可防止二型糖尿」字眼惹熱議！科學證據足夠？營養師翻查研究柝解4大重點！
食得有營
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美國FDA批准乳酪產品印「每星期兩杯或可防止二型糖尿」字眼惹熱議！科學證據足夠？營養師翻查研究柝解4大重點！

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　乳酪的標籤字眼愈來愈多，低糖、低脂、含活性乳酸菌、希臘式等等應有盡有。將來，美國進口的乳酪，可能會有更多的健康說明字眼。

 

美國FDA批准乳酪產品印「每星期兩杯或可防止二型糖尿」字眼惹熱議！科學證據足夠？營養師翻查研究柝解4大重點！

 

　　上星期五3月1日，美國食物及藥物管理局FDA公布，會容許乳酪製造商在產品可列出「乳酪或可防止二型糖尿病」的健康說明。一公布，原本已經受歡迎的乳酪，再隨即引來熱論。

 

　　事件的源頭從2018年開始，法國乳酪巨頭Danone的美國子公司去信FDA，列出多項研究證據，指出定期進食乳酪，可減少二型糖尿病的風險。 Danone在美國，並非屬於最高銷量的乳酪生產商，不過他們的乳酪品牌包括Activia，Dannon與及Oikos，即在世界各國盛行。在美國，最高銷量的乳酪品牌是Chobani。

 

乳酪與二型糖尿病：最新健康說明標籤字眼

 

　　在FDA的公布信件內指出，同意有「有限科學證據」指出，每星期進食合共兩杯（約480毫升）乳酪，可減少二型糖尿病風險。在乳酪包裝可印有以下的健康說明字眼：

 

　　● “Eating yogurt regularly, at least 2 cups（3 servings）per week, may reduce the risk of type 2 diabetes. FDA has concluded that there is limited information supporting this claim.”

　　定期進食乳酪，每星期最少兩杯（3份），或可減少患上二型糖尿病風險。FDA結論有有限資訊支持這個說法。

 

　　● “Eating yogurt regularly, at least 2 cups（3 servings）per week, may reduce the risk of type 2 diabetes according to limited scientific evidence.”

　　有限科學證據指出，定期進食乳酪，每星期最少兩杯（3份），或可減少患上二型糖尿病的風險。

 

　　我翻查了美國Danone於2018年去信FDA的文件，當中列出32項支持乳酪降低二型糖尿病風險的研究。全部研究，都不能夠解釋乳酪如何降低二型糖尿病的風險，不過研究就指出乳酪與降低糖尿病風險扯上關係。當中6項研究是乳酪公司贊助的。

 

營養師分析4個重點

 

　　● 益處關係來自乳製品乳酪，植物奶製作的乳酪則沒有同樣益處。研究人員估計當中的奧妙來自於益生菌配合發酵牛奶對於腸道菌群的影響。

　　● 益處並非只來自無添加糖乳酪，含有添加糖的乳酪亦同樣提供類似的效益。

　　● 雖然請願信來自Danone公司，但是批准的健康聲稱字眼，可以於任何公司生產的乳酪產品（用乳製品製作的）

　　● 益處關係其實只屬於有限。雖然這些研究並沒有證實因果關係，但食物研究通常都不能夠證實因果關係的。主要原因是，每天進食多種食物，並不像藥物一般高劑量；大型研究的話只能夠作觀察性研究，要證實因果就只能夠小型研究，因為要證實因果就要完全監控全日進食所有的食物及飲品，這樣做的話不能夠長期，亦沒可能涉及太多人（因為根本沒有人願意多個月被完全監控）。

 

需要進食更多乳酪嗎？

 

　　每星期進食兩杯乳酪會否減少糖尿病風險？或者可以。不過，並非只有乳酪能夠做到。事實上，很多天然原型食物，例如蔬果、豆類、全穀物、咖啡等，全都與降低二型糖尿病風險扯上關係。所以，如果你一向都有進食乳酪的話，請繼續。如果沒有的話，其實偶然進食乳酪，尤其是用來代替精煉澱粉，讓身體攝取蛋白質及益生菌，就算家族沒有糖尿病，對身體也有其他益處。素食者的話，則進食上面提到的其他原型食物。

 

Tags:#營養#乳酪#糖尿病#二型糖尿病#美國食物及藥物管理局#FDA#食物標籤
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