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安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改做義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣
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安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改做義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣

健康大晒
健康大晒

　　有沒有幻想過自己退休後的生活是怎樣？終於有時間多約朋友見面？過著精彩的第二人生？還是會擔心自己沒事做、天天宅在家中感到空虛寂寞，又會體弱多病要人照顧？年紀漸長，不一定變得被動沒有貢獻，看看95歲的鄧謝齊婆婆的生活日常，或許會找到快樂長壽的秘訣！

 

 

年老才學英文、用電腦戴四方帽！

 

　　常言道：「活到老學到老」，95歲的鄧謝齊婆婆活了接近一個世紀，竟在退休後再度開展她的學習生涯、開啟第二人生。「以前讀書沒得讀英文，連ABC都不懂，後來在老人中心參加興趣班，學英文、學使用電腦」。技能解鎖，令鄧婆婆可以自己上網遞交表格報運動班等，更可以與遠在外國的家人「零距離」接觸，「我有兩個子女長居外國，開電腦視訊對話，我看到他們，他們又看到我，不用寫信方便得多」，雖然鄧婆婆覺得每次學習新事物都很困難，但她最終也完成課程，甚至取得學位，戴上年輕時無法擁有的四方帽。

 

安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣

 

助人助己做義工！

 

　　學懂新技能對於一個長者而言已經是一大成就，但鄧婆婆不單增值自己，還踏前一步做義工助人。有一次，鄧婆婆的教會邀請她一同到餐廳派愛心飯盒，她毫不猶豫一口答應，一做便6、7年。多年來，鄧婆婆每個星期慢慢行，也堅持要去從家中出發到餐廳，與義工默契十足流水式作業，一個從廚房窗口接過飯盒，一個放進膠袋，一個放好其他物資再送出。每個星期不用特意約好，義工們都會「自動波」準時到達，聊聊天寒暄一下再工作，風雨不改。

 

安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣

 

　　訪問當日，正正是滂沱大雨的一天，他們沒有半點擔心，穿起雨衣、戴上口罩開工，眨眼間就派好所有飯盒。天雨路滑又焗促，問到鄧婆婆會否感到辛苦，她悠然自得、臉露笑容地說：「不辛苦，我覺得很開心，總比在家中寂寞地發呆好」。鄧婆婆樂天的性格感染了身邊的義工朋友，與她合作無間的李組長不但形容她是一個「開心果」，還說她是一個「堅果」，堅強而且每件事都要做到最好。每次聽到這些讚美時，鄧婆婆也會靦腆地說是他們疼愛自己，不用她太過操勞。

 

 

安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣

動靜皆宜！穿珠仔贈人為樂

 

　　以前為糊口、養育子女，鄧婆婆總將自己放到最後，整天只顧工作及煮飯，並沒有太多活動，「白天帶孫兒上學，之後有空可以做運動、游泳」。隨著年紀愈來愈大，還是要面對一些生理上的限制。「我曾經因胃病而動手術，胃部被割下一部分，現在還會氣喘」，身體變化令鄧婆婆盡量吃得清淡，在家吃飽三餐，走路又會慢一點，減少外出活動。

 

　　不過她並沒有放棄找尋嗜好，近年學懂在家都做到的「穿珠仔」！「有一次在中心見到玻璃櫃上擺放著大大小小的穿珠公仔，見到頗漂亮就就想學，愈穿就愈有興趣」，展示於人前的是精緻的龍、雞、狗、蛋糕、鋼琴等等，鄧婆婆說最難穿的是一條立體的雙頭龍，「這條龍彎彎曲曲的，又要加又要減珠，而且現在視力較模糊，手指沒有那麼靈敏，穿針變得困難」。

 

安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣

 

　　鄧婆婆分開幾次穿好一隻公仔，開始疲勞就會停一停，這幾年儲了很多自己的作品，她從不吝嗇，樂於把它們送贈出去。「我送給做運動、教會的朋友，連到餐廳派飯的義工們也收到一個小錢包」，對鄧婆婆而言，也許看到他們收到禮物的笑臉，比起穿好一隻公仔更有成功感。

 

安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣

 

長壽秘訣不僅限於飲食作息？

 

　　不少人追求健康體魄、長命百歲，瘋狂搜尋健康資訊、狂買保健品。在鄧婆婆的身上看到，長壽的秘訣不限於飲食作息，更重要的是維持愉快的心境，「郁多啲，見多啲人」，保持活躍，「子女常跟我說要走動多點，動一動關節不會這麼繃緊，閒時做義工心情也會好一點，開心一下」。

 

Tags:#輕鬆護老#長壽#健康#義工#退休#護老#安老#精神心理
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