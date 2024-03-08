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克隆氏症病徵 ︳內地19歲男長期腹瀉被誤診腸胃炎！ 患者多為青壯年難醫治？體重下降、食欲不振、發燒要警惕
健康Tips
醫生解說

克隆氏症病徵 ︳內地19歲男長期腹瀉被誤診腸胃炎！ 患者多為青壯年難醫治？體重下降、食欲不振、發燒要警惕

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【綠色癌症/克隆氏症/腹瀉/腸胃炎/病徵/治療】經常腹瀉要小心！内地一名19歲少年因長期腹瀉求醫，結果被確診罹患「綠色癌症」——「克隆氏症」（Crohn's disease）。醫生警告，該疾病好發於青壯年，且具有無法治癒、併發症多、復發率高、致癌風險高等特徵，要加倍注意預防；若出現病徵，一定要及早處理。

 

　　據内地媒體報道，浙江寧波大學附屬第一醫院消化內科曾接收一名19歲青年，他因長期腹瀉而求醫。經腹部CT等檢查，患者最初被診斷為急性腸胃炎。但在之後的詳細問診中，醫生發現，該名年輕男孩出現慢性腹痛、腹瀉已有一段時間，病情可疑，著他做進一步檢查。

 

　　結果顯示，患者在小腸CT中被提示小腸出現多發炎症、肛周MRI（核磁共振）提示肛瘺、血生化檢查提示輕度低蛋白血症、血常規檢查提示輕度貧血。綜合各項結果來看，患者最終確診為「克隆氏症」，又稱「不死的癌症」、「綠色癌症」，令原本以為自己只是普通腸胃炎的少年驚呼「想不到」。

 

　　由於及早發現，患者在發病早期獲得干預，經藥物治療，症狀明顯改善。負責醫生指出，克隆氏症具有無法治癒、併發症多、復發率高、致癌風險高等特徵，多見於15歲-45歲的青壯年。男女患病率相近，發病部位多位於回腸末段和升結腸，也可發生在整個消化道的任何部位。前期症狀不明顯，容易被漏診、誤診，經常會被當作普通的腸炎、闌尾炎來醫治，造成不可逆後果。若在青春期時發病卻無及時治療，極易影響生長發育。患者的生活品質會被嚴重影響，家庭也將要負擔較重的醫療費用。

 

　　醫生提醒，消化道出血、腸管狹窄並梗阻、腸穿孔、腹腔膿腫、肛裂、肛瘺和肛周膿腫、癌變等，是克隆氏症較常見的併發症。當身體出現警號包括腹瀉、腹痛、腹部包塊等消化系統症狀；發熱、食欲不振、體重下降、營養不良等全身性症狀；關節炎、結膜炎、皮膚口腔黏膜損害等腸外症狀，一定要警惕。

 

凱特王妃疑患有「克隆氏症」

 

　　英國王室在當地時間1月17日先後宣布凱特王妃（Kate Middleton）及國王查理斯三世（King Charles III）需入院做手術。王室在聲明中表示，42歲的凱特王妃於16日進行了腹部手術，而且手術成功，她將留院10至14天，之後會回家休養，根據醫生建議，她要待復活節後才能恢復王室公務。

 

　　而王室至今未有對外界詳細透露凱特王妃的病情，但強調並非癌症；其手術原因一直眾說紛紜。近日外國傳媒猜測，凱特可能罹患克隆氏症，一旦發病恐伴隨終身。

 

5大病徵或患克隆氏症

 

　　本港腸胃肝臟科專科醫生李建綱曾指出，克隆氏症的患者較多為青年一族，惟發病成因至今未明，有研究指其發病與遺傳基因有關。克隆氏症的常見病徵如下：

 

  • 腹瀉和腹痛；
  • 大便帶血和黏液；
  • 體重下降；
  • 發燒或貧血等情況；
  • 肛門周邊亦可能出現如肛裂，瘺管，膿腫等病變。
  • 克隆氏症成因及治療方法

 

　　兒科專科醫生周中武亦曾表示，克隆氏症本於西方國家有較多病例，亞洲地區較少，但近年個案有上升趨勢，除了遺傳因素外，較大原因或與現代飲食多跟隨西方飲食習慣有關。

 

　　他提到，現代食品多含添加劑如乳化劑、人工色素等，都會影響健康。而事實上，克隆氏症其中一個治療方案，就是戒除所有含添加劑的食品。患者只可食新鮮、少油、清淡的食物，另外為補充足夠營養，醫生亦會安排飲用營養奶（complete formula milk）。

 

　　不過，他稱克隆氏症難言可否「完全康復」，只可視乎病情控制得好與否。假如控制得好，患者可正常生活；但控制不好可以不斷復發。患者可以繼續肚痛、肚痾、食慾不振、消瘦。假如屬於基因特變，部份人或做骨髓移植可完全康復。

 

轉載自晴報

Tags:#綠色癌症#克隆氏症#腸胃肝臟科#腹瀉#食欲不振#發燒#大便帶血#腸胃炎
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