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猝死先兆 | 內地23歲男網吧連續上網30小時躺椅上猝死！生前曾飲酒？腸胃道症狀、經常疲累同屬猝死徵兆？
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猝死先兆 | 內地23歲男網吧連續上網30小時躺椅上猝死！生前曾飲酒？腸胃道症狀、經常疲累同屬猝死徵兆？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【猝死／猝死症狀／猝死徵兆】長時間久坐上網，可能引致猝死！近日，内地一名23歲男子在網吧連續上網超過30小時，被員工發現仰躺在椅上，以為是睡著，怎知竟已猝死！有醫生提醒大眾應多留意身體訊號，若出現10項症狀，就可能有猝死危機。

 

　　據内地媒體報道，深圳市近日一間網吧發生命案，一名23歲男子在網吧内上網30多個小時後猝死。根據員工憶述，該名男子曾外出一段時間，「可能是吃東西」；又拿了酒回到網吧，「感覺他有喝酒，回來就睡覺， 就睡死了」。網吧老闆補充指，男子的座位電腦桌上有2樽白酒。

 

　　員工接著表示，男子以仰躺姿勢倒在椅上，2隻腳架在電腦桌上，「是睡覺的姿勢，看不出死亡」。

 

　　當地警方正介入調查。基於現場無打鬥痕跡，已排除他殺可能性，初步判斷死者是猝死。涉事網吧目前暫停營業，靜候調查結束。

 

10大猝死徵兆

 

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性莫名疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因之疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、口唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

 

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

6大護心建議

 

　　大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

 

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙

 

資料來源：香港心臟專科學院

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#台灣#猝死#網吧#上網#酒精#心臟科
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