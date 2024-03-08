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德國62歲男29個月內自行注射217劑新冠疫苗！從未確診＋無副作用？大學研究：屬個別案例不建議過度接種
健康Tips
醫生解說

德國62歲男29個月內自行注射217劑新冠疫苗！從未確診＋無副作用？大學研究：屬個別案例不建議過度接種

健康解「迷」
健康解「迷」

　　真天選之人？德國一名62歲男子聲稱過去在29個月內，曾自行注射多達217劑新冠疫苗，卻沒有出現任何相關副作用，亦從未感染新冠病毒，神奇經歷令當地大學醫科團隊邀請他參與研究，並於3月發表結果。不過研究人員就指出，雖然接種疫苗並未對男子的身體造成不良影響，但他屬於個別案例，絕對不建議大家過度接種。

 

　　綜合外媒報道，該名男子在2021年6月至2023年11月期間，私下購買和注射217次新冠疫苗，等於平均每4天注射一次。當地政府得悉事件後，一共蒐集他注射134次、8種不同種類疫苗的證據，並以欺詐罪提出起訴，但最終罪名不成立。而其餘83次注射，則是男子在研究過程中自行向研究人員報告。

 

　　有關男子的消息經報道後，愛爾朗根-紐倫堡大學主動聯絡男子，並邀請他一同參與研究、進行各種試驗，男子對此十分感興趣，因此亦非常配合地提供血液及唾液樣本。研究結果於周一（4日）在英國傳染病學期刊《刺針傳染病學》（The Lancet Infectious Diseases）上發表。

 

　　根據研究結果，研究人員發現男子雖然接種217劑疫苗，但並未出現與疫苗相關的副作用，亦沒有任何感染新冠病毒的紀錄；而在他持續注射疫苗的同時，其免疫系統亦有繼續對後續劑量做出反應，令他得以保持健康。不過研究人員就指出，這名男子只是個別案例，目前缺乏更多研究提供具體的結論，亦絕對不建議其他人仿效男子的做法，過度注射疫苗。

 

轉載自晴報

 

Tags:#疫苗#副作用#新冠肺炎#傳染病#健康問題#德國#健康#其他病症#新冠#新冠疫苗
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