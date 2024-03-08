肺栓塞症狀 ︳ 27歲港女頭暈氣喘被診貧血及血壓高！ 一周後肺栓塞逝世！即睇肺栓塞8個症狀、10大高危因素

【肺栓塞/多囊卵巢症/貧血/肥胖】慢性疾病隨時可誘發併發症而致命。本港一名女子因頭暈不適送院，起初診斷為貧血，豈料擬出院時再度頭暈氣喘送回病房，女子入院一周後因肺栓塞死亡。死因庭就事件展開研訊，陪審團昨日（6日）一致裁定事主死於自然。有呼吸系統專科醫生醫生曾受訪指，患肺栓塞高危因素，可根據不同症狀判斷病況嚴重性。

頭暈氣喘送院診斷患貧血

本港一名27歲女子李凱盈患有地中海貧血症及多囊卵巢症，導致月經血量較多，容易引起血崩，平日上斜路亦容易氣喘。2020年到海洋公園遊玩時，因頭暈氣喘送院，當時被診斷患貧血及血壓高。醫生安排她輸血及注射鐵針等，並轉介她至婦科，原定留院3天後可出院，惟當天在藥房等候取藥時再次感到不適送回病房。

女子隨後出現胸口痛，其母指當時女兒由病床走到洗手間已感氣喘無力，獲安排照X光檢查但沒有發現有肺栓塞跡象，懷疑是胸腔感染。女子病况急轉直下，翌日晚上再做電腦掃描，才發現肺部有血塊，即使用上大量溶血劑亦無效，急救期間兩度心臟停頓，延至隔天凌晨不治。

死因庭就事件展開研訊，北區醫院時任內科副顧問醫生余展榮在聆訊時解釋，胸腔感染有機會惡化成肺栓塞，當中以肥胖者肺部擴張不全的風險較高，因肥胖者較容易形成血塊。死者身高166厘米、體重103公斤，身材屬於略胖。陪審團一致裁定事主死於自然，事主母親於庭外表示，接納陪審團的裁決，又指事主的病例罕見，冀當局能夠將病例引入醫科生教課書內，避免日後再出現同事主一樣遭遇的個案。

拆解肺栓塞成因

呼吸系統專科醫生張文達曾接受訪問時表示，肺栓塞是由於患者長時間靜止沒有活動，腳靜脈形成血塊，血塊流通至肺動脈後形成阻塞，「肺栓塞會造成咳血，當血液入到氣管並且凝固，就會造成樹狀血塊」。患者會出現胸口痛、氣促及咳血等病徵，情況嚴重有機會死亡。

肺栓塞8大症狀

中國醫藥大學附設醫院吳庭蕙醫生曾在《中亞健康網》撰文指出，當肺部血管產生栓塞，血流無法順利通過，灌流下降，就會產生氣體交換的問題。另外，隨著栓子阻塞的位置不同，影響到的區域大小不同，發生的嚴重程度也會有所不同。

最常見症狀：呼吸困難、呼吸急促

較嚴重的症狀：昏厥、低血壓、發紺（缺氧致嘴唇及其他黏膜呈現青色）

接近肋膜的小栓塞：咳嗽、咳血、胸膜痛

肺栓塞最常見的是由下肢的靜脈栓子所致，以下綜合10大高危因素：

肺栓塞10大高危因素

1.年紀大

2.手術(如骨盆腔或骨折手術)、骨折、或外傷之病人

3.長期臥床或久坐不動(常見於搭乘飛機或火車)

4.正按受癌症或化學治療

5.肥胖

6.荷爾蒙療法、懷孕、產後、口服避免藥等

7.過去有深部靜脈栓塞或肺栓塞之病史者

8.有吸煙習慣

9.妊娠分娩

10.靜脈插管之病人



資料來源：中國醫藥大學附設醫院吳庭蕙醫生 《中亞健康網》

轉載自晴報