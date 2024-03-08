歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
大灣區醫療 | 「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延續至明年！指定專科門診、普通科覆診診金¥100！一文睇晒涵蓋專科、申請 / 續期方法
健康Tips
安老福利

大灣區醫療 | 「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延續至明年！指定專科門診、普通科覆診診金¥100！一文睇晒涵蓋專科、申請 / 續期方法

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　香港醫療系統近乎爆煲！政府於去年推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓港人可以到大灣區醫院接受資助診症服務！醫務衞生局宣佈本來3月底完結的計劃延續推行直到明年！無論現有計劃患者，抑或未申請又對計劃有興趣的病人均可受惠！即睇詳情！

 

每人獲¥2,000資助、繳付診金¥100即享診症服務！

 

　　為便利香港市民在內地發展或居住，政府去年推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」。截至今年2月底，已有超過4,000名合資格病人參加先導計劃。根據港大深圳醫院去年年底至今年年初進行的病人問卷調查，參加先導計劃的病人中近60%為65歲或以上長者。96%病人常居於廣東省，其中約60%居於深圳。逾90%參加者滿意醫院服務，並認為計劃便利覆診，免卻舟車勞頓往返香港。

 

　　先導計劃延長後的安排與現時安排相同，已預約醫管局指定的專科門診或普通科門診覆診的慢性病患者，可到港大深圳醫院接受指定門診診症服務，只需繳付診金¥100，餘下診症費用差額由該計劃資助，上限為¥2,000，資助使用期以2025年3月31日為限。

 

大灣區醫療 | 「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延續至明年！指定專科門診、普通科覆診診金¥100！一文睇晒涵蓋專科、申請／續期方法

（圖片來源：港大深圳醫院）

 

包12個專科門診！現有或未參與計劃患者皆可申請

 

　　先導計劃的資助診症服務範圍會繼續涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。至於偶發性疾病、住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

 

　　現有獲資助的患者資助額將於今年3月31日到期，假如有意繼續參加計劃，可照常向港大深圳醫院預約診症，但必須在接受資助診症服務前，於港大深圳醫院填妥確認繼續參與的聲明。病人如無意繼續參加計劃，並希望返回香港在醫管局的專科或普通科門診覆診，可向港大深圳醫院提出。

 

　　至於從未參與計劃但有興趣申請的合資格患者，或曾參與該計劃但需要更新個人資料的人士則可由4月1日起向港大深圳醫院申請參加。

 

　　查詢詳情可致電醫管局或港大深圳醫院，又或者到港大深圳醫院網站了解更多。

 

醫管局

電話：2300 7070

服務時間：星期一至五上午9時至下午6時（公眾假期除外）

 

港大深圳醫院

電話：（+86）0755-86913101

服務時間：星期一至五上午8時至下午12時半及下午2時至5時半（公眾假期除外）

 

Tags:#麻醉科#心胸外科#臨床腫瘤科#耳鼻喉科#眼科#婦科#內科#神經外科#產科#矯形及創傷外科#骨科#兒科#外科#港大深圳醫院#專科#大灣區#醫院
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生