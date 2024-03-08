大灣區醫療 | 「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延續至明年！指定專科門診、普通科覆診診金¥100！一文睇晒涵蓋專科、申請 / 續期方法

香港醫療系統近乎爆煲！政府於去年推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓港人可以到大灣區醫院接受資助診症服務！醫務衞生局宣佈本來3月底完結的計劃延續推行直到明年！無論現有計劃患者，抑或未申請又對計劃有興趣的病人均可受惠！即睇詳情！

每人獲¥2,000資助、繳付診金¥100即享診症服務！

為便利香港市民在內地發展或居住，政府去年推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」。截至今年2月底，已有超過4,000名合資格病人參加先導計劃。根據港大深圳醫院去年年底至今年年初進行的病人問卷調查，參加先導計劃的病人中近60%為65歲或以上長者。96%病人常居於廣東省，其中約60%居於深圳。逾90%參加者滿意醫院服務，並認為計劃便利覆診，免卻舟車勞頓往返香港。

先導計劃延長後的安排與現時安排相同，已預約醫管局指定的專科門診或普通科門診覆診的慢性病患者，可到港大深圳醫院接受指定門診診症服務，只需繳付診金¥100，餘下診症費用差額由該計劃資助，上限為¥2,000，資助使用期以2025年3月31日為限。

（圖片來源：港大深圳醫院）

包12個專科門診！現有或未參與計劃患者皆可申請

先導計劃的資助診症服務範圍會繼續涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。至於偶發性疾病、住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

現有獲資助的患者資助額將於今年3月31日到期，假如有意繼續參加計劃，可照常向港大深圳醫院預約診症，但必須在接受資助診症服務前，於港大深圳醫院填妥確認繼續參與的聲明。病人如無意繼續參加計劃，並希望返回香港在醫管局的專科或普通科門診覆診，可向港大深圳醫院提出。

至於從未參與計劃但有興趣申請的合資格患者，或曾參與該計劃但需要更新個人資料的人士則可由4月1日起向港大深圳醫院申請參加。

查詢詳情可致電醫管局或港大深圳醫院，又或者到港大深圳醫院網站了解更多。

醫管局

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港大深圳醫院

電話：（+86）0755-86913101

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