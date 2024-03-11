歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
周天瑜逝世 ︳ 橫紋肌肉瘤手術出醫療事故留醫3年！腸道無法蠕動不能進食3.10拔喉離世
健康Tips

周天瑜逝世 ︳ 橫紋肌肉瘤手術出醫療事故留醫3年！腸道無法蠕動不能進食3.10拔喉離世

健康解「迷」
健康解「迷」

　　8歲女童周天瑜2018年患「橫紋肌肉瘤」，3年前在瑪麗醫院做手術發生醫療事故成植物人。據了解，天瑜病情惡化，昨日（10日）決定拔喉，傍晚離世。

 

去年底情況轉差 爸爸：「生命正在倒數」

 

　　天瑜爸爸在去年12月30日曾發文指，天瑜持續出現低血壓、心跳減慢，相信是出現心臟衰竭，上周起醫生已開始給天瑜使用強心藥，但都起不了很大作用，「前天還說了天瑜的情況並不樂觀，可能過不了這一關。」

 

　　當時天瑜爸爸稱，天瑜的生命可能已經正在倒數，「我們都明白，以她的情況，與其讓她繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信這也並不是最壞的結局。」他又指幾年來我們都已經有了心理準備，但當事情真的要發生的時候，那種錐心之痛實在難以形容，「我們現在也已經沒有什麼可以做，只能盡量多抽點時間陪伴天瑜，陪她走完人生的最後一段路。」

 

上周四腸道無法蠕動 暫停餵食

 

　　至上周四，天瑜爸爸更新女兒情況，指天瑜近兩日腸道無法蠕動，因此需暫停餵食，改為輸葡萄糖水。他指由於不能持續在相同部位抽血，但天瑜身上可用位置已不多，以致抽血比較困難，院方將暫時停止抽血，以免造成痛楚。

 

天瑜2020年術後植物人 

 

　　天瑜於2018年10月證實患上橫紋肌肉瘤（第四期），接受化療後情況一度好轉。惟2020年5月21日於瑪麗醫院接受腫瘤切除手術期間出現醫療事故，家人指在多番追查下，發現醫療團隊有重大失誤及溝通問題，在手術中延誤輸血長達48分鐘。天瑜在手術後成為植物人，臥床留醫至今逾3年。

 

與醫管局和解 續追究刑事責任

 

　　去年10月時天瑜爸爸指已就醫療事故臨床責任的民事索償與醫管局達成和解，但強調會繼續追究涉及刑事成分的責任，並於10月31日到灣仔警察總部港島重案組，就追究醫療事故中的涉事醫生刑責落口供。

 

天瑜爸爸患癌 上周四曾指明顯好轉

 

　　另一方面，天瑜爸爸早前證實患上惡性肌肉瘤及肺癌，並先後接受切除肺葉及手臂腫瘤手術，他於本月15日曾發文「報平安」指，經醫生初步檢查，該手術沒有影響到手臂的血管和神經線，不過四分一的二頭肌被切除，日後或會影響到手臂的力量，而切除的腫瘤正進行化驗，病理報告預計一至兩周後出爐，到時可確定手術是否已把全部癌細胞切除。

 

　　至上周四他曾交代自己癌病情況，指病情已明顯好轉，癌症指數已回到正常水平。

 

轉載自晴報

 

Tags:#家居#化療#癌症#手術#瑪麗醫院#肺癌#灣仔#醫療事故#健康Tips#其他癌症#臨床腫瘤科#腫瘤科#周天瑜
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生