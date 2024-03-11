周天瑜逝世 ︳ 橫紋肌肉瘤手術出醫療事故留醫3年！腸道無法蠕動不能進食3.10拔喉離世

8歲女童周天瑜2018年患「橫紋肌肉瘤」，3年前在瑪麗醫院做手術發生醫療事故成植物人。據了解，天瑜病情惡化，昨日（10日）決定拔喉，傍晚離世。

去年底情況轉差 爸爸：「生命正在倒數」

天瑜爸爸在去年12月30日曾發文指，天瑜持續出現低血壓、心跳減慢，相信是出現心臟衰竭，上周起醫生已開始給天瑜使用強心藥，但都起不了很大作用，「前天還說了天瑜的情況並不樂觀，可能過不了這一關。」

當時天瑜爸爸稱，天瑜的生命可能已經正在倒數，「我們都明白，以她的情況，與其讓她繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信這也並不是最壞的結局。」他又指幾年來我們都已經有了心理準備，但當事情真的要發生的時候，那種錐心之痛實在難以形容，「我們現在也已經沒有什麼可以做，只能盡量多抽點時間陪伴天瑜，陪她走完人生的最後一段路。」

上周四腸道無法蠕動 暫停餵食

至上周四，天瑜爸爸更新女兒情況，指天瑜近兩日腸道無法蠕動，因此需暫停餵食，改為輸葡萄糖水。他指由於不能持續在相同部位抽血，但天瑜身上可用位置已不多，以致抽血比較困難，院方將暫時停止抽血，以免造成痛楚。

天瑜2020年術後植物人

天瑜於2018年10月證實患上橫紋肌肉瘤（第四期），接受化療後情況一度好轉。惟2020年5月21日於瑪麗醫院接受腫瘤切除手術期間出現醫療事故，家人指在多番追查下，發現醫療團隊有重大失誤及溝通問題，在手術中延誤輸血長達48分鐘。天瑜在手術後成為植物人，臥床留醫至今逾3年。

與醫管局和解 續追究刑事責任

去年10月時天瑜爸爸指已就醫療事故臨床責任的民事索償與醫管局達成和解，但強調會繼續追究涉及刑事成分的責任，並於10月31日到灣仔警察總部港島重案組，就追究醫療事故中的涉事醫生刑責落口供。

天瑜爸爸患癌 上周四曾指明顯好轉

另一方面，天瑜爸爸早前證實患上惡性肌肉瘤及肺癌，並先後接受切除肺葉及手臂腫瘤手術，他於本月15日曾發文「報平安」指，經醫生初步檢查，該手術沒有影響到手臂的血管和神經線，不過四分一的二頭肌被切除，日後或會影響到手臂的力量，而切除的腫瘤正進行化驗，病理報告預計一至兩周後出爐，到時可確定手術是否已把全部癌細胞切除。

至上周四他曾交代自己癌病情況，指病情已明顯好轉，癌症指數已回到正常水平。

轉載自晴報