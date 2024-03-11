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《IQ博士》、《龍珠》作者鳥山明急性硬膜下血腫病逝！醫生拆解常見症狀、致命率達90%！長者跌倒無明顯創傷別忽視
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醫生解說

《IQ博士》、《龍珠》作者鳥山明急性硬膜下血腫病逝！醫生拆解常見症狀、致命率達百分之九十！長者跌倒無明顯創傷別忽視

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾創作《IQ博士》、《龍珠》等多部經典作品的日本一代漫畫大師鳥山明，本月1日證實因急性硬膜下血腫病逝，終年68歲。對於急性硬膜下血腫的風險，有醫生分享指這是頭創傷的一種，可分急性和慢性；常見症狀包含了頭痛、頭暈、嘔吐、記憶喪失、偏癱、昏迷，而急性硬腦膜下腔出血致死率可高達90%。

 

　　鳥山明工作室在網上公布其死訊，證實鳥山明因急性硬膜下血腫於3月1日病逝；並交代因尊重其生前意願及隱逸的作風，喪禮只安排近親參與，謝絕任何弔信、奠儀與贈花。

 

死亡率最高達到90%

 

　　台灣郭綜合醫院神經外科醫生張啟文過去曾分享指，「急性硬腦膜外出血」為頭部創傷的一種，通常由車禍、工業意外、跌倒等所致，由於出血速度頗快，很容易使顱內壓升高，造成患者昏迷，甚或致命。 張啟文醫生指，硬腦膜外出血的症狀和出血位置，以及出血量有關係，可以是沒有明顯症狀，或是頭痛、嘔吐或一側癱瘓，更嚴重是意識不清、昏迷，甚至死亡。

 

　　至於處理方式，可分為保守療法及手術治療，若出血量多且意識不清、兩側瞳孔不等大，須立即做手術取出血塊。若出血量少且沒有嚴重症狀，意識清楚、手腳活動自如，則可先採取保守療法。但需嚴密監控，因約有兩成患者在3天之內，會從清醒變為昏迷，須立即手術。

 

　　衛福部台中醫院亦指出，急性硬腦膜下腔出血的死亡率達50至90%，若患者同時還因其他疾病而服用抗凝血劑，則死亡率高達90到100%。

 

跌倒沒有明顯創傷也不容忽視

 

　　據本港「港安醫院」資料顯示，因為腦硬膜可能已出血，令腦部受損。就算撞擊的力度不大，例如長者乘車時遇上突然煞車，撞到頭以為無大礙，但也有機會造成腦創傷，而腦創傷引起的出血，通常在受傷後的6個小時內出現；腦腫脹等問題則會於24小時至48小時內出現。

 

轉載自晴報

Tags:#漫畫#血腫#急性#頭暈#創作#昏迷#台灣郭綜合醫院#鳥山明工作室#頭痛#鳥山明#日本漫畫大師#急性硬膜下血腫#跌倒#頭部創傷#長者#腦神經科#神經外科
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