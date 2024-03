日本雜誌評測18款粉底產品！6款獲A級！no.1定妝效果、緊緻度、使用難易度均奪4.5分表現出色！最平$114！即睇完整名單

【化妝/粉底/粉底液/粉底霜/氣墊粉撲/女性用品】不少女性化妝時都會習慣使用粉底,以讓肌膚顏色顯得均勻。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測18款粉底產品,當中包括粉底液、氣墊粉底及粉底霜,LDK比較各款產品的定妝效果、緊緻度和使用難易度,並挑選出定妝效果最佳的款式,當中包括KANEBO、RMK、SHISEIDO資生堂等人氣品牌,其中一款獲高評分僅售2200日圓(約港元),大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測粉底產品

《LDK》表示,不少人容易在轉季時出現咳嗽、鼻敏感等都市病,為保障自己和他人而戴上口罩,然而不少女性會發現戴著口罩一段時間後,會因為不斷的磨擦而令妝容崩塌。為此,《LDK》以3大標準評測粉底產品:

定妝效果:由專業化妝師在受測者臉上實際使用產品,均勻塗抹粉底後,評估粉底的定妝效果。

緊緻度:在人工皮膚上塗抹粉底,測試粉底的耐汗能力、耐皮脂能力,以及在乾燥環境及摩擦影響下的耐性。

使用難易度:由受測者實際使用粉底,評估一般人在日常間使用產品的難易度。

18款粉底產品





第1名

ADDICTION TOKYO

The Foundation Lift Glow (006)

定妝效果 4.5

緊緻度 4.5

使用難易度 4.5

綜含評分 4.5

等級 A



第2名

KANEBO

輕柔透亮粉底液 (OCHRE C)

定妝效果 4

緊緻度 4.5

使用難易度 4.5

綜含評分 4.25

等級 A



第2名

RMK

持久水凝柔霧粉底霜 (102)

定妝效果 4

緊緻度 5

使用難易度 4

綜含評分 4.25

等級 A





KissMe FERME

Cushion Wonder Last SP (03)

定妝效果 4

緊緻度 5

使用難易度 4

綜含評分 4.25

等級 A



第5名

ESPRIQUE

Aquary Skinwear (02)

定妝效果 4

緊緻度 3.5

使用難易度 4.5

綜含評分 4

等級 A



shu uemura

unlimited care 無限修護精華粉底

定妝效果 4

緊緻度 4.5

使用難易度 3.5

綜含評分 4

等級 A



第7名

DAISY DOLL by MARY QUANT

Liquid Serum Foundation (03)

定妝效果 3.5

緊緻度 4.5

使用難易度 3.5

綜含評分 3.75

等級 B



BOBBI BROWN

蟲草臻萃煥活粉底霜 (W-026)

定妝效果 4

緊緻度 3

使用難易度 4

綜含評分 3.75

等級 B



to/one

水凝柔光粉底液 (02)

定妝效果 4

緊緻度 3

使用難易度 4

綜含評分 3.75

等級 B



第10名

VT Cosmetics

CICA x HYALON Airy Fit Cover Cushion (N23)

定妝效果 3

緊緻度 5

使用難易度 3.5

綜含評分 3.63

等級 B



第11名

SHISEIDO 資生堂

養膚亮澤修護精華粉底 (220)

定妝效果 3.5

緊緻度 4

使用難易度 3

綜含評分 3.5

等級 B



HUXLEY

Secret of Sahara Essence Cover Cushion:Unseen Layer (02)

定妝效果 3

緊緻度 5

使用難易度 3

綜含評分 3.5

等級 B



第13名

LUNASOL

水光精華油粉底液 (N-02)

定妝效果 2.5

緊緻度 4.5

使用難易度 3.5

綜含評分 3.25

等級 B



第14名

ByUR

Serumfit Fullcover Glow Cushion (#21)

定妝效果 2.5

緊緻度 4

使用難易度 3

綜含評分 3

等級 C



第15名

Primavista

霧光潤澤粉底霜〔專用氣墊滾輪〕 (03)

定妝效果 3

緊緻度 3.5

使用難易度 2

綜含評分 2.88

等級 C



第16名

Celvoke

輕透光感粉底液 (210)

定妝效果 2.5

緊緻度 3.5

使用難易度 2.5

綜含評分 2.75

等級 C



第17名

ETVOS

保濕亮澤礦物質氣墊粉餅 (自然原色)

定妝效果 2.5

緊緻度 3

使用難易度 2.5

綜含評分 2.63

等級 C



第18名

PAUL & JOE

Veil Fluid Makeup (02)

定妝效果 2.5

緊緻度 2

使用難易度 3

綜含評分 2.5

等級 C



資料來源:LDK

評測結果顯示,「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow(006)」獲得A級評級和最高綜合評分,售價為6580日圓(約342港元)。

「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow(006)」在3項評分中均獲得4.5分,反映其出色表現。專家表示,它能夠輕易打造立體感、提升臉頰特徵,讓輪廓更突出緊緻,亦能有效遮蓋不均勻的膚色和毛孔瑕疵;產品同時擁有出色耐汗能力和耐皮脂能力,無論是乾燥環境、戴著口罩或屬油性皮膚,都能夠長時間保持妝容。

至於在6款獲A級評分的產品中,「KissMe FERME Cushion Wonder Last SP (03)」只售2200日圓(約114港元),可謂是性價比高。

