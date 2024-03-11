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日本雜誌評測18款粉底產品！6款獲A級！no.1定妝效果、緊緻度、使用難易度均奪4.5分表現出色！最平$114！即睇完整名單
健康Tips

日本雜誌評測18款粉底產品！6款獲A級！no.1定妝效果、緊緻度、使用難易度均奪4.5分表現出色！最平$114！即睇完整名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【化妝/粉底/粉底液/粉底霜/氣墊粉撲/女性用品】不少女性化妝時都會習慣使用粉底，以讓肌膚顏色顯得均勻。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測18款粉底產品，當中包括粉底液、氣墊粉底及粉底霜，LDK比較各款產品的定妝效果、緊緻度和使用難易度，並挑選出定妝效果最佳的款式，當中包括KANEBO、RMK、SHISEIDO資生堂等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售2200日圓（約港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

3大標準評測粉底產品

 

　　《LDK》表示，不少人容易在轉季時出現咳嗽、鼻敏感等都市病，為保障自己和他人而戴上口罩，然而不少女性會發現戴著口罩一段時間後，會因為不斷的磨擦而令妝容崩塌。為此，《LDK》以3大標準評測粉底產品：

 

定妝效果：由專業化妝師在受測者臉上實際使用產品，均勻塗抹粉底後，評估粉底的定妝效果。

緊緻度：在人工皮膚上塗抹粉底，測試粉底的耐汗能力、耐皮脂能力，以及在乾燥環境及摩擦影響下的耐性。

使用難易度：由受測者實際使用粉底，評估一般人在日常間使用產品的難易度。

 

18款粉底產品



第1名
ADDICTION TOKYO
The Foundation Lift Glow (006)
定妝效果 4.5
緊緻度 4.5
使用難易度 4.5
綜含評分 4.5
等級 A

第2名
KANEBO
輕柔透亮粉底液 (OCHRE C)
定妝效果 4
緊緻度 4.5
使用難易度 4.5
綜含評分 4.25
等級 A

第2名
RMK
持久水凝柔霧粉底霜 (102)
定妝效果 4
緊緻度 5
使用難易度 4
綜含評分 4.25
等級 A


KissMe FERME
Cushion Wonder Last SP (03)
定妝效果 4
緊緻度 5
使用難易度 4
綜含評分 4.25
等級 A

第5名
ESPRIQUE
Aquary Skinwear (02)
定妝效果 4
緊緻度 3.5
使用難易度 4.5
綜含評分 4
等級 A

shu uemura
unlimited care 無限修護精華粉底
定妝效果 4
緊緻度 4.5
使用難易度 3.5
綜含評分 4
等級 A

第7名
DAISY DOLL by MARY QUANT
Liquid Serum Foundation (03)
定妝效果 3.5
緊緻度 4.5
使用難易度 3.5
綜含評分 3.75
等級 B

BOBBI BROWN
蟲草臻萃煥活粉底霜 (W-026)
定妝效果 4
緊緻度 3
使用難易度 4
綜含評分 3.75
等級 B

to/one
水凝柔光粉底液 (02)
定妝效果 4
緊緻度 3
使用難易度 4
綜含評分 3.75
等級 B

第10名
VT Cosmetics
CICA x HYALON Airy Fit Cover Cushion (N23)
定妝效果 3
緊緻度 5
使用難易度 3.5
綜含評分 3.63
等級 B

第11名
SHISEIDO 資生堂
養膚亮澤修護精華粉底 (220)
定妝效果 3.5
緊緻度 4
使用難易度 3
綜含評分 3.5
等級 B

HUXLEY
Secret of Sahara Essence Cover Cushion:Unseen Layer (02)
定妝效果 3
緊緻度 5
使用難易度 3
綜含評分 3.5
等級 B

第13名
LUNASOL
水光精華油粉底液 (N-02)
定妝效果 2.5
緊緻度 4.5
使用難易度 3.5
綜含評分 3.25
等級 B

第14名
ByUR
Serumfit Fullcover Glow Cushion (#21)
定妝效果 2.5
緊緻度 4
使用難易度 3
綜含評分 3
等級 C

第15名
Primavista
霧光潤澤粉底霜〔專用氣墊滾輪〕 (03)
定妝效果 3
緊緻度 3.5
使用難易度 2
綜含評分 2.88
等級 C

第16名
Celvoke
輕透光感粉底液 (210)
定妝效果 2.5
緊緻度 3.5
使用難易度 2.5
綜含評分 2.75
等級 C

第17名
ETVOS
保濕亮澤礦物質氣墊粉餅 (自然原色)
定妝效果 2.5
緊緻度 3
使用難易度 2.5
綜含評分 2.63
等級 C

第18名
PAUL & JOE
Veil Fluid Makeup (02)
定妝效果 2.5
緊緻度 2
使用難易度 3
綜含評分 2.5
等級 C

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow（006）」獲得A級評級和最高綜合評分，售價為6580日圓（約342港元）。

 

　　「ADDICTION TOKYO The Foundation Lift Glow（006）」在3項評分中均獲得4.5分，反映其出色表現。專家表示，它能夠輕易打造立體感、提升臉頰特徵，讓輪廓更突出緊緻，亦能有效遮蓋不均勻的膚色和毛孔瑕疵；產品同時擁有出色耐汗能力和耐皮脂能力，無論是乾燥環境、戴著口罩或屬油性皮膚，都能夠長時間保持妝容。

 

　　至於在6款獲A級評分的產品中，「KissMe FERME Cushion Wonder Last SP (03)」只售2200日圓（約114港元），可謂是性價比高。

 

轉載自晴報

Tags:#肌膚#SHISEIDO資生堂#Kanebo#日本#女性用品#產品測試#粉底#粉底液#氣墊粉底#粉底霜#定妝效果#緊緻度#化妝品#皮膚科
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