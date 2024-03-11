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停經症狀 | 40歲出現停經症狀？不正常！飲紅棗水、紅糖水、薑茶可補氣血？中醫推介兩款調經湯水補益肝腎健脾益氣
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停經症狀 | 40歲出現停經症狀？不正常！飲紅棗水、紅糖水、薑茶可補氣血？中醫推介兩款調經湯水補益肝腎健脾益氣

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　踏入3月，春節才剛剛完結，月尾又到復活節的來臨，Anna 正忙於安排家庭旅遊項目，看看月曆，突然發現自己的月經已連續三個月出現延期，心感不妙，遂來求診。

 

　　經詳細診斷後，Anna確實是月經失調，並且需要調理身體。

 

　　Anna問：「調理方法，有分體質嗎？ 主要針對哪些器官部位？

 

　　我答：「中醫講求整體觀念，體質不同，調理的方法也不同，因此，調理身體要根據不同人的體質作出個性化調理。

 

　　中醫治療月經失調的特點是結合月經期、量、色、質的變化和患者的全身症狀來判斷中醫的證型。

 

　　不同的年齡階段有不同的治療重點，青春期少年重治腎，生育期重治肝，更年期重治脾。

 

　　然而，按你的情況，長期過勞導致肝腎虧損，脾胃虛弱而出現氣血不足，當然要積極補益肝腎，健脾益氣，從最根本問題改善體質，令經期回復正常。」

 

　　Anna說：「其實我最怕就是突然之間停經又不自知，我今年都40歲了，聽聞女士40歲便有機會出現停經？ 停經前的徵狀跟月經失調一樣的嗎？」

 

　　我答：「絕經年齡通常在47至51歲之間，女性40歲就出現停經症狀，屬於不正常情況，有可能是肝腎虧損令卵巢功能早衰引起的，因為卵巢早衰會導致女性體內雌激素分泌減少，進而引致停經的發生，也就是說月經不再來潮。

 

　　而月經失調，是包括月經周期、經血的顏色、經血的質和經血的量出現異常情況而已，這種情況，也代表尚未停經。」

 

　　Anna續：「我曾經服用過避孕藥一段時間，當時經血量少得只用普通護墊也可應付，這正常嗎？」

 

　　我答：「避孕藥所含的激素劑量比較大，在服藥後2至7天，由於激素水準下降，使子宮內膜失去激素的支托作用而發生撤退性出血，這也是藥物的副作用。 所以在下次來月經時，月經量變少是理所當然的事。」

 

　　Anna：「我平時很喜歡飲用湯水，請問可否推介兩款湯水有助調理月經失調？」

 

　　我答：「當然可以。」

 

熟地黃耆雞湯（1人分量）

 

材料：雞半隻、熟地5錢、黃耆5錢、枸杞子6錢、生薑5片、紅棗4枚

功效：補肝益腎，健脾益氣

適宜：氣弱血虛的月經失調

禁忌：脾虛便溏不宜

 

丹參首烏排骨湯（1人分量）

 

材料：排骨半斤、丹參5錢、制何首烏4錢、陳皮2錢、生薑5片、紅棗3枚

功效：補血活血，調理月經

適宜：血虛瘀滯的月經失調

禁忌：傷風感冒者不宜。」

 

　　Anna 續：「月經期間或平日可多飲紅棗水、薑茶、紅糖水以補益氣血嗎？」

 

　　我答：「月經前，可以喝些紅棗水或者紅糖水。紅糖水中含有豐富的鈣、鐵等微量元素，且含有較高的熱量，可以補充經血的流失，緩解失血導致的頭暈不適，適合在經前飲用。

 

　　薑具有散寒的作用，喝薑茶有暖宮、活血化瘀和行氣的好處，特別是對宮寒的女性，可以緩解月經期間的不適。」

 

　　Anna說：「有說不小心在行經期間，服了行氣活血的補品，如鹿茸等，會導致血崩？」

 

　　我答：「鹿茸雖然益氣養血，但是女性在月經期間進食鹿茸，反而會導致月經血量增多，影響月經週期和月經量，出現血崩。所以，女性在月經期間不適合食用鹿茸。」

 

　　Anna點頭說：「我現在上了寶貴的一課。」

 

Tags:#中醫#月經失調#湯水#食療#月經#婦產科#養生#熟地黃耆雞湯#丹參首烏排骨湯#紅棗水#紅糖水#薑茶#鹿茸
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