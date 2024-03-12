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檢測47款醬油逾6成未達卓越標準！1成含急性毒素可傷肝致心管病、骨骼異常發育！即睇19款不含黄曲霉毒素豉油
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檢測47款醬油逾6成未達卓越標準！1成含急性毒素可傷肝致心管病、骨骼異常發育！即睇19款不含黄曲霉毒素豉油

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【豉油／毒素／黄曲霉毒素】相信不少家庭在煮食時都會用到豉油。生物科技檢測公司「水中銀」曾檢測市面上47款常見醬油，結果發現有逾6成醬油都未達「品質卓越」的標準，部分含有急性毒素「黄曲霉毒素」，當中有近1成樣本含量超標，長期食用恐引致心血管疾病、骨骼異常發育等問題。不過，本文將整合出19款不含黄曲霉毒素的豉油，供大家安心選擇。

 

19款不含黄曲霉毒素豉油

 

　　「水中銀」於2018年5月至19年2月，從本港超市購入47款常見醬油、豉油及鮮露作檢測，包括本地及國際品牌如李錦記、淘大、萬字醬油、金蘭、美極等，當中包括29款生抽醬油、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油，及4款其他調味醬。

 

　　在急性毒物測試中，19個樣本評為綠魚（表現理想）、22個樣本評為黃魚（表現合格）；6個樣本評為紅魚（有待改善），當中4款來自香港，2款來自內地。

 

　　以下是19款不含黄曲霉毒素的醬油：

 

品質卓越

 

1. YUMMY HOUSE美味棧

古法頭抽

價格：28 HKD

產品規格：450mL

品牌所在地：香港

 

2. LEE KUM KEE李錦記

減鹽頭抽

價格：13.3 HKD

產品規格：500mL

品牌所在地：香港

 

3. KIMLAN金蘭

高級生抽

價格：17.5 HKD

產品規格：590mL

品牌所在地：台灣

 

4. YUAN'S頤和園

金標生抽

價格：46 HKD

產品規格：250mL

品牌所在地：香港

 

5. PUN CHUN品珍

古法蒸魚豉油

價格：22.9 HKD

產品規格：500mL

品牌所在地：香港

 

6. AMOY淘大

煲仔飯豉油

價格：8.9 HKD

產品規格：250mL

品牌所在地：香港

 

7. LEE KAM KEE李錦記

雙璜醇釀頭抽

價格：14 HKD

產品規格：150mL

品牌所在地：香港

 

8. ITACHO板長

醬油

價格：31.5 HKD

產品規格：180mL

品牌所在地：日本

 

9. HORIKAWAYANOMURA

Mitsuboshi 堀河屋野村

三星醬油

價格：74 HKD

產品規格：200mL

品牌所在地：日本

 

10. TERAOKAYUKIJOUZOU

寺岡

納豆用醬油

價格：30 HKD

產品規格：150mL

品牌所在地：日本

 

11. HADAY海天

味極鮮特級醬油

價格：7.1 HKD

產品規格：380mL

品牌所在地：中國

 

12. LUHUA魯花

自然鮮醬香醬油

價格：2.9 HKD

產品規格：160mL

品牌所在地：中國

 

13. YAMAGEN山元

兒童甜豉油

價格：28 HKD

產品規格：150mL

品牌所在地：日本

 

14. ABC

甜醬油

價格：26 HKD

產品規格：600mL

品牌所在地：印尼

 

15. CITY'SUPER

大德丸大豆醬油

價格：26 HKD

產品規格：600mL

品牌所在地：日本

 

16. KIKKOMAN萬字

醬油（日本）

價格：39.1 HKD

產品規格：1000mL

品牌所在地：日本

 

17. MAGGI美極

鮮醬油

價格：16.4 HKD

產品規格：200mL

品牌所在地：瑞士

 

18. KIMLAN金蘭

高級老抽

價格：17.5 HKD

產品規格：590mL

品牌所在地：台灣

 

19. LEE KUM KEE李錦記

蒸魚豉油

價格：9.9 HKD

產品規格：410mL

品牌所在地：香港

 

資料來源：水中銀

 

　　「水中銀」指出，生產醬油用的大豆常受黄曲霉菌影響，而黄曲霉毒素屬於急性毒物的一種，經常攝入大量黄曲霉毒素，恐會傷肝並導致急性中毒，同時會增加患心血管疾病、骨骼異常發育等風險。

 

建議細閱成分標籤

 

　　水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，醬油本身含鹽，鹽本身是天然防腐劑，因此再加入添加劑就像「化妝」般；當醬油儲存於高溫、濕度高的地方，當中化學成份可能會產生化學反應，並釋出有害物。他建議，市民在購買醬油時應細閱成分標籤，含越少看不明白的成份就越好。

 

　　食安中心指，水中銀的生物測試，只能顯示食物可能含有類雌激素物質或對魚類胚胎有毒的物質，但不能篩選及確切指出所含物質為何及其含量，因此不能用以評估對人類健康的影響，亦不適用於食物安全的執法檢測工作。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#健康問題#著數優惠#病菌及病毒#添加劑#健康#美食#煮食#超市大搜查#醬油#豉油#老抽#鮮露#甜豉油#生抽#蒸魚豉油#食物安全#毒素#黃曲霉毒素#健康生活Tips
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