歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
大腸癌新症10年內急增3成！前年死亡個案2,270宗！衞生署：大腸癌風險與一個原因有關！發現3大警號即求醫
健康Tips
大腸癌
醫生解說

大腸癌新症10年內急增3成！前年死亡個案2,270宗！衞生署：大腸癌風險與一個原因有關！發現3大警號即求醫

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【大腸癌／癌症／肥胖／超重／脂肪／衞生署】大腸癌是本港第2位最常見的癌症，根據衞生署刊物的最新數據顯示，2022年本港錄得2,270宗大腸癌死亡個案；大腸癌新增病例的數目由2012至2021年短短10年內，由4,563宗升至5,899宗，急增近30%。報告又指出，肥胖和超重等因素似乎與大腸癌息息相關，因此呼籲大眾減低體內積聚過多脂肪，保持良好生活習慣，以及定期接受大腸癌篩查。

 

　　衞生署《非傳染病直擊》3月號指出，過去10年，大腸癌對本港造成的疾病負擔日益沉重。於2012年至2021年期間，大腸癌新增病例的數目（粗發病率）由4,563宗（每10萬名人口有63.8宗）上升至5,899宗（每10萬名人口有79.6宗）。在2021年，大腸癌是第二常見的癌症，佔所有新增癌症個案的15.3 % ， 超過9成患者是50歲或以上，而男性和女性確診年齡中位數均為68歲。

 

肥胖與大腸癌關係

 

　　引用多項流行病學研究，衞生署指肥胖會增加罹患大腸癌風險，肥胖人士患上大腸癌的風險高出31% 。中央肥胖更會令風險增加42% （ 患上結腸癌和直腸癌的風險分別增加53%和20% ），更不幸的是，本港大腸癌病人中，逾半大腸癌（51.3%）病例在確診時已屬晚期，即癌細胞已擴散至鄰近淋巴結（第三期：26.9%），或進一步轉移至身體其他部位（第四期：24.4%）。

 

呼籲大眾定期身體檢查

 

　　要減低患上大腸癌風險，衞生署呼籲市民應奉行健康生活模式。 有研究指出健康生活模式可使大腸癌風險下降多達48 % ，尤其要進行定期檢查。

 

  • 保持健康體重
  • 均衡飲食，包括每日進食最少五份蔬 果 
  • 減少進食紅肉和加工肉類 
  • 多做體能活動
  • 避免飲酒
  • 不要吸煙
  • 定期檢查

 

初期沒有明顯病徵 留意大便變化

 

　　本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

 

初期大腸癌3大警號

 

1. 大便習慣改變

● 粗幼程度不一樣

● 大便次數增加

● 大便形狀，變細

 

2. 便血

● 大便有血

● 排黏液便

 

3. 肚子脹痛

 

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#衞生署#大腸癌#肥胖#超重#大腸癌篩查#大腸癌徵狀#健康生活Tips#腫瘤科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生