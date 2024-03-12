甲狀腺癌 ｜ 甲狀腺病成本港第二大內分泌疾病！醫生解構甲狀腺癌、甲亢、甲減、甲狀腺結節症狀及病因

甲狀腺疾病在香港非常普遍，屬於第二大內分泌疾病，僅次於糖尿病。香港專科外科專科醫生羅中佑接受訪問指，30至50歲女性為高風險群體，當中常見甲狀腺疾病包括甲狀腺腫瘤（甲狀腺癌）、甲狀腺功能亢進（甲亢）、甲狀腺功能減退（甲減）及良性甲狀腺結節等，四者的常見症狀、治療方法等均各有不同。

甲狀腺癌

在甲狀腺癌方面，根據香港癌症資料統計中心數據顯示，本港2021年有1140宗甲狀腺癌新症，屬排名第8位的癌症，佔本港癌症新症總數的3%。對於甲狀腺癌的成因，羅中佑醫生表示目前尚不清楚，但家族遺傳、曾暴露於高劑量的放射線下、飲食中碘缺乏或過量都可能增加患上這病的風險，而40歲以上的人亦屬甲狀腺癌的高風險群組。

至於診斷方面，羅中佑醫生表示當懷疑病人可能罹患良性甲狀腺結節，即甲狀腺癌的先兆時，醫生一般會進行下列檢查來確定診斷：

身體檢查和健康史：例如檢查頸部腫塊（結節）或腫脹、聲盒和淋巴結，以及任何其他看起來不尋常的情況；

喉鏡檢查：檢查聲帶是否正常移動；

血液生化及荷爾蒙研究：檢查血液中促甲狀腺激素（TSH）的水平；

超聲波檢查：高能聲波從頸部內部組織或器官反彈並產生迴聲的過程。

至於甲狀腺癌的治療，羅中佑醫生指出主要靠手術治療，需要視乎個別情況，切除半邊或整個甲狀腺。若癌細胞已擴散至頸部淋巴，便需以手術一併切除。完成切除手術後，患者或需接受放射碘治療，極少部分患者可能需接受體外放射治療。

甲狀腺機能亢進症

另外，本港大約有8萬名至10萬名甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢）患者，10位之中有9位是女性。羅中佑醫生指，甲亢的高危族群包括具有家族遺傳史、身心壓力大者以及年輕女性。而導致甲亢的最常見成因是格雷氏症（Grave's Disease），這是一種自身免疫疾病，患者會產生抗體，令甲狀腺脹大及分泌大量甲狀腺素，其他成因還包括甲狀腺發炎、毒性甲狀腺瘤、腦下垂體失調及碘攝取量過高等。甲亢的常見症狀如下：

食量大增卻體重下降

亢奮

焦躁

失眠

心跳過快

手震

怕熱

易出汗等

至於甲亢的診斷方法，羅中佑醫生表示會為病人進行甲狀腺血液檢查，醫生會從病人手臂抽取少量血液做初步檢查。常見的血液檢查包括三碘甲狀腺素T3、甲狀腺素T4和促甲狀腺素TSH，而甲亢患者所測試出的三碘甲狀腺素T3或甲狀腺素T4會偏高。

治療方面，甲亢治療主要可分為3類：

服用抗甲狀腺藥物：這是第一線治療，療程一般為12至18個月，復發機會較高。

放射碘治療：這屬第二線治療，如病人服食抗甲狀腺藥物後出現敏感，或者在完成足夠時間（例如一年）的口服藥物療程後仍未達致理想治療效果，則應該考慮使用放射碘治療。

手術治療：一般為最後的根治性方案，適用於以下情況，如已接受口服藥物或放射碘治療卻仍然無效、多次復發的病例、頸部腫脹影響呼吸、懷疑惡性、格雷氏症（Graves’ disease） 患者或病人眼部受到影響等。

甲狀腺功能減退

另一方面，導致甲狀腺功能減退（甲減）的常見成因包括自身免疫系統出現異常、接受甲狀腺全切除術或放射碘治療、服用某些藥物（如治療抑鬱症、控制心律不正的藥物）。常見症狀包括：

心跳變慢

便秘

貧血

容易疲勞

體重增加

記憶力變差

月經失調、臉部浮腫

皮膚乾燥

肌肉無力或疼痛

關節腫痛

掉髮

羅中佑醫生指，一般會透過以下3種方法為病人診斷甲減：

甲狀腺血液檢查：醫生會從抽取病人手臂少量血液做初步檢查。常見的血液檢查包括三碘甲狀腺素T3、甲狀腺素T4和促甲狀腺素TSH，而甲減患者所測試出的三碘甲狀腺素T3或甲狀腺素T4會偏低。

甲狀腺超聲波：甲狀腺超聲波是常見的非入侵性無痛檢查，可以快速有效地檢查甲狀腺結節。

穿刺活組織檢驗：作超聲波檢查後，如發現有不尋常結節時，醫生會進行幼針穿刺活組織檢驗。

而甲減的治療方法，由於甲減患者體內的甲狀腺素不足，因此可透過藥物補充甲狀腺素，患者必須長期服藥，並定期到醫院驗血檢查，以觀察甲狀腺素是否處於正常水平。

良性甲狀腺結節

另一個常見的甲狀腺病為良性甲狀腺結節，羅中佑醫生表示，良性甲狀腺結節的發生原因目前還不清楚，個人生活方式及家族遺傳皆有可能起到一定的影響。甲狀腺結節是指甲狀腺內細胞過度增生，可以是單個或多個出現，分別稱為單一性結節與多發性結節。於香港，良性結節的成因主要由家族遺傳和缺乏碘質吸收所影響。

當懷疑病人可能罹患良性甲狀腺結節時，甲狀腺超聲波可以提供一些線索幫助判斷結節是良性或惡性。一般而言，如果結節的大小超過一公分，建議使用細針穿刺進行細胞學檢查，可以利用細針刺進結節裡抽出一些細胞，再利用顯微鏡來檢視細胞型態是偏向良性或惡性。

如病情對病人的日常生活沒影響，醫生一般會採取先行觀察、定期覆診跟進。如病人結節較大，已影響呼吸或吞嚥，就必須治療。治療方法包括傳統甲狀腺切除手術及甲狀腺射頻消融術。

當中，甲狀腺射頻消融術可完整保留甲狀腺功能，術後不會留有疤痕，亦可於日間中心採用局部麻醉進行。然而，如果有多個結節且需多次治療的話，就未必適合。

甲狀腺手術後５大注意事項

至於病人進行甲狀腺手術後，在復原期間亦要注意以下事項：

進行傳統甲狀腺切除手術後要好好護理傷口，使用防水、無菌的紗布覆蓋傷口。病人在手術後數天可以沐浴，沐浴後要保持傷口清潔及乾爽。

數周內，避免進行劇烈運動及提取重物，頸部會逐漸不再僵硬。

一般在全甲狀腺切除後，須根據醫生指示按時抽驗血鈣及甲狀腺素濃度，以及早檢查是否出現血鈣及甲狀腺素過低的情況。

手術後初期避免過度使用聲帶，例如大聲說話、唱歌或長時間說話。

射頻消融術並不會令結節完全消失，理論上有可能復發，因此建議患者在術後定期複診，以超聲波檢查監察狀況。

根據臨床經驗，除非有多於一個甲狀腺結節或結節過大，否則絕大部份患者只需接受一次射頻消融術。在極罕見的情況下，甲狀腺結節會在術後再次增大，患者可能需要接受第二次治療。

香港專科外科專科醫生羅中佑醫生

香港大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士（外科）

轉載自晴報