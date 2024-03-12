會厭炎是甚麼？嚴重可致呼吸困難！一類人易患急性會厭炎！中醫推介3款食療增強抵抗力︰春天易攰最啱飲靈芝茶

驚蟄過後，春雷乍動，百蟲驚醒，疫病叢生。最近內地爆發多種上呼吸道疾病，流感、肺炎、新冠，單憑症狀很難分辨到底是哪種疾病，其中一種易被忽略的就包括「急性會厭炎」。急性會厭炎初期常以喉嚨痛開始，與傷風感冒極爲相似。然而，本病病情可迅速惡化，嚴重者分分鐘出現呼吸困難，甚至窒息。今期，註冊中醫師李殷兒從中醫角度，教大家了解一下急性會厭炎。

會厭是甚麼？

急性會厭炎又稱急性聲門上喉炎，是一種以聲門上區會厭為主的急性炎症。會厭是由會厭軟骨和黏膜組成樹葉狀的結構，位於舌根後上方，受喉神經支配，爲喉的活瓣；呼吸時，會厭向上使喉腔開放；吞咽時，會厭則向下蓋住氣管，阻隔食物進入氣管。

哪類人易患急性會厭炎

李醫師表示，冬春二季爲急性會厭炎高發季節，與流感一樣可由病毒感染而成，故任何人都有機會患者急性會厭炎，尤以免疫力低下者。事實上，流感病毒的抗藥性已越來越高，注射預防疫苗並不能保證能完全預防變異性高的流感病毒，今天防得了甲流，明天防不了乙流，後天甚至有丙流。因此，預防疾病最根本的方法就是改善體質，以「扶正袪邪」為主，才能增強抗病能力。

吞咽、呼吸困難要小心

李醫師提醒，如出現高燒、喉痛，繼而有吞咽困難，呼吸不暢，患者應盡快求醫。急性會厭炎屬中醫學的「喉痈」範疇。本病因外感風熱，內蘊鬱火，風火熱毒壅結會厭，使氣血鬱滯，經脈阻遏所致。臨床上，經辨證論治，予以疏風祛邪，清熱解毒，散結消腫等治則；後期宜養陰補氣，托毒生肌。

李醫師推介3款「扶正袪邪」食療

利咽雙花茶

材料：

金銀花2錢，杭菊花2錢，連翹1錢，桔梗1錢，牛子1錢，升麻1錢。

製法：

先將以上材料浸洗乾淨，材料共入杯中，以沸水沖泡約十五分鐘，即可飲用，可加糖調味。

功效：

辛涼解表，清熱解毒。適合發熱畏風，頭痛身痠，咽腫痛，鼻塞，急性期患者，苔薄黃，脈浮，作輔助茶療。

沙參南杏玉竹瘦肉湯

材料：

北沙參5錢，南杏5錢，玉竹1両，蜜棗2粒，豬瘦肉1斤。

製法：

先將豬瘦肉洗淨汆水備用；另將藥材料浸洗乾淨，之後可連同豬瘦肉、蜜棗入煲，加十碗清水以慢火煲一至兩個小時，加鹽調味即可。

功效：

養陰潤肺，益氣生津，適合陰虛內熱人士使用，或增使用大量藥物治療後的恢復期患者。痰濕內蘊者不宜。

強身防病靈芝茶

材料：

黄芪3錢，靈芝片2錢，杞子2錢，無花果1両。

製法：

全部材料亦均浸洗乾淨，除杞子外共入煲，加十二碗清水，以大火煲滾後轉慢火煲約45分鐘，放入杞子即可。

功效：

補氣強身。適用體質容易疲倦，精神不振，似病非病者。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。