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復活節假期頻繁外遊＋聚會或再爆新冠！兒童患者可致嚴重發炎！醫生：接種新一代XBB新冠疫苗
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復活節假期頻繁外遊＋聚會或再爆新冠！兒童患者可致嚴重發炎！醫生：接種新一代XBB新冠疫苗

健康解「迷」
健康解「迷」

　　復活節長假期將至，相信不少港人已計劃外遊，有專科醫生提醒，長假期外遊及頻繁聚會恐致新冠病毒廣泛傳播，誘發新一波疫情爆發。有研究指出，家庭接種新冠疫苗人數越多，將更有效降低感染風險，建議不論長幼，均應盡快接種新一代XBB新冠疫苗，做足準備迎接長假期。

 

　　港怡醫院兒科專科醫生沈澤安醫生表示，現時可能有不少市民或認為感染新冠病毒「好小事」，尤其是健康的成年人，甚至可能將此與一般傷風感冒劃上等號。他提醒，雖然年輕人士感染新冠病毒後，病情相對輕微，但令人憂慮的是，新冠病毒有機會因而傳播予家中及社區的幼兒和長者，一旦他們受感染，可誘發嚴重併發症，甚至死亡。

 

MIS-C：新冠誘發的兒童嚴重併發症

 

　　沈醫生引述研究指，感染新冠病毒的幼童中約有2%至6%屬危重個案，甚至可誘發兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）——一個導致身體不同部位發炎的併發症，有八成兒童因此需要入住兒童深切治療部，甚至死亡。MIS-C聽起來好像很陌生，但兒童發病時可以很危險，13歲的Peter（化名）就曾因此病導致血壓急降、持續發燒及腹瀉等，更一度需要留醫兒童深切治療部，接受強心藥改善病情。沈醫生指，不論孩子的年紀大小，抑或身體向來健康與否，均有機會患上此病，家長不容輕視。

 

　　至於長者更屬高風險群組，病情容易較年輕人嚴重，亦較高機會因此病而入院，死亡風險亦特別高。即使是年輕的成年人，其實「中招」次數越多，入院及出現後遺症的風險也會越高，沈醫生提醒，切勿誤以為感染一次新冠病毒等同接種一次新冠疫苗，研究指，若不幸受感染三次或以上，入院風險高達7.7倍。

 

　　港怡醫院家庭醫學中心總監、家庭醫學顧問醫生何敬業醫生亦提醒，即使「中招」後康復，市民仍需留意長新冠的影響，多個研究指出長新冠症狀可超過200種，遍佈身體多個器官，包括心、肺、肝、腎、腸胃等，而且成人及小孩均有機會受長新冠所困，故盡可能減低感染風險，既保護自己，亦可保護身邊長者及幼童。

 

家庭越多成員接種疫苗 感染風險降低越多

 

　　兩位醫生均建議市民應盡快接種新一代XBB新冠疫苗作預防，何醫生特別指出家庭接種的重要性，「有研究指出，家庭中接種疫苗人數越多，感染及出現嚴重新冠的風險越低。以四人家庭為例，若有3名家庭成員接種疫苗，感染風險及嚴重感染風險將降低91%及95%，相比只有1人接種疫苗的降低幅度（61%及65%）高出三成。」他建議，越多家庭成員接種疫苗，將更有效保障全家健康。

 

　　何醫生補充，目前最新一代的XBB新冠疫苗已引入本港，能有效針對目前最流行的JN.1病毒株的中和抗體，副作用與早前新冠疫苗相若，甚至更低，耐受性良好。為迎接長假期來臨，兩位醫生均建議市民向家庭醫生了解自己是否適合接種，適時隨疫情變化接種針對性的疫苗保護自己。現時本港提供的新一代XBB新冠疫苗共有兩款，市民可於接種前先向家庭醫生了解不同疫苗的特點，再選擇適合自己的疫苗。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康#疫苗#兒科#家庭醫學#新冠肺炎#新冠病毒#新一代XBB新冠疫苗#復活節
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