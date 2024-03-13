消委會實測49款咖啡產品！逾9成含致癌物、除害劑！部分日飲2杯咖啡因即超標！7款獲5星評分、最平$44！即睇高分之選

【消委會／咖啡／致癌物／除害劑】不少打工仔都會飲咖啡提神。消費者委員會（消委會）早前檢驗了市面上檢驗了49款咖啡產品樣本，當中發現有47款檢驗出致癌物、有46款檢驗出除害劑；另外亦測試它們的咖啡因（Caffeine）含量，發現有部份產品只要喝2杯就容易超過成人每日建議攝入量。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨多參考。

消委會檢測49款市售咖啡產品

消委會於2022年檢驗了49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。測試項目包括檢驗丙烯酰胺及除害劑的含量：

● 丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

● 除害劑或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。

7款5星咖啡產品

消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：

產品名稱：The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast （53（每粒5.3克））

聲稱來源地：澳洲

大約售價：$68

總評：5星

產品名稱：UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend（360克）

聲稱來源地：日本

大約售價：$80

總評：5星

產品名稱：Robert Timms Italian Espresso Style- extra dark roasted blend ground coffee（200克）

聲稱來源地：澳洲

大約售價：$44

總評：5星

產品名稱：Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica（Intensity 5／10）（250克）

聲稱來源地：意大利

大約售價：$99

總評：5星

產品名稱：Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend（400克）

聲稱來源地：日本

大約售價：$45

總評：5星

產品名稱：AGF MAXIM - freeze dried coffee （80克）

聲稱來源地：日本

大約售價：$45

總評：5星

產品名稱：M&S Food Italian Style Instant Coffee-Dark Roast4 - freeze dried（200克）

聲稱來源地：德國

大約售價：$119

總評：5星

資料來源：消委會

針對「丙烯酰胺」，以即溶咖啡粉的含量較高，含量最高為雀巢牌即溶咖啡粉「Taster's Choice（Nestle）Original Soluble Coffee」，每公斤含790微克丙烯酰胺，相當接近基準水平之上限。

針對「除害劑」，46款咖啡樣本均分別檢出4種除害劑，包括福爾培（對眼部和咽喉有刺激性，為第2類致癌物質）、鄰苯基苯酚（可用作食物防腐劑，有機會引致膀胱腫瘤）、噠蟎酮（常見堅果類植物除害劑，屬輕度至中度急性毒性），以及聯苯（長期攝入或致腎臟中毒或中樞神經系統的症狀）。

部分咖啡產品日飲2杯 咖啡因即超標

消委會提醒大家，成年人的建議咖啡因攝入量為每天不應高於400毫克。

測試結果顯示，咖啡豆樣本的咖啡因含量差距不算太大，每杯咖啡因含量為72毫克至295毫克，當中以Resiprocate的「KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark」的咖啡因含量最高，按樣本標示的沖調方法計算，飲用1杯咖啡可攝入約295毫克咖啡因，即每日飲用2杯就會超標。

至於咖啡膠囊方面，按每個膠囊可沖製一杯咖啡計算，每杯的咖啡因含量則約為60毫克至131毫克，以Tostini的「Espresso（Strong Taste Capsule）」的咖啡因含量最高，即成人每日最多可飲用3杯用咖啡膠囊沖製的咖啡。

而咖啡粉樣本檢出的咖啡因含量差異最大，由每100克1,117毫克至2,206毫克，相差近1倍。若以一般沖調方式計算，每杯咖啡因含量為76毫克至221毫克，含量最高樣本為Segafredo的「Espresso Casa roasted ground coffee」，每杯約含221毫克咖啡因，每日飲用2杯已超出建議可攝入量。

至於即溶咖啡粉，由於經過提取和濃縮處理，其咖啡因含量亦較高，每杯咖啡因含量為44毫克至274毫克。以產品包裝上標示的沖調即溶咖啡方式計算，雖然以每100克計算，佳之選「即溶咖啡（中度烘焙）」的咖啡因含量最高，每杯約含155毫克咖啡因，喝3杯已超出成人每日建議攝入量。惟排名第二的Keycof fee的「深度烘焙混合即沖咖啡」，雖然每100克只含3,921毫克咖啡因，但按一般沖調方式沖調出來的咖啡，每杯約含274毫克咖啡因，較佳之選更高，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。

轉載自晴報