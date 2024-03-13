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醫院都會集體食物中毒？12名患者上吐下瀉驗出含金黃葡萄球菌！疑是住院餐受污染！細菌容易人傳人、皮膚上長「大膿瘡」？
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醫院都會集體食物中毒？12名患者上吐下瀉驗出含金黃葡萄球菌！疑是住院餐受污染！細菌容易人傳人、皮膚上長「大膿瘡」？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【日本／名古屋／食物中毒／醫院】日本一間醫院有多名病人近日吃過住院餐後，懷疑集體食物中毒，陸續出現嘔吐、肚瀉等腸胃不適症狀，當局其後更在他們的嘔吐物和糞便驗出含有金黃葡萄球菌，懷疑他們此前進食的住院餐被污染。

 

疑集體食物中毒 糞便驗出惡菌

 

　　根據日媒《東海電視台》報道，日本名古屋市中村區的偕行會城西醫院上周二（5日）發生集體食物中毒事件。事發當晚，有12名64歲至94歲的病人，吃過親子丼與糖醋茄子後，出現上吐下瀉等症狀。醫院懷疑是集體食物中毒，其後更在病人的嘔吐物與糞便樣本中驗出金黃葡萄球菌。幸好病人症狀輕微，經治療後已逐漸康復。

 

　　城西醫院表示，該醫院的病人住院餐一向是由「榮屋食品」提供，目前當地保健所對已對榮屋食品做出處分，並禁止該公司繼續向醫院提供住院餐食。當局遂展開調查出事住院餐的來源、運送及處理方式。

 

　　日本較早前亦出現同類型集體中毒事件，名古屋市一間護老中心在上月（2月16日）有21名入住長者出現嘔瀉等症狀。經當地保健所調查後，在病患的糞便與嘔吐物中驗出諾羅病毒。

 

容易人傳人 現1症狀屬感染

 

　　根據香港港安醫院資料，金黃葡萄球菌是一種常見的，色澤金黄的細菌，可存在於一些沒有病徵的健康人士的鼻腔內和皮膚表面。患者透過直接接觸感染這種細菌，可感染面部或手腳皮膚，形成膿疱、膿腫；情況可在一兩天內迅速轉差，由最先暗瘡般大小，長成像網球般大的「大膿瘡」。親密接觸者及同住家人很容易互相傳染。

 

6大食物類別易致食物中毒

 

　　台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

 

1. 生鮮海產及貝殼類等是引起腸炎弧菌食品中毒的常見食品。

2. 受污染之家畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等容易引起沙門氏桿菌食品中毒。

3. 受糞便污染的食品或水源，是主要引起病原性大腸桿菌食品中毒的源頭。

4. 肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律等容易引起金黃葡萄球菌食品中毒。

5. 米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等容易引起仙人掌桿菌食品中毒。

6. 低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆乾製品，是引起肉毒桿菌食品中毒的常見食品。

 

資料來源：高敏敏營養師

 

　　高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

 

細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#治療#金黃葡萄球菌#食物中毒#日本#健康#醫院#海產#貝殼類#肉製品#蛋製品#乳製品#飯盒#生菜沙律#澱粉#加工食品#急症科
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