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台灣60歲婦40年無間斷染髮患膀胱癌！長期染髮可致癌？最好間隔多少月？避開2種顏色較安全！7款不含致敏物質染髮劑推介
健康Tips
醫生解說

台灣60歲婦40年無間斷染髮患膀胱癌！長期染髮可致癌？最好間隔多少月？避開2種顏色較安全！7款不含致敏物質染髮劑推介

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少愛美的女士都喜愛染髮，但染髮存在一定健康風險。台灣皮膚科醫生曾德朋表示，長期染髮恐致癌，因此建議降低染髮的頻率，每次染髮前後最好間隔3至6個月，增加身體排泄機率，讓細胞可以進行自我修復。

 

　　因長期染髮而患癌的案例並不少見。台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪曾分享，一名60歲女性患者，因從20、30歲就開始，有近40年從不間斷的染髮，直到60歲時確診膀胱癌。歸醫生解釋，染髮劑多為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，溶在尿液中，久而久之會就影響膀胱健康，嚴重甚至會患膀胱癌。

 

　　家醫科醫生王健宇提醒，染頭髮不要接觸到頭皮，因為這些會影響癌症的相關染料，分成水溶性和油溶性，而與泌尿系統相關的是水溶性。另外，食物色素同樣是導致膀胱癌的可能因子，因為食物成分出現的幾號色素，其實都為水溶性，所以建議平時盡量以原型食物為主。王醫生還提到，環境荷爾蒙是醫生公認最大的問題，難以避免，包括水質的環境荷爾蒙濃度都非常高，所以他建議多喝水、多排尿，可以把泌尿道相關癌症機率降低。

 

外科醫生：染髮後要多喝水

 

　　江坤俊表示，因為染劑的化學成分仍是經由泌尿系統代謝，所以多喝水、多排尿，有害物質就較容易排出。而他亦為染髮提出5點建議：

 

1. 避開深褐色跟黑色

 

　　因為深色染劑含有較多PPD，且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬，通常深色染劑PPD較多外，重金屬含量也比較高，因此盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少PPD及重金屬。

 

2. 選購染髮產品含藥化粧品許可證字號

 

3. 頭皮保護液

 

　　染頭髮時，若染劑碰到頭皮就可能被身體吸收。

 

4. 一年染髮不超過3次

 

　　雖然PPD濃度經過把關變得很低，但醫生建議一年染髮還是不要超過3次，且每次間隔3個月以上。

 

染髮劑注意事項 

 

　　部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

 

  • p-苯二胺（p-phenylenediamine）簡稱PPD；最高使用濃度為6%。
  • 甲苯-2,5-二胺（toluene-2,5-diamine）簡稱PTD；最高使用濃度為10%
  • p-氨基苯酚（p-aminophenol）簡稱PAP；最大允許使用濃度為1%
  • m-氨基苯酚（m-aminophenol）簡稱MAP；最大允許使用濃度為2%

 

資料來源：《藥劑業及毒藥條例》

 

  • 染髮前可在髮線、耳朵、額頭、頸項等位置塗抹凡士林（vaseline），減低染髮劑對皮膚造成刺激的機會。
  • 大部分產品不建議使用者染髮前先洗頭，最好在染髮前一天洗頭，頭皮上天然的油脂分泌可以起保護頭皮的作用，減低刺激頭皮機會。
  • 皮膚敏感人士宜特別留意染髮產品是否含有PPD和PTD等，如有必要，可考慮選用濃度較低的型號（例如顏色較淺的型號）。
  • 逾時放置、自行加熱、用保鮮紙包裹頭髮，可能增加染髮劑中所產生的致癌物質的濃度，或對皮膚造成更大刺激。

 

資料來源：消委會

 

7款不含重金屬致敏成分染髮劑

 

　　消委會曾測試市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑，當中7款榮獲5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。點擊下圖即睇：

 

50の惠 - 天然海藻染髮護髮膏（自然黑）

$166

150克

 

FUENTE organic attraction - Fuente Organic Wellness Color Care

$450

1000毫升

 

KUPA - Color Recharge Conditioner（Organic Therapy）

$120

300毫升

 

Iplp ルプルプ - 天然昆布染髮護髮膏

$179

200克

 

Rerise 回麗絲 - 天然植萃黑色素護染膏

$239

155克

 

Return回本 - 天然染髮護髮膏黑色

$199

200克

 

Rishiri 飄然 - 利尻昆布白髮染色護髮膏自然黑色

$199

200克

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#膀胱癌#癌症#色素#產品#健康#女生#家居#健康Tips#皮膚科#腎或泌尿科#染髮劑#消委會報告#生活百科#染髮#腫瘤科
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