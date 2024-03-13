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日本床蝨酒店地圖 | 超級床蝨襲擊東京、大阪等旅遊熱點！APA、星野等多間港人熱門住宿酒店有份！訂酒店搜尋這關鍵字 + 防蝨5招
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日本床蝨酒店地圖 | 超級床蝨襲擊東京、大阪等旅遊熱點！APA、星野等多間港人熱門住宿酒店有份！訂酒店搜尋這關鍵字 + 防蝨5招

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　床蝨再度襲擊！今次由歐洲轉移至日本！連港人最愛去的東京、大阪都有！不少日本人在社交平台拍下電車上有床蝨的照片，更有網民自發製作發現床蝨酒店地圖！即將是復活節旅遊旺季，假如你會到日本熱點旅行，就要留意以下的預防措施，避免帶床蝨回家惹麻煩！

 

　　近日有網民自發性製作日本床蝨酒店地圖，在社交平台X（即前Twitter）根據當地酒店評論區收集發現床蝨的評論、酒店的跟進消息記錄，在地圖上列出出現床蝨的酒店。宏觀一看，大家常去的東京及大阪算是床蝨集中地！當中不乏大集團酒店，包括星野集團OMO5東京大塚、東橫inn日本橋馬喰町、東京新宿歌舞伎町及仙台站五橋APA酒店！大家快點看看自己Book的酒店有沒有被標註！

 

日本床蝨酒店地圖 | 超級床蝨襲擊東京、大阪等旅遊熱點！APA、星野等多間港人熱門住宿酒店有份！訂酒店搜尋這關鍵字 + 防蝨5招

（圖片來源：Google Map）

日本床蝨酒店地圖 | 超級床蝨襲擊東京、大阪等旅遊熱點！APA、星野等多間港人熱門住宿酒店有份！訂酒店搜尋這關鍵字 + 防蝨5招

當按下涉事酒店，就會看到發現床蝨詳情。

（圖片來源：Google Map）

 

 

部分有床蝨出沒的著名酒店名單

 

【東京】

1. 東京新宿歌舞伎町APA酒店

2. 星野集團OMO5東京大塚

3. 東橫inn日本橋馬喰町

 

【大阪】

4. 天滿橋京阪飯店

5. 太陽廣場酒店

6. Hotel Mikado

 

【京都】

7. 京都廣場飯店 本館．新館

8. 近江旅館

 

【福岡】

8. MYSTAYS 福岡天神南酒店

9. 福岡大倉酒店

 

【北海道】

10. 星野TOMAMU渡假村

11. 洞爺湖溫泉

12. 月形温泉酒店

 

　　除了Check清楚地圖外，大家也可在訂酒店前先上網輸入「トコジラミ」或「南京虫」（即「床蝨」的意思），以及心儀酒店名稱，以得知更多酒店是否有床蝨出沒的相關資訊！

 

下一頁：即睇5招預防床蝨措施！

 

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Tags:#0+3#日本#東京#大阪#酒店#床蝨#房間#JR#旅行#旅遊
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