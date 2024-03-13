睡眠不足｜熬夜傷肝又傷膽！子時還不睡易傷陽氣！補眠有用嗎？推介「淮山黑豆補腦雞湯」健脾養肝、補腎安眠

「是不是因為下雨的關係，無論睡多久也很疲倦。」悅怡問。

「睡眠十分重要，就好像我們每天使用的手機，要及時充電，否則不能使用。我們睡眠，也是替身體充電呢！睡得好，人就會精神抖擻，做事十分有幹勁，心情也會好。」我說。

「這個我知道。平日工作忙碌，睡不夠，我會在周末周日補眠。」悅怡說。

「很多人都說熬夜會傷肝，其實除了肝，膽也會受損！《黃帝內經》云︰『氣以壯膽，十一臟腑取決於膽。』我們常說無膽匪類，膽氣不足，人就膽怯，驚驚青青，甚麼事也做不成了。人體五臟六腑之氣都取決於膽氣的生發，身體是否能夠健康，關鍵就看膽氣是否能夠很好地生發起來。」我說。

「你曾說要十一時入睡，是不是和膽有關？」悅怡問。

「對！晚上十一時至零晨一時，是子時，為天地和人體陽氣生發的開始，所謂『子時一陽生』。此時正是全身陽氣最弱之時，睡覺是『陽入于陰』，我們要熟睡，才能保護陽氣，漸漸而盛，到中午達至最旺狀態。」我說。

「為甚麼有人過了十二時就睡不著？」悅怡問。

「此時氣血流注足少陽膽經，膽經最旺。因為陽氣開始升發了，要想『陽入于陰』就比較困難了。此時還不睡的人，就容易膽火旺，十分興奮。熬夜晚睡的人容易眼睛有血絲，這也是肝膽之火。

子時不睡好，膽虛上不明目，血虛下不養筋，肝膽濡養不到，陽氣受傷，形成目倦神疲、腰膝酸軟等脾虛、腎虛的問題。」我說。

「為甚麼補眠不行？早上六時送了小孩上學，然後回家再睡，豈料睡至十一時也覺得不精神。」悅怡問。

「因為早上才是陽氣升發的時候。如果我們早上起床，身體的陽氣就能順勢生發，否則陽氣升發未能好好進行，時間欠了就導致陽虛。所以睡得多，太晚起床也不行。當然睡到自然醒，而時間是早上，一覺醒來感到精神奕奕，就最好了。

我們可以喝淮山黑豆補腦湯。淮山即山藥，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。黑豆滋陰補腎，養血柔肝， 明目烏髮，炒後增強溫補功能。蓮子有益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心的功效。栗子能養胃健脾，補腎強筋，活血止血。合桃有補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便的作用。這些材料可健脾養肝、補腎安眠。

睡眠是陽氣入陰的過程，與腎相應，乃封藏的過程，聚集為精的過程。現在正是考試季節，天氣潮濕也令人疲倦，我們可以喝補腦湯，一方面補腎，睡得好，人才有精神溫習，才可應付考試。我們才有精力工作。」我說。

「謝謝你。」悅怡笑道。

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