大嶼山地震 | 發生罕見2級地震，天文台指或有餘震！前天文台台長林超英：香港曾發生9次地震！6大地點有斷層？即睇示意圖

香港天文台網站於本周一（11日）發出地震報告，表示大嶼山在當日下午1點22分曾發生一次黎克特制2級地震。前天文台台長林超英在社交平台上補充，連同今次在內，香港一共發生過9宗震中在境內的地震，藉此指出香港並非沒有地震源頭，提醒市民多加注意。

天文台網站於周一下午1點31分發出地震報告，指地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。天文台表示，大嶼山於當日1點22分發生一次黎克特制2級地震，震中位於香港天文台之西約20公里，震源深度約10公里。逾百名市民報告，表示曾感受到維持數秒的輕微震動；當中大部分報告來自大嶼山區，屯門、元朗、港島及九龍區亦有市民向天文台報告有感。天文台指出不排除有餘震，不過就有機會是儀器可測量，但人體感受不到的程度。

根據本港的地震烈度，本次地震為修訂麥加利地震烈度表的第III（3）度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

天文台高級科學主任林靜芝稱，本次為有紀錄以來第6次震央位於大嶼山的地震，對上一次發生於1995年5月29日的上午及下午時分，強度分別為2.4及2.2級。

為何香港甚少發生地震？她就解釋，本港並非位處地殼版塊邊緣，最接近香港的地震帶亦相距約600公里，因此歷史上並無發生過發生嚴重地震，相信今次為斷層引起的微地震。

前天文台助理台長林超英於個人Facebook專頁表示，根據天文台提供的經緯度，有感地震震中位於梅窩西面的山坡，震源在地下10公里，屬於淺層地震。

他又指出，連同今次在內，1979年後有紀錄以來，香港一共發生過9宗震中在境內的地震，其中4宗在惀景灣對開的大白灣範圍，地理位置相對集中，長洲以東水域、交椅洲附近水域、大欖水塘附近及米埔各有1宗；其中以1985年發生在交椅洲附近的地震烈度最強，達4至5度。根據天文台資料，第第V(5)代表室外有感，且能夠估計方向；睡者驚醒、液體激盪，少量溢出容器之外，而放置不穩的細小物件會移動或翻倒，門窗自開自合及搖擺，百葉窗及掛畫移動，擺鐘時停時擺或者時快時慢。

林超英之後又上載一張香港境內地震中位置示意圖，並作出補充。從圖中可見6個標示，其中D為發生4次地震的愉景灣，C為長洲，K則是交椅洲，T為大欖涌，M是米埔，而S標示則為周一發生地震的位置。他判斷，D和S兩個震中似乎處於同一斷層上。

他最後亦提醒，香港境內並非沒有地震源頭，著市民注意。

轉載自晴報