歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
肺癌末期 | 男子吸煙30年患末期肺癌！接受一種療法奇蹟好返！兩個月5厘米腫瘤近乎消失？
健康Tips
肺癌
治癌新方法
防癌有方
醫生解說

肺癌末期 | 男子吸煙30年患末期肺癌！接受一種療法奇蹟好返！兩個月5厘米腫瘤近乎消失？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　肺癌是本港癌症「頭號殺手」，吸煙人士患病風險尤其高。不過台灣就有一名煙齡達30年的男子，在患上末期肺癌後接受醫院的放射性治療，結果2個月之後居然奇蹟治癒，腫瘤幾乎完全消失，且沒有對男子的工作造成影響。

 

　　綜合台媒報道，該名男子本身從事工程行業，因為工作壓力大而吸煙，煙齡長達30年。2023年9月，他突然感到呼吸急促，但當時以為只是慢性疾病，於是自行到藥房購買藥物服用。然而他的情況並未好轉，之後咳嗽更越發嚴重，他才終於察覺不對勁，遂前往聯新國際醫院求醫。

 

　　該院放射腫瘤科主治醫生王名華表示，男子進行胸部X光及支氣管鏡檢查，結果發現其氣道狹窄，並且在右肺門處發現一個4至5cm大小的腫瘤，經過切片檢查後確診為小細胞癌，顯示為末期肺癌。所幸男子的腫瘤只有局部擴散，並未擴散至其他器官。

 

　　與男子商討及評估過後，王名華決定採用「好神刀」（Halcyon 2.0）高效能放射治療直線加速器，為對方進行放射性治療。經過2個月療程、共35次治療後，男子的肺癌腫瘤幾乎完全消退，令男子及其家人非常慶幸，繼續接受後續的追蹤及治療計劃。

 

　　男子表示，當初得知自己確診末期肺癌時有如晴天霹靂，後悔沒有及時戒煙，不知道該如何面對；所幸家人一直鼓勵他接受治療，而他看著病情隨著治療逐漸好轉，亦對放射治療的效果感到訝異。他又指自己進行治療後無需住院，甚至可以正常工作，因此對治療效果十分滿意。

 

　　王名華表示，「好神刀」是新一代的智能放射治療設備，採用即時影像對位，能掌握腫瘤動態，即時調整提升腫瘤控制成效，以提高治療精準度，而且副作用亦較少。他又呼籲民眾定期進行肺癌篩檢，及早發現並治療，可針對病情採取更多樣的治療手段。

 

肺癌是癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

 

肺癌常見6大症狀

 

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

 

資料來源：外科專科醫生白映俞 

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

40歲以上男性屬高危

 

　　肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

 

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

 

罹患肺癌4大常見成因

 

1. 吸入二手煙

香煙對健康危害很大，即使是吸入二手煙，裏面至少有70種以上的化學物質會致癌。

 

2. 氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生

 

3. 空氣污染

若每天呼吸的空氣裏參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮

 

4. 工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康

 

資料來源：外科專科醫生白映俞 

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

基因突變成非吸煙患者病發原因

 

　　臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

 

　　李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

 

　　李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

 

預防方法

 

　　關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

 

轉載自晴報

 

Tags:#肺癌#肺腺癌#癌症#咳嗽#治療#健康問題#台灣#健康#吸煙#癌症治療#腫瘤#腫瘤科#胸肺科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生