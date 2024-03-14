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消委會 | 配眼鏡投訴個案3年收181宗：防藍光鏡片反光現鬼影 / 鏡片變色圖文不符 / 驗眼馬虎！消委會：內地配眼鏡要三思！用長者醫療券配眼鏡有甚麼要注意？
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消委會 | 配眼鏡投訴個案3年收181宗：防藍光鏡片反光現鬼影 / 鏡片變色圖文不符 / 驗眼馬虎！消委會：內地配眼鏡要三思！用長者醫療券配眼鏡有甚麼要注意？

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　「眼睛是靈魂之窗」，假如發現看不清眼前景像、視力模糊，大家一般都會驗眼兼配幅眼鏡。現時的眼鏡不只用作改善視力，還有抗藍光、防霧氣、防刮花等功能。不過如果視光師無法完全了解顧客需要，分分鐘本末倒置，不能糾正視力！消委會最近3年接獲181宗配眼鏡投訴，去年全年達54宗，比2021年的72宗稍為下跌。投訴人發現有驗眼結果不準確、鏡片變色與圖片不符等問題，最後要由消委會介入調解。即睇配眼鏡時應注意甚麼以免中伏！

 

個案1：視光師拒參考視力問題記錄？最終竟驗漏散光問題

 

　　投訴人一直有視力問題，某天到A眼鏡店配新眼鏡。她攜同舊度數紀錄給視光師作參考，並提出她有近視、遠視及散光。不過視光師拒絕參考舊紀錄，直接重新進行視光檢查。整個視光檢查程序很快便完成，但吳小姐感到視光師態度懶散及敷衍。

 

　　配好新眼鏡後，投訴人試戴眼鏡數星期，惟視力一直不清晰，於是她翻查當日的驗眼紀錄，發現視光師沒有驗到她有散光。投訴人到B眼鏡店再次驗眼，她形容B店的視光師十分體貼，以不同的儀器為投訴人檢查眼睛，而且每邊眼睛都會試戴不同度數及散光軸度的鏡片作比較，務求驗眼結果準確，令她即時感受到兩間眼鏡店的服務態度及質素的分別。

 

消委會 | 配眼鏡投訴個案3年收181宗：防藍光鏡片反光現鬼影／鏡片變色圖文不符／驗眼馬虎！消委會：內地配眼鏡要三思！用長者醫療券配眼鏡有甚麼要注意？

（圖片來源：Envato）

 

　　投訴人返回A眼鏡店反映不滿，不過店員解釋投訴人向B店所展示的A店資料是尚未完成分析的數據，不能作準。事主不接受解釋，認為A眼鏡店所配的眼鏡無法為她改善視力，是視光師驗眼結果有誤及處事馬虎所致。最後經消委會介入後，A眼鏡店表示會作出檢討及改善服務質素，並願意以現金方式作退款，投訴人可親自或授權他人到門市辦理退款手續。

 

個案2：圖片只供參考？鏡片變色效果與介紹不符！

 

　　事主到C眼鏡店選購某品牌的變色鏡片連鏡框，並主動向店員了解其變色的原理。店員向她展示兩張照片，介紹鏡片在變色前和變色後的分別，並解釋變色後的效果是於紫外光燈照射下所拍攝出來。

 

　　事主見效果不俗，故購買了一副變色的平光眼鏡。其後，當她站在陽光下，發現所購買的眼鏡並沒有如照片所顯示般調節至深棕色效果，而只是變成淺茶色。事主認為C眼鏡店在銷售當中有誤導之嫌，於是投訴。店員解釋，該款變色鏡片在陽光下調節為淺棕色是正常的現象，而早前所展示的照片是在紫外光燈照射下的效果，兩者會有不同。事主不接受解釋，並要求退款。C眼鏡店拒絕，並向消委會解釋，該款變色鏡片是根據光線中紫外線的強弱而變色，猛烈陽光下，鏡片顏色會調節至較深色，陽光柔和則會較淺色。

 

消委會 | 配眼鏡投訴個案3年收181宗：防藍光鏡片反光現鬼影／鏡片變色圖文不符／驗眼馬虎！消委會：內地配眼鏡要三思！用長者醫療券配眼鏡有甚麼要注意？

（圖片來源：Envato）

 

　　事主不接受，重申鏡片於陽光下變成淺茶色與商戶照片展示的深棕色相距太遠。最終C眼鏡店願意免費重造一對平光染色鏡片或同等價錢以下之鏡片。她表示會考慮是否接受方案，如若不接受可能會從其他法律途徑再追討，及後事主沒有再聯絡消委會，而消委會及後亦未能聯絡她。

 

個案3：配戴防藍光眼鏡2星期仍不適！商戶：「蝕本拒退款」

 

　　投訴人到D眼鏡店打算更換眼鏡鏡片。當時店員提供兩款鏡片給他選擇，分別為$228一對的普通鏡片或$476一對的防藍光鏡片。投訴人有意選擇防藍光鏡片，於試戴樣板後感覺不錯，於是決定訂製。

 

　　其後，投訴人取貨並試戴眼鏡，即時已發現鏡片有反光及鬼影問題，但當時他以為只是適應新鏡片需時，所以繼續配戴；惟兩星期後問題仍然存在，便隨即返回D眼鏡店反映，並表示當日試戴眼鏡時已有此問題。店員指從來沒有客人投訴鏡片有相關問題，更指樣辦因已使用多時，所以才毫不反光，之後建議投訴人補錢更換更高質素的防藍光眼鏡，或轉用普通鏡片。

 

消委會 | 配眼鏡投訴個案3年收181宗：防藍光鏡片反光現鬼影／鏡片變色圖文不符／驗眼馬虎！消委會：內地配眼鏡要三思！用長者醫療券配眼鏡有甚麼要注意？

（圖片來源：Envato）

 

　　投訴人於是要求更換普通鏡片，並退回差價。可是，職員表示為他訂製的防藍光眼鏡回收後不可重用，等同蝕本，所以拒絕再退差價。投訴人見店員十分堅持，故向消委會求助。最後眼鏡店同意當日職員處理手法有改善空間，願意安排更換鏡片或退回$476。最後投訴人選擇直接退款。

 

下一頁：配眼鏡5大貼士！

 

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Tags:#眼鏡#配眼鏡#視光師#視力檢查#長者醫療券#長者#防藍光#變色鏡片#消委會#投訴#消委會報告
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