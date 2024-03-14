糖尿病 | 最新研究：服維他命D補充劑，或有助糖尿病前期患者減低惡化風險！每天攝取多少分量才足夠？可否單靠食物攝取？

上星期在本專欄分享了美國FDA近期批准「乳酪或降低二型糖尿病風險」的健康標籤。在文章的尾段，我提醒大家其實除了乳酪，還有其他食物與降低糖尿病風險扯上關係。之後在Facebook收了幾位讀者的私訊，問及有沒有營養補充劑與減少糖尿病風險也扯上關係。

營養補充劑與糖尿病

與減低糖尿病風險或降低血糖的營養補充劑扯上關係的，其實都有多款。例如礦物質鉻、肉桂、薑黃、硫辛酸等全部都在不同大小研究中，顯示或可降低血糖。不過，若果要我選擇一款最容易實行的，我就選擇維他命D了。因為兩個原因：

第一：很多人都已經有服用維他命D，只不過分量可能不同。

第二： 維他命D補充劑研究有集中於糖尿病前期患者惡化情況。

簡介這個研究之前，藉此回顧糖尿病的A1C糖化血紅素（又稱糖化血紅蛋白）測試指標。

一般情況：

● A1C 於 5.7% - 6.4%之間：屬於糖尿病前期

● A1C 6.5%或以上：確診糖尿病

最新研究：糖尿病前期患者服用維他命D補充劑或有效防止病情惡化

剛剛上月公布的一項研究，回顧了三個之前刊登的科學測試，旨在測試維他命D補充劑與安慰劑相比，對患有糖尿病前期患者，惡化引致正式確診二型糖尿病的影響。

研究人員分析超過4,000名糖尿病前期患者，一半每天服用4,000 IU 維他命D，另一半則服用安慰劑，為期三年。數據分析顯示：

● 維他命D補充劑降低惡化成為二型糖尿病風險15%

● 患者的維他命D血液水平，更能夠與風險扯上關係。研究人員發現，維他命D水平高於125 nmol／L (≥50 ng／mL)，相比水平位於50 - 74 nmol／L (20 - 29 ng／mL) 人士，降低惡化成二型糖尿病風險78%

● 增加維他命D補充劑服用量，沒有副作用也相對安全；研究人員計算副作用風險後，結果指出這個分量的維他命D補充劑，完全沒有影響腎結石、高血鈣、高鈣尿、及死亡風險

老實說，降低15%風險並不算是重大發現，與其他控制糖尿病方法相比，其實亦差很遠。例如：

● 服用甲福明metformin藥可降低風險31%

● 嚴謹飲食及運動方針可降低風險58%

維他命D補充劑降低15%風險與食物研究的結果相若，不過由於很多人都已有服用維他命D補充劑的習慣，增加服用量並不太困難的事。不過，增加攝取量之前，需徵詢醫生或註冊營養師專業意見。

食多一點維他命D含量高食物或曬太陽可以嗎？

可以。一般情況，我都會建議先以食物攝取營養素的；不過，由於食物並非維他命D主要來源，所以不能夠只靠食物，需要補充劑。三文魚、牛膶、雞蛋、外國進口牛奶及蘑菇能夠提供少量維他命D，詳情可以查閱我之前的專欄文章。另外，曬太陽也可以增加維他命D生產量，不過，不搽防曬暴曬又會增加皮膚癌風險；所以，也不能作為每天穩定來源。