男子嚴重偏頭痛求醫照腦驚現寄生蟲仲產卵？疑生吃一種食物惹蟲上腦

生肉一定要徹底煮熟才進食！美國一名男子因嚴重偏頭痛求醫，結果經檢查發現大腦中竟有寄生蟲，甚至在腦内產卵。醫生懷疑，很可能是因男子愛吃未煮熟的煙肉所致。

綜合外媒報道，該病例近日被刊登在《美國期刊病例報告》上。52歲的患者原本就有偏頭痛、二型糖尿病及肥胖病史，近4個月以來偏頭痛加劇，服用原本的藥物不見效，於是求醫。

經過電腦斷層與核磁共振造影檢查發現，他的大腦腫脹，有多個囊腫。傳染病專家又證實，患者腦中有一種名為「豬肉絛蟲」的寄生蟲存活，甚至在腦内產卵，刺激了頭骨下組織，導致他嚴重頭痛。加上血檢結果，患者最後確診為神經囊蟲病，服用抗寄生蟲、消炎藥物治療，2星期後病情好轉。

食用未煮熟煙肉所致

醫生認為，患者很可能因為愛吃較軟的未煮熟煙肉，期間吞嚥了微小絛蟲卵進入體内，經血液由腸道傳送至大腦。而絛蟲本身帶有大量的刺或鈎附著在宿主身上，吸收營養及排出廢物；同時擁有雌雄生殖器，可成熟產卵。

醫生警告，「豬肉絛蟲」的幼蟲囊腫可感染身體部位引起發炎，約8成患有神經囊蟲病患者會癲癇發作，因此出現偏頭痛須提高警惕。神經囊蟲病更具有傳染性，同住家人與患者同食有機會被感染；患者應勤加洗手，避免蟲卵傳播。

食安中心：做足3步驟安全進食豬肉

據本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊早前接受訪問時指，寄身在人體內的絛蟲最長紀錄達30多米。大部分感染絛蟲的患者都沒有症狀，有部分人會經常感到肚漲、肚痛、大便不暢通、容易嘔吐，亦有些人會開始消瘦，而有少部分人會在大便內發現蟲卵，或痾出整條蟲。

他表示，肉類方面以豬肉傳染絛蟲的風險為高；而免治肉在攪碎過程中，有機會將絛蟲也一併攪拌至其中，因此免治肉亦比整塊肉的傳染性為高。他建議要將肉類徹底煮熟，如果是整塊肉烹煮，要燒到140度以上，若果是免治肉，也要燒到160度以上，才可以把蟲徹底消除。

此外，食安中心亦有對進食豬肉提出一系列建議：

豬肉必須徹底煮熟才可食用，中心部分須在攝氏75度或以上持續烹煮至少15秒。

如豬肉在烹煮後仍有粉紅色肉汁流出或豬肉中心部分呈紅色，便應再行烹煮，直至熟透。

享用火鍋時應使用兩套不同的筷子和用具來處理生和熟的食物，同時要避免把過多食物擺放在檯上，以防生熟食物交叉污染。

轉載自晴報