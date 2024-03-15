歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
誤信偏方！男子長期生吞蛇膽飲藥酒，兩年前突患怪病險變癱！求醫揭染惡菌脊髓長滿寄生蟲，蟲身最長6厘米！即睇8大預防感染創傷弧菌方法
健康Tips
食物安全

誤信偏方！男子長期生吞蛇膽飲藥酒，兩年前突患怪病險變癱！求醫揭染惡菌脊髓長滿寄生蟲，蟲身最長6厘米！即睇8大預防感染創傷弧菌方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【偏方／寄生蟲／藥酒／蛇膽】誤信偏方可致嚴重健康問題！廣州55歲男子今年先後出現腳軟、頭暈、嘔吐、不能小便要用尿袋，最終需要靠輪椅生活。到院求醫後，發現他15年前聽信偏方多次生吞蛇膽、飲蛇膽酒，導致脊髓生滿寄生蟲險癱瘓。

 

　　綜合內媒報道，事主郭先生今年2月健康出現上述異常，四處求醫無果遭怪病纏身，後來更需要依靠輪椅行動。直至近日，他前往南方醫科大學第三附屬醫院求醫，醫生通過手術切下樣本檢驗時證實遭「曼氏裂頭絛蟲」感染：「切下的標本全是寄生蟲，患者的脊髓全都被寄生蟲的排泄物感染，寄生蟲不斷繁殖擴大，有的長度甚至達6厘米左右，相當驚人。」

 

　　醫生了解情況後，得悉郭先生15年前因覺得「易上火、熱氣，頭面常生瘡」，故聽信老人家的話，嘗試一些民間偏方，多次生吞蛇膽、飲藥酒。2年前，他突然出現頭暈噁心、行路不穩等症狀，當時求醫後部分症狀得以緩解，惟今年2月情況卻再趨惡化，再度求醫方揭病因。

 

　　事後醫生通過4小時手術，為郭先生清除脊髓內的寄生蟲病灶，惟殘存病灶位置非常廣泛，因此後續仍需再次接受驅蟲治療。經此一事，郭先生亦坦言自己：「現在躺在病床上都害怕，以後真的不敢吃那些東西了。」主診醫生接受媒體訪問時指，一般人不太可能患上上述病症，強調指無論青蛙肉、蛇膽、蛇血抑或蛇肉，全部都較易含有寄生蟲，因此應盡量避免食用。

 

2大預防措施

 

　　食安中心列出以下2項預防措施，提醒市民遵守，以免造成寄生蟲或細菌和病毒感染。

 

1. 避免進食生醃水產

 

　　未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。

 

2. 避免進食未煮熟的水產

 

　　在某些地區，人們習慣把螄蚶等介貝類水產只煮到半熟（或輕焯），認為這樣能保持食物的鮮味。但進食未經煮熟的介貝類也是食物中毒的常見成因之一，因為食物只是煮到半熟，裡面的有害微生物和寄生蟲還未被殺死

 

高危人士+8大預防感染貼士

 

　　任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士：

 

1. 前往街市時，避免皮膚接觸污水

2. 留意海產的尖刺部分

● 如魚鰭、蝦頭和蟹等，以免被刺傷

3. 戴上保護手套

● 在處理生的貝殼類海產或其他海鮮時，應戴上保護手套

4. 徹底煮熟海產

● 特別是貝殼類海產，如蠔、蜆及青口等，應煮至貝殼打開。避免進食生蠔或生的貝殼類海產

5. 妥善處理食物

● 妥善將熟食和生的海產分開處理，以免交叉污染

6. 正確護理傷口

● 盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口癒合；觸摸傷口前、後須潔淨雙手

7. 避免傷口接觸海水或生的海產

8. 盡早求醫

● 如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及楚等，應盡早求診

 

資料來源：衛生防護中心

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#創傷弧菌#廣州#癱瘓#寄生蟲#偏方#蛇膽#藥酒#食物安全#家庭醫學
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生