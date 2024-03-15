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安老院 | 30歲男子提早退休入住養老院！每月￥1,700包三餐水電上網？大讚伙食好又有專人打掃衛生，好過住賓館！
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安老院 | 30歲男子提早退休入住養老院！每月￥1,700包三餐水電上網？大讚伙食好又有專人打掃衛生，好過住賓館！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　2、30歲年輕人正值打拼事業的年紀，卻提前享受退休生活，會是怎樣一種體驗？遼寧一名90後男子就選擇提早40年退休，入住養老院享受被照顧的日子，他更大讚養老院「包食包住」，一個月只需要￥1700（約1900元港幣），惹網民羡慕。

 

　　遼寧一名男子在抖音發佈影片「93年小伙提前入住養老院是種什麽體驗」，表示自己今年30歲，入住養老院之前「開過公司、開過店」，是一名老闆。但由於近年生意環境差，賺不到錢，為追求更高生活質量，他突然靈機一動：「不如去住養老院吧」。

 

大讚養老院「包食包住」每月只需￥1700

 

　　據男子描述，養老院設施都很好，1個月收費只需￥1700，是標間2人間的錢，沒其他人合宿時就自己一個人；費用包上網費、電費、水費。甚至還有專人幫忙清潔衛生，三餐都有著落，令他讚不絕口：

 

　　每天定時給我打掃衛生，比住賓館都方便…… 伙食挺好的，葷素搭配合理。

 

　　他又表示，養老院的公公婆婆飯量不小，「盛肉的時候比我都快」。有時趕不上早飯時間，就會讓廚房幫忙留一口，「他們都挺照顧我的」。最後，他在影片大讚，稱住在養老院是「少走40年彎路，一步到位」。

 

網民羡慕：租房還不如住這

 

　　影片引來網民熱議，養老院的生活條件吸引了不少年輕人蠢蠢欲動，紛紛表示想入住：「這是哪裡？我也要去」、「我好像看到了商機，青年養老院」、「一年才2萬」、「說真的，打工租房還不如住這，還管飯，電費水費全免」、「我也去了，陪朋友去的，給我整動心了，也是1700，還有個停車場， 跟我說早上雞蛋牛奶隨便吃，中午8個菜，好像不用我幹活，給我洗衣服，還能找老頭老太太嘮嗑（可以跟他們抱怨對工作的不滿，反正他們也聽不進去當心裡疏導）」。

 

　　但也有部份網民認為這類影片只是宣傳效果，不切實際：「是廣告吧？」、「就是打廣告，不用在意」。

 

轉載自晴報

Tags:#退休生活#安老院#養老院#老人院#退休#安老服務#提早退休
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