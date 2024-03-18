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巿面12款牛奶類雌激素檢測！8款通過三重檢測！世衞：類雌激素可引發癌症、兒童性早熟！即睇8款安全牛奶名單
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巿面12款牛奶類雌激素檢測！8款通過三重檢測！世衞：類雌激素可引發癌症、兒童性早熟！即睇8款安全牛奶名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人早餐都會飲牛奶，而牛奶亦是每日營養攝取的重要一環。記者曾委託「水中銀（國際）生物科技有限公司」（下稱「水中銀」），為市面上12款暢銷牛奶及牛奶飲品樣本進行類雌激素檢測，發現有8款牛奶通過三重檢測、品質卓越。

 

10個牛奶樣本品質卓越

 

　　水中銀從本港超級市場選購了11個牛奶品牌，共12款牛奶及牛奶飲品樣本作魚胚胎毒性檢測。在該次樣本安全測試中，10個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）及2個樣本為紅魚（代表有待改善），當中有樣本加入高達11種添加成分。

 

8款無毒牛奶「綠魚」名單如下：

 

滋味 CHEER 有機鮮奶
$39.9/964ml

滋味 CHEER 鮮奶
$26.9/964ml

首爾牛奶 SEOUL MILK 純牛奶
$10/200ml

維他 VITA
高鈣低脂牛奶飲品
$7.9/236ml

雀巢牛奶公司
鮮牛奶
$7.5/236ml

十字牌 TRAPPIST DIARY
純解奶
$7.3/236ml

明治 MEIJI
新鮮牛奶飲品
$6.9/236ml

子母 DUTCH LADY
天然純牧原味牛奶飲品
%5.2/225ml

 

牛奶可分成三大類

 

　　另外，市民在挑選牛奶時，大多會按照脂肪比例、味道等，未必留意到牛奶所劃分的種類。根據香港食物安全中心的牛奶分類指引，牛奶可按成分分為三大類：

 

  • 奶類（milk）：牛奶，包括忌廉及離脂奶，不包括奶粉、煉奶、再造奶、水牛奶或山羊奶
  • 奶類飲品（milk beverage）：指將流質奶脂與從奶類衍生的其他固體合成的飲品，不論其中有無食物添加劑或其他物質
  • 再造奶（reconstituted milk）：指將奶類的成分，即奶脂及從奶類衍生的其他固體（不包括其他物質），與水混合而成的產品

 

　　現時香港主要出售奶類和奶類飲品，只有少數再造奶。是次測試樣本分類主要按照樣本有否包含添加成分，分為兩類：牛奶（milk drink，牛奶為唯一成分）及牛奶飲品（milk drink / milk beverage，除牛奶外有其他成分，包括調製奶或再造奶）。

 

所有樣本通過類雌激素檢測

 

　　水中銀首席執行官杜偉指出，是次牛奶樣本檢測分別用了斑馬魚胚胎及轉基因鯖鱂魚胚胎作急性及慢性毒物測試。斑馬魚和人類致病相關基因擁有高達84%的相似度，對斑馬魚胚胎有毒的物質，對人類也構成高度健康風險。

 

　　團隊於顯微鏡下，觀察到斑馬魚胚胎在接觸牛奶樣本中的急性有毒物質後，出現發育異常，包括血液凝結、心臟水腫，嚴重情況下測試的魚胚胎直接死亡。

 

　　在轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試中，所有樣本均通過檢測（包括紅魚產品），當中10個樣本均未驗出類雌激素，2個樣本檢測到微量類雌激素，但其含量均符合水中銀參考世界衛生組織（WHO/FAO）安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

 

　　世界衛生組織與聯合國表明，類雌激素可能引發如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等人體各種疾病，並令內分泌失衡。研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體，因此建議消費者審慎選購通過生物檢測的「綠魚」安全產品。

 

轉載自晴報

Tags:#有益#都市人#風險#習慣#攝取#生物科技有限公司#早餐#暢銷#品質#重要一環#雌激素恐致癌不育#有機#牛奶#食物安全#類雌激素#食品檢測#癌症#營養
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