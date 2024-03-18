胃痛舒緩 | 營養師公開醫好胃病經歷！嗜辣胃痛如火燒，食藥病情反覆，悟出養胃大法！點解食粥飲湯更傷胃？

【胃病／胃痛／胃酸倒流／消化不良】民以食為天，如果吃得不好，心情亦會大受影響。內地一名營養師曾受胃病纏身，持續胃脹胃痛半年，終於決心改變以往不良飲食和生活習慣，悟出自己一套養胃原則。經真人實測後，推薦同受胃病煎熬的人士可以嘗試實行！

內地營養師JuJu在內地社交平台「小紅書」上分享自己5年前患胃病的經歷，以及實測養胃方法。5年前，JuJu有一次吃了很辣的東西，觸發胃病。她形容當時胃食道很不舒服，「當時整個胃就是那種火在燃燒的灼痛感」。腸胃不適還伴隨著胃酸倒流、胃脹氣和消化不良等症狀，

那時候僅吃了一點就會覺得胸口堵住，根本消化不了。我當時的狀態就是又饞又餓有吃不下東西。

吃藥指標不治本 決心痛改不良習慣

由於胃食道持續不適，幾天後她決定求醫。經醫生診斷後，開了一些胃藥，包括修復胃黏膜、抑制胃酸和止胃痛的。JuJu遵從醫囑服藥，症狀起初有好轉，但單靠藥物抑制胃病是治標不治本的方法。胃病時好時壞，「胃好像就回不到當初那個狀態了」。她後來找出真正原因，胃病纏身是因為自己飲食不節制，亦沒有戒口，經常吃辣刺激胃部。透過改變飲食習慣，她終於將糾纏半年的胃病斷尾。她指，這些方法非常奏效，胃痛和胃酸倒流的情況減少，消化不良的問題亦大有改善。

真人實測8大養胃方法

她綜合5年的養胃經驗，得出「5個不要+3個堅持」共8個養胃原則，且以過來人身份實測其成效顯著，「5年來只是偶然1、2次出現胃脹的情況」。

8大養胃方法如下：

● 不要吃過飽，少食多餐

JuJu回想起胃病反覆發作的期間，單靠藥物而不改變飲食習慣是無法治癒消化問題的。她以往每餐都習慣吃很撐很飽，但胃功能不好會導致消化速度比常人慢，正因如此，讓食物難以消化，堆積在胃部裏面慢慢發酵，造成胃脹氣、不消化、胃痛。故此，她後來改為每餐只吃7、8分飽，胃痛明顯減少。

● 戒口食物

她指，胃病病人應少吃炒栗子、番薯、糯米飯、咖啡、凍飲及辛辣食物。她指，「只要感覺我的胃稍微好了幾天，就會忍不住吃這些東西」，導致胃病反覆發作，長期吃藥不斷尾。但她亦提醒，每個人體質不同，故戒口食物亦因人而異，需要自行觀察和調節，「當胃養好了，這些戒口食物是可以慢慢吃回來的」。

● 飯後不要立刻平躺

JuJu建議，飯後30分鐘以上才躺下，減少消化道壓力。她自己以前吃完午飯後很容易覺得睏，於是就躺下來小睡片刻。豈料，一覺醒來就覺得胃脹氣。她解釋，當身體進入睡眠狀態時，消化的速度會減慢，食物就會停留在胃部一直發酵，導致脹氣。

● 吃飯要細嚼慢嚥

她以往吃飯經常狼吞虎咽，「在嘴巴裏沒嚼幾下就吞下」，飯後很容易胃痛。她笑言，現在跟朋友一起用餐要「頂住外界的壓力」，因她經常被嫌棄「吃得又少又慢」，但這樣吃讓她飯後不會胃痛，不失為一個好方法。

● 胃痛時不要吃粥

坊間有很多聲稱養胃的食譜，部分是湯類和稀粥。她指，這些食譜對於正常能消化的胃來說是好的，但如果胃痛時還吃流質食物，反而弄巧反拙。她建議胃痛時可吃蘇打餅乾或饅頭，以中和胃酸。

● 先揉腹、後艾灸

JuJu胃痛時，會先揉腹紓緩不適感覺，「圍著肚臍一圈」，維持大概幾分鐘。隨後在做艾灸1個小時，胸悶的感覺就會慢慢緩解，「胃食道堵住的感覺會一下子散開，整個人會瞬間輕鬆很多」。

● 平日做中強度運動

在胃病最嚴重時，她習慣去游水緩解胃氣脹的不適，而且游泳後感覺會很餓，心情亦會豁然開朗。她續指，做瑜伽一小時的效果沒有那麼顯著，「胃脹不適沒有太大變化」，反而游泳或跑步會讓胃部負擔減輕很多，故建議有胃痛問題的人士可以嘗試。

她綜合自己的經歷，深深體會到養胃是一場持久戰，不是「養一兩個月就完全好」，亦提醒如發現胃部不適，要立刻正視不要拖延。

轉載自晴報