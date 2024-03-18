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麻疹爆發！日本、台灣、美國齊爆！1小童患者傳染300人？京都30歲男無外遊仍感染！麻疹無特效藥可醫？
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麻疹爆發！日本、台灣、美國齊爆！1小童患者傳染300人？京都30歲男無外遊仍感染！麻疹無特效藥可醫？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近期全球多地相繼爆發疫情，上個月一班從阿聯酋飛往大阪府的航班有8人確診，其後京都一名30歲男子無外遊紀錄被感染，另外美國、台灣都有輸入個案。專家呼籲不要輕忽麻疹的嚴重性，最好把握機會接種疫苗。

 

日本、美國、台灣多地爆發麻疹疫情

 

　　全球麻疹病例去年增加79%，目前各地開始出現感染個案，確診數字有上升趨勢。本港衛生防護中心亦表示，今年錄3宗麻疹個案，高度關注事件。截至3月11日，日本全國包括大阪和東京在內，已累計增至11宗麻疹病例。

 

　　綜合日媒報道，2月24日一班從阿聯酋飛抵日本大阪的航班，其中一名男乘客在3月1日確診感染麻疹，隨後發現同機另有7人確診。除此之外，奈良縣一名來自海外的男子感染麻疹後，與該男子有接觸的另一名男子同樣確診麻疹。

 

　　另外，一名居住在大阪的女子在本月7日下午1時從新大阪站乘坐新幹線前往品川站，然後前往東京都，曾出現在銀座中央區一間餐廳，並於8日確診感染麻疹。

 

　　台灣也爆發機上群聚個案，2月20日從馬來西亞飛往台灣的航班有3人確診。

 

　　美國加州薩克拉門托縣（Sacramento）衞生官員8日發聲明稱，本月5日中午至下午5時，一名返國的小童在加州一間醫療機構就診，確診感染麻疹，當地醫院正緊急聯絡曾到過醫院、可能已被感染的300人。

 

男子無外遊感染麻疹

 

　　據《日本放送協會》報道，本月7日，京都市内一名30歲男子出現發燒症狀，雖兩度前往就醫，惟情況未有改善，並接連出現皮疹與柯氏斑點等麻疹常見症狀。該名男子在12日改往其他醫療機構就診，最後確診感染麻疹。

 

　　據悉，該名男子近期並無出國紀錄，但上個月曾前往關西機場，因接觸了1名搭乘阿拉伯聯合大公國返抵大阪班機的男性乘客，才感染麻疹。目前男子已經返家進行療養，狀況正在穩定恢復中。

 

　　大阪府濟生會中津醫院感染管理室長安井良則醫生表示，麻疹的傳染力十分高，是能透過空氣傳染的疾病，好發於春夏兩季，

 

　　「才剛春天就出現這麼多確診者，到了5、6月恐怕疫情會更加難以控制。」

 

　　安井良則強調，麻疹的潛伏期長達10天，因此如果曾經與確診者足跡重疊，在未來1、2周內出現發燒症狀，最好還是要主動就醫。他還提到，出現發燒症狀後，不一定會出疹，但此時是感染力最強、最容易傳染給周遭人們的時候，因此要多加注意。

 

　　另外，近期網絡上出現許多如「感染麻疹靠維他命就能痊癒」、「麻疹疫苗沒有用」、「感染就能獲得自然抗體」等錯誤消息，當局表示，由於麻疹傳染力高，也沒有特效藥，若是沒有抗體的情況下感染麻疹的話，可能會因為肺炎或腦炎等重症死亡，呼籲民眾不要輕忽麻疹的嚴重性，最好把握機會接種疫苗。

 

麻疹屬高傳染性疾病

 

　　據本港衞生署資料，麻疹屬高傳染性的疾病，潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

 

麻疹感染徵狀

 

1. 初期

● 發燒

● 咳嗽

● 流鼻水

● 眼紅及口腔內出現白點

 

2. 3至7天後

皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留

下褐色斑痕或出現脫皮

 

3. 病重者

呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡

 

4. 懷孕期間感染

可能導致懷孕的不良影響，包括流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等，然而並無證據顯示會增加嬰兒出現先天性缺陷的風險。此外，如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染的初生嬰兒日後患「亞急性硬化性全腦炎」（一種非常罕見但可致命的神經系統疾病）的風險較高。

 

資料來源：衛生防護中心

 

　　受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#麻疹#紅疹#疫情#疫苗#發燒#肺炎#流鼻水#咳嗽#機場#日本#大阪#美國#阿聯酋#健康#旅遊#台灣#皮膚科#旅行#京都#傳染病
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