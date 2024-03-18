濕疹原因｜執屋令皮膚病大爆發？可能是濕疹！正氣不足、肺脾兩虛？日常小心9大致病因素！中醫3方面治療接觸性皮膚炎：針灸都有效？

自從宣布將會實施垃圾徵費後，大家都努力地斷、捨、離扔垃圾，結果，屋仍未執完已經換來皮膚病爆發，Wendy 便是其中一人。

Wendy 戴上口罩，架著太陽眼鏡，陰雲遮蓋著她的眼睛，像快要下雨了！她首先脫下口罩，見面頰皮損嚴重，下巴到頸部皮膚，也出現紅腫、丘疹與脫皮。

Wendy 說：「自從過年前開始執屋大掃除，皮膚便變成這樣，到現在不但反覆難愈，還越來越嚴重，所以急著求醫，知道實在無法再拖，究竟我發生了甚麼事？」

經詳細診斷後，我答：「你患上接觸性皮膚炎，也就是濕疹。」

Wendy 問：「甚麼是接觸性皮膚炎？」

我答：「皮膚炎是皮膚病中最常見的。而最多的皮膚炎是接觸性皮膚炎，其中過敏性接觸皮膚炎約佔30%。當人體正氣不足，或肺脾兩虛，便會容易導致對某些常接觸到的物質產生過敏性反應。

搔癢是臨床上的特徵之一。它所呈現的病灶為多樣性變化，如：紅、腫、並伴有丘疹、或水泡、如果水泡破損則患部成濕潤、稍後若乾了，就成痂皮、落屑、以及後來的色素沉著等變化。如果常去搔抓或剝皮，則皮膚變粗糙，以致表皮增厚。如果病灶以水泡為主稱為急性濕疹，以增厚（苔癬化）為主，稱慢性皮膚炎。濕疹之重要性原於其在皮膚病中，人數高居榜首，它是最常見的皮膚病。而濕疹之病人所以這麼多，主要是因為皮膚接觸到某些物質而致，稱為接觸性皮膚炎，而導致你的皮膚炎出現，主要元兇是塵埃蟎和真菌。」

Wendy 續：「啊！難怪反覆難癒，日常生活中還有甚麼是最容易碰到的過敏原？」

我答：「一般人對於過敏原並不起任何反應。但是對於正氣不足，脾肺兩虛的體質來說，患有接觸性皮膚炎的機率便大增。此種體質，若暴露於特定環境下或是特定的季節時，即有可能出現接觸性皮膚炎。

塵埃蟎是較為普遍的致病因素。其他，如：耳環。常見以鎳製作的耳環，很容易產生接觸性皮膚炎。以鎳製成的皮帶扣、拉鍊甚至於鈕扣都有造成過敏發生的可能。流汗增加對鎳過敏人士產生過敏反應，尤其在夏季裏，只要與由鎳製成的物品接觸15-20分鐘。在一兩天內，皮膚便會出現過敏反應。

橡膠：例如橡皮手套、甚至穿著上皮帶，都有可能引起過敏反應。

染髮劑：染髮劑內所含成分也常是接觸性皮膚炎的原因。

皮膚保養產品：香水、洗滌劑甚至化妝製品都會造成接觸性皮膚炎的發生。尤其是當我們轉換新的保養品、化妝品的時候，都有可能產生接觸性皮膚炎的現象。

吸入性過敏原：動物毛屑、羽毛、棉花、花粉、煙霧、空氣污染。

物理性因素：天氣過熱、冷、水、壓力過大、運動、空氣污染。

感染：又分為細菌性、黴菌性、病毒性、寄生蟲感染。

心理因素：情緒不穩、緊張、憂鬱、疲勞。

簡單來說，正氣存內，邪不可干。若果正氣不足，便會導致接觸性皮膚炎的出現。」

Wendy 問：「接觸性皮膚炎該如何治療？

我答：「治療可分為三方面：

1. 找出致病的刺激物或過敏物質，避免接觸致病原。

2. 早期治療，可避免不必要的併發症。

3. 針灸：針刺風池、肺俞與三陰交等穴，以瀉手法，便可針到病除。」

Wendy 笑說：「最緊要有得醫。」