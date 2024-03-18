歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選
健康Tips
食得有營
糖尿病
心臟病
防癌有方
肥胖問題
瘦身大法

糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　怕肥、怕患上糖尿病，大家直接會聯想到減少攝取糖份，不過除了甜品這些明顯高糖份食物外，還有一些看似健康但其實暗藏大量糖份的食物容易令人跌入陷阱，愈吃愈多就會引致種種健康問題！

 

　　台灣癌症基金會指攝取過量糖份會增加肥胖、糖尿病、心血管疾病，甚至是促使癌細胞快速生長與轉移的「兇手」。除了少吃精製糖及精緻澱粉，如糖果、餅乾、蛋糕、麵包等，亦要格外留心暗藏高糖份食品！

 

糖尿病飲食 ︳ 1. 蔬果脆片或果乾：暗藏高鹽糖

 

　　狂食薯片、糖果等零食影響健康，所以現時市面上愈來愈多標榜有益、天然的蔬果脆片及果乾，讓大家上班、在家無所事事口痕時當小食般過口癮。當大家覺得這些都是健康小食時戒心就會大減，但其實這些小食暗藏危機！蔬菜製成蔬果片時多以油炸並加上大量的鹽、糖調味，以呈現酥脆美味口感，而不同水果加工製成的果乾通常比較酸，製作時會額外加添糖平衡酸味，即使吃起來不算甜，但其實已不經不覺吸收了不少糖份！所以大家切勿以這些脆卜卜小食取代新鮮蔬果！

 

糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選

（圖片來源：Envato）

 

糖尿病飲食 ︳ 2. 原味乳酪：原味亦有額外加糖調味！

 

　　乳酪有益腸道健康，是不少人的早餐之選，為了追求更加健康，有些人連有果味的乳酪都可免則免，直接選購原味。不過原味乳酪其實除了水、奶粉、生乳外，原來還可能加了蔗糖、香料、果膠等，所以其實「原味」亦是經過調味！台灣癌症基金會建議選擇乳酪時，成份愈簡單愈好，最好可選擇不額外加糖的無糖乳酪。

 

糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選

（圖片來源：Envato）

 

糖尿病飲食 ︳ 3. 零卡或纖維飲品：代糖就健康？

 

　　相信很多想減肥的朋友們對「代糖」不陌生，現時連一些汽水亦會講明是「無糖」，但實質加上很多「人工甜味劑」，即是代糖，看似可以取替糖份，有研究卻顯示代糖會使腸道內的菌種生態失衡，繼而影響內分泌代謝，讓血糖難以下降，反而增加肥胖及罹患代謝疾病的風險！

 

糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選

（圖片來源：Envato）

 

　　至於主打幫助腸道蠕動的纖維飲品又是否有利瘦身或糖尿者患者？這些飲品含有糖份，雖然有助腸胃健康，但容易使人掉以輕心，稍一不慎就會喝得太多，吸收過多糖份。

 

糖尿病飲食 ︳ 4. 百分百果汁：內含果糖易中伏！

 

　　汽水高糖份令追求健康的人退避三舍，如果不想單調到只能喝水，也許會選擇以果汁作為日常飲品。不過無論百分百果汁，抑或濃縮果汁都是糖份處處！果汁本身含有果糖，而廠商推出濃縮還原果汁前可能會額外添加糖或人工香料，令果汁不知不覺變成高糖份的陷阱飲品之一。假如偶爾想喝點甜甜的飲料，可以在現打果汁可加入蔬菜搭配，蔬果汁會比果汁營養更多，含糖量也更低。

 

糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選

（圖片來源：Envato）

 

糖尿病飲食 ︳ 5. 早餐穀物片或麥片：購買前睇清營養標籤！

 

　　麵包、餅乾等雖然香噴噴，但同屬高澱粉質食物，假如成為日常早餐難免會攝取過多糖份，不少人為了避免這些精緻澱粉，則會以早餐穀片或麥片取以代之。不過為吸引小朋友進食，很多早餐麥片亦會加入大量糖，「快靚正」的沖泡式麥片或燕麥奶飲料同樣會加入奶精、澱粉等潛在高糖成份。如果想追求健康、低糖，大家選購前，記得先留意營養標籤，選擇無額外添加其他成分的穀物麥片更佳。

 

糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選

（圖片來源：Envato）

 

Tags:#早餐#麥片#果汁#代糖#乳酪#果乾#台灣癌症基金會#肥胖#糖尿病#心血管疾病#心臟病#精製糖#精緻澱粉#減肥#瘦身#糖份#含糖
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生