糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選

怕肥、怕患上糖尿病，大家直接會聯想到減少攝取糖份，不過除了甜品這些明顯高糖份食物外，還有一些看似健康但其實暗藏大量糖份的食物容易令人跌入陷阱，愈吃愈多就會引致種種健康問題！

台灣癌症基金會指攝取過量糖份會增加肥胖、糖尿病、心血管疾病，甚至是促使癌細胞快速生長與轉移的「兇手」。除了少吃精製糖及精緻澱粉，如糖果、餅乾、蛋糕、麵包等，亦要格外留心暗藏高糖份食品！

糖尿病飲食 ︳ 1. 蔬果脆片或果乾：暗藏高鹽糖

狂食薯片、糖果等零食影響健康，所以現時市面上愈來愈多標榜有益、天然的蔬果脆片及果乾，讓大家上班、在家無所事事口痕時當小食般過口癮。當大家覺得這些都是健康小食時戒心就會大減，但其實這些小食暗藏危機！蔬菜製成蔬果片時多以油炸並加上大量的鹽、糖調味，以呈現酥脆美味口感，而不同水果加工製成的果乾通常比較酸，製作時會額外加添糖平衡酸味，即使吃起來不算甜，但其實已不經不覺吸收了不少糖份！所以大家切勿以這些脆卜卜小食取代新鮮蔬果！

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糖尿病飲食 ︳ 2. 原味乳酪：原味亦有額外加糖調味！

乳酪有益腸道健康，是不少人的早餐之選，為了追求更加健康，有些人連有果味的乳酪都可免則免，直接選購原味。不過原味乳酪其實除了水、奶粉、生乳外，原來還可能加了蔗糖、香料、果膠等，所以其實「原味」亦是經過調味！台灣癌症基金會建議選擇乳酪時，成份愈簡單愈好，最好可選擇不額外加糖的無糖乳酪。

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糖尿病飲食 ︳ 3. 零卡或纖維飲品：代糖就健康？

相信很多想減肥的朋友們對「代糖」不陌生，現時連一些汽水亦會講明是「無糖」，但實質加上很多「人工甜味劑」，即是代糖，看似可以取替糖份，有研究卻顯示代糖會使腸道內的菌種生態失衡，繼而影響內分泌代謝，讓血糖難以下降，反而增加肥胖及罹患代謝疾病的風險！

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至於主打幫助腸道蠕動的纖維飲品又是否有利瘦身或糖尿者患者？這些飲品含有糖份，雖然有助腸胃健康，但容易使人掉以輕心，稍一不慎就會喝得太多，吸收過多糖份。

糖尿病飲食 ︳ 4. 百分百果汁：內含果糖易中伏！

汽水高糖份令追求健康的人退避三舍，如果不想單調到只能喝水，也許會選擇以果汁作為日常飲品。不過無論百分百果汁，抑或濃縮果汁都是糖份處處！果汁本身含有果糖，而廠商推出濃縮還原果汁前可能會額外添加糖或人工香料，令果汁不知不覺變成高糖份的陷阱飲品之一。假如偶爾想喝點甜甜的飲料，可以在現打果汁可加入蔬菜搭配，蔬果汁會比果汁營養更多，含糖量也更低。

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糖尿病飲食 ︳ 5. 早餐穀物片或麥片：購買前睇清營養標籤！

麵包、餅乾等雖然香噴噴，但同屬高澱粉質食物，假如成為日常早餐難免會攝取過多糖份，不少人為了避免這些精緻澱粉，則會以早餐穀片或麥片取以代之。不過為吸引小朋友進食，很多早餐麥片亦會加入大量糖，「快靚正」的沖泡式麥片或燕麥奶飲料同樣會加入奶精、澱粉等潛在高糖成份。如果想追求健康、低糖，大家選購前，記得先留意營養標籤，選擇無額外添加其他成分的穀物麥片更佳。

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