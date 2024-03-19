歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
消委會抽濕機評測！8款抽濕機4星評分以上！抽濕量、寧靜度接近滿分！LIHKG連登討論區巴打力推呢4款
健康Tips
生活百科
消委會
Shopping

消委會抽濕機評測！8款抽濕機4星評分以上！抽濕量、寧靜度接近滿分！LIHKG連登討論區巴打力推呢4款

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【回南天／抽濕機／Panasonic／小米／LG／飛利浦／日立／潮濕／消委會】踏入潮濕回南天，天文台預料本周周末至下周初氣溫將回升、有幾陣驟雨，相對濕度恐會高達95%，此時抽濕機就大派用場！消委者委員會早前曾抽查市面上合共14款抽濕機，其中8款的抽濕機能力突出，整體表現獲4星或上評分，另有4款抽濕機，就連連登仔都極力推薦！今次比拼中，多個知名品牌包括Panasonic、小米、LG、飛利浦等通通都榜上有名。

 

2款抽濕機評分高達4.5星

 

　　消委會2023年初曾抽查市面上10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，價格由$2,099至$6,080不等，當中8款抽濕機於5星滿分的總評分中，分別獲得4星或以上的總評分，無論抽濕量吻合程度、寧靜程度等分數基本都接近滿分。

 

　　今次評測中表現最突出的兩款抽濕機為「三菱電機 Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H」及「LG MD16GQWE0」，總評分高達4.5星。兩款機型抽水量聲稱每日可達16至18升，且抽濕量吻合稱度皆達5分，售價分別為$6,080及$5,690。

 

8款高分抽濕機名單

 

三菱電機 Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H

售價：$6080

 

LG MD16GQWEO

售價：$5,690

 

東芝 Toshiba RAD-Y300H

售價：$4,780

 

日立 Hitachi RD-290GX

售價：$5,980

 

飛利浦 Philips DE5205／39

售價：$4,888

 

飛歌 Philco PDA22WWX

售價：$4,898

 

小米 JXiaomi CSJ0111DM

售價：$2,099

 

開利 Carrier DC-190A-X

售價：$2,880

 

6款抽濕機評分低於3.5星

 

　　消委會亦指出，是次評測中另外6款抽濕機僅獲3.5以下評分，其中不乏知名品牌抽濕機。多個品牌無論於寧靜程度、使用方便程度等方面分數都較低，當中惠而浦及金章牌抽濕機無法達至１級能源標籤之餘，安裝隨機附送的HEPA過濾器後，其抽濕量更出現大跌。

 

6款低分抽濕機名單

 

Panasonic F-YAU21H

De'Longhi DDX20

正負零 PlusMinus Zero XQJ-C010(II)

惠而浦 Whirlpool DS242HG

伊瑪牌 Imarflex IDH-2099L

金章牌 Zanussi ZD2888

 

4款抽濕機連登仔激讚

 

　　除了消委會評測，用家體驗亦非常重要，LIHKG連登「巴打」亦經常有人發文討論抽濕機，其中 Panasonic 、LG、開利及三菱電機4款抽濕機呼聲極高，其中第一名為「Panasonic 2合1空氣淨化抽濕機 F-YAV28H」，網民大讚抽濕功能強勁，衣物清洗後開機油濕約2至3小時便可乾，加上其除菌、除潮濕霉味功能，用後連敏感都有所改善；第二名「LG 變頻式離子殺菌智能抽濕機 MD17GQSE0」則具有手機應用程式，可無線操作、定時預約開關，其外觀設計方便移動，運作時安靜慳電；第三名「開利DC-28KX抽濕機」，主要以價錢相宜、抽濕力強勁且極為耐用取勝；最後第四名為「三菱電機 MJ-E160HR-H抽濕機」，同樣被稱為抽濕量強、運作時寧靜且耐用的神級抽濕機，更被譽爲是「傳宗接代的產物」。

 

連登討論區 LIHKG 網民推介抽濕機一覽

 

Panasonic 2合1空氣淨化抽濕機 F-YAV28H

售價：$7,380

 

LG 變頻式離子殺菌智能抽濕機 MD17GQSE0

售價：$5,990

 

開利DC-28KX抽濕機

售價：$2,300

 

三菱電機 MJ-E160HR-H抽濕機

售價：$6,080

 

選購及使用貼士

 

　　消委會提醒消費者，選購時需考慮居住環境及能源效率，以選擇最合適的抽濕機，而使用時亦要多注意安全。

 

　　考慮居住環境及個人需要，以選擇合適抽濕量的抽濕機，若居住面積較大、近海或環境較易潮濕，可選購抽濕量較高的型號。

 

　　同一抽濕量的型號時，參考能源標籤上的能源效率，數值越高，越慳電。

 

　　可以考慮設有時間控制的型號，既慳電又安全。

 

　　切勿將滴水的衣服放在抽濕機上面抽乾，以免發生危險。

 

　　定期清洗水箱及隔塵網，避免滋生細菌和積聚塵埃，影響散熱。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#家居#家品#家電#連登討論區#敏感#LG#菱電#小米#Panasonic#消委會#三菱#健康#熱爆話題#消委會報告#抽濕機#天氣潮濕#連登仔#回南天#生活百科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生