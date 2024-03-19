歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！易引發傷風感冒、高血壓！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療！加這些材料煲薑茶散寒除濕
廿四節氣
湯水食療
養生Tips
血壓

春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！易引發傷風感冒、高血壓！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療！加這些材料煲薑茶散寒除濕

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　經過驚蟄，進入春分，氣温明顯回暖。按照四時對五臟的理論，春應於肝，亦因春天天氣多變化，肝陽、肝風容易隨春氣上升。除了濕邪爲患外，春以風氣主令。註冊中醫師李殷兒話：風邪爲百病之長，風邪既可單獨作為致病因子，也常與其他邪氣兼來為病。《內經》指出：「虛邪賊風，避之有時」。今期李醫師與大家分享，如何避免受春風所襲。

 

風邪特性︰

  • 傷人上部：風邪常從皮毛侵入人體，故肺首當其衝而最先罹患，導致呼吸道疾病的發生，如支氣管炎、傷風、流行性感冒、肺炎等。若風邪與水液相搏，風性向上，會發生眼瞼、面目部水腫。
  • 病變範圍廣：風邪善行數變，往往上下竄擾，在表可客於皮毛或肌肉腠理之間，或游走於經脈之中。病起時來去迅速，發病猛烈，如皮膚風疹。至於「風痺」、「行痺」等症，常見游走性的關節紅腫熱痛。
  • 兼雜為病：風邪常與其他邪氣相兼合併侵犯人體。若與熱合，而為風熱；與寒合為風寒；或風寒濕三氣雜至。不僅如此，中醫認為風還可與體內之病理產物如痰相結合而成風痰，風痰上犯又可引起種種病症，如眩暈、高血壓病。

　　李醫師表示，儘管風邪致病必須引以重視，春季養生的關鍵是要防風。然而，春天是給萬物帶來生機的季節，所謂「一年之計在於春」，只要應當適時做好養生調護，能延年益壽。

 

李醫師推介春季「驅風袪濕」茶療︰


 
荊芥薑茶

材料：

荊芥3錢，防風2錢，茯苓4錢，生薑3片。

 

春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！致傷風感冒、高血壓病！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療


 
做法：

所有材料洗淨，加清水適量，共入煲，煲約30分鐘即可。

功效：

袪風解表，散寒除濕。

 

夏枯草清肝茶

材料：

夏枯草5錢，茅根（乾）4錢，紅棗3粒，冰糖適量。

 

春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！致傷風感冒、高血壓病！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療

 

做法：

所有材料洗淨，加清水適量，共入煲，煲約30分鐘即可，可加糖調味。

功效：

清熱利濕去水。特別適合口苦口乾，小便黃而大便秘結者服用，但脾胃虛寒者不宜。

 

香附玫瑰柔肝茶

材料：

香附2錢，玫瑰花2錢，生薏米4錢，陳皮1錢。

 

春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！致傷風感冒、高血壓病！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療


製法：

材料洗淨，加清水適量，以大火煲滾後轉文火煎30分鐘，最後加入玫瑰花即可飲用。

功效：

柔肝健脾，行氣袪濕。適合肝鬱而情志不舒、抑鬱者。

 

桑寄生首烏補肝茶

材料：

桑寄生5錢，製首烏3錢，蓮子5錢，紅棗3粒，雞蛋2個，冰糖適量。

製法：

雞蛋先烚熟後去殼，用牙籤或叉戳幾個小洞使其易入味；藥材加水六碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一小時，最後放入雞蛋及冰糖稍煮即可。

功效：

滋補肝腎，祛風濕，壯筋骨。適合素食者調補及肝腎虧虛、血虛所致的腰痛使用。

 

天麻平肝茶

材料：

天麻2錢，杭菊花3錢，無花果6粒。

製法：

材料洗淨，加水六碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一小時，加冰糖調味即可。

功效：

清潤平肝，適合肝陽上亢目眩者。

 

被訪者簡介  

 

春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！致傷風感冒、高血壓病！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療

李殷兒中醫師簡介
畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 

Tags:#春分#風邪#春天養生#中醫#肺#皮膚#高血壓#薑茶#桑寄生#呼吸道疾病
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生