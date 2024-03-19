春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！易引發傷風感冒、高血壓！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療！加這些材料煲薑茶散寒除濕

經過驚蟄，進入春分，氣温明顯回暖。按照四時對五臟的理論，春應於肝，亦因春天天氣多變化，肝陽、肝風容易隨春氣上升。除了濕邪爲患外，春以風氣主令。註冊中醫師李殷兒話：風邪爲百病之長，風邪既可單獨作為致病因子，也常與其他邪氣兼來為病。《內經》指出：「虛邪賊風，避之有時」。今期李醫師與大家分享，如何避免受春風所襲。

風邪特性︰

傷人上部：風邪常從皮毛侵入人體，故肺首當其衝而最先罹患，導致呼吸道疾病的發生，如支氣管炎、傷風、流行性感冒、肺炎等。若風邪與水液相搏，風性向上，會發生眼瞼、面目部水腫。

病變範圍廣：風邪善行數變，往往上下竄擾，在表可客於皮毛或肌肉腠理之間，或游走於經脈之中。病起時來去迅速，發病猛烈，如皮膚風疹。至於「風痺」、「行痺」等症，常見游走性的關節紅腫熱痛。

兼雜為病：風邪常與其他邪氣相兼合併侵犯人體。若與熱合，而為風熱；與寒合為風寒；或風寒濕三氣雜至。不僅如此，中醫認為風還可與體內之病理產物如痰相結合而成風痰，風痰上犯又可引起種種病症，如眩暈、高血壓病。

李醫師表示，儘管風邪致病必須引以重視，春季養生的關鍵是要防風。然而，春天是給萬物帶來生機的季節，所謂「一年之計在於春」，只要應當適時做好養生調護，能延年益壽。

李醫師推介春季「驅風袪濕」茶療︰





荊芥薑茶

材料：

荊芥3錢，防風2錢，茯苓4錢，生薑3片。





做法：

所有材料洗淨，加清水適量，共入煲，煲約30分鐘即可。



功效：

袪風解表，散寒除濕。

夏枯草清肝茶

材料：

夏枯草5錢，茅根（乾）4錢，紅棗3粒，冰糖適量。

做法：

所有材料洗淨，加清水適量，共入煲，煲約30分鐘即可，可加糖調味。



功效：

清熱利濕去水。特別適合口苦口乾，小便黃而大便秘結者服用，但脾胃虛寒者不宜。

香附玫瑰柔肝茶

材料：

香附2錢，玫瑰花2錢，生薏米4錢，陳皮1錢。



製法：

材料洗淨，加清水適量，以大火煲滾後轉文火煎30分鐘，最後加入玫瑰花即可飲用。

功效：

柔肝健脾，行氣袪濕。適合肝鬱而情志不舒、抑鬱者。

桑寄生首烏補肝茶

材料：

桑寄生5錢，製首烏3錢，蓮子5錢，紅棗3粒，雞蛋2個，冰糖適量。



製法：

雞蛋先烚熟後去殼，用牙籤或叉戳幾個小洞使其易入味；藥材加水六碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一小時，最後放入雞蛋及冰糖稍煮即可。



功效：

滋補肝腎，祛風濕，壯筋骨。適合素食者調補及肝腎虧虛、血虛所致的腰痛使用。

天麻平肝茶

材料：

天麻2錢，杭菊花3錢，無花果6粒。



製法：

材料洗淨，加水六碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一小時，加冰糖調味即可。



功效：

清潤平肝，適合肝陽上亢目眩者。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。





