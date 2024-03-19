HA擴展中西醫協作服務、中西醫結合治療！癌症、中風、痛症4類病人受惠！只需$120住院費！即睇港九新界提供服務醫院+申請資格

現時很多長期病患者面對病魔會考慮「中西合璧」採用中西醫治療。醫院管理局（醫管局）亦不斷革新治療方針，早於2014年分階段以先導計劃形式推行中西醫協作服務。日前（3月14日）更公布擴展服務範圍！服務點增至53個，有4大類患者受惠於此計劃！哪些醫院開始投入服務？每次費用多少？即睇中西醫協作服務詳情！

中西醫協作服務擴至53個服務點！主要治療4類患者

醫管局宣布已於今年首季將中西醫協作服務擴展至7個醫院聯網轄下26間公立醫院，指定服務點已由原來8個增加至現時合共53個，港九新界醫院有齊！中西醫會為指定病種，包括中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療及癌症治療先導項目的患者提供中西醫協作服務！

（圖片來源：Envato）

伊利沙伯醫院內科部門主管方榮志醫生特別提到中風患者：「中風病人在治療和康復路上需要面對不少難關與挑戰。西醫團隊歡迎中醫師加入共同評估及治理病人，相信能夠幫助到臨床情況適合參與計劃的病人。西醫和中醫專家團隊會共同制訂臨床治療方案及定期進行個案討論。隨著中西醫之間的合作更加緊密，共同累積更多為病人提供中西醫協作會診的經驗，將會有助進一步擴展中西醫協作的應用和覆蓋面。」

年滿18歲合資格患者只需付$120中西醫協作住院服務費用！

中西醫協作服務的服務對象為年滿18歲的符合資格人士，患者需於指定公立醫院的服務點經中西醫團隊評估為符合計劃才能參與，接受每次診治時，患者只需付$120的中西醫協作住院服務費用（不包括一般的公立醫院服務收費），而綜合社會保障援助（綜援）受助人則可獲豁免收費。

是次計劃屬於自願性質，有關服務不會影響患者於醫院原本的治療方案。假如你是屬於以上4大類患者，又對中西醫協作有興趣的話，可以查詢自己的公立醫院主診醫生，了解一下能否轉介到相關團隊！

（圖片來源：Envato）

醫院管理局中西醫協作服務指定服務點名單（疾病範疇）

【港島東】

1. 東區尤德夫人那打素醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療

2. 律敦治醫院

疾病範疇：中風治療、癌症紓緩治療

【港島西】

1. 瑪麗醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療

2. 麥理浩復康院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療

3. 葛量洪醫院

疾病範疇：癌症紓緩治療

4. 東華醫院

疾病範疇：中風治療

【九龍中】

1. 伊利沙伯醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療

2. 廣華醫院

疾病範疇：肌肉及骨骼痛症治療

3. 香港佛教醫院

疾病範疇：中風治療、癌症紓緩治療

4. 聖母醫院

疾病範疇：中風治療

5. 九龍醫院

疾病範疇：中風治療

【九龍東】

1. 基督教聯合醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療

2. 靈實醫院

疾病範疇：中風治療、癌症紓緩治療

3. 將軍澳醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療

【九龍西】

1. 瑪嘉烈醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療、癌症治療先導項目

2. 仁濟醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療

3. 明愛醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療

【新界東】

1. 威爾斯親王醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療

2. 沙田醫院

疾病範疇：中風治療、癌症紓緩治療

3. 沙田慈氏護養院

疾病範疇：中風治療、

4. 白普理寧養中心

疾病範疇：癌症紓緩治療

5. 北區醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療

6. 大埔醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療

【新界西】

1. 屯門醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療、癌症治療先導項目

2. 博愛醫院

疾病範疇：中風治療、肌肉及骨骼痛症治療

3. 天水圍醫院

疾病範疇：中風治療

（圖片來源：政府新聞公報）

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