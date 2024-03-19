打邊爐好傷腎？要識揀火鍋湯底！35歲蛋白尿患者吃火鍋後腎功能變60歲！醫生公開4大傷腎打邊爐湯底！no.1最多人鍾意？邊款係「三高」湯底？

無論春夏秋冬，打邊爐都是香港人聚餐的最佳選擇！本來將食物水煮是一個健康的食法，而令火鍋變得不健康的根源之一，就在於那香氣撲鼻的濃味火鍋湯底！假如你是「邊爐精」，會恆常打邊爐，就要留心幾款火鍋湯底，分分鐘會傷害腎臟，本來有慢性腎病的患者更要小心血壓、血糖等全失控！

兩患者吃火鍋後排大量蛋白尿、腎功能惡化？

有沒有試過吃完火鍋大快朵頤一番後，隔天下肢及眼皮水腫、小便都是泡泡、口乾舌燥、肩頸痠痛、疲勞沒精神？台灣腎臟專科醫生洪永祥指這些全因打邊爐是高熱量、高油鹽糖的一餐，令身體代謝負荷過大！對於沒有患上腎病的人而言，只要多喝水就可以把它代謝掉，但對於腎功能不佳的慢性腎衰竭患者而言，就可能會導致血壓、血糖、血脂肪、尿酸失控，蛋白尿大幅上升，導致腎功能快速惡化！

（圖片來源：Envato）

洪醫生在Facebook分享曾經遇上78歲糖尿病、腎病變的長者，本來腎功能已經非常不佳，腎絲球過濾率剩下14，而掉到10分以下半年內洗一次腎的機率就很高。覆診發現她呼吸淺快、血壓飆高到180/100mmHg，而且四肢水腫。原來前一星期其女兒煮了麻辣鍋，眼見媽媽胃口大開就不停買麻辣鍋湯底煮火鍋給媽媽吃，令她的腎功能直線惡化。雖然洗腎後情況有所改善，但從此需要定期每周洗腎三次。

腎功能衰竭不止是長者要面對的難題，洪醫生還遇到一個因吃火鍋傷腎的年輕患者！35歲上班族男士小便偶有泡泡，經身體檢查發現有些蛋白尿，但多年前醫生診斷情況屬於輕微，毋須服藥。不過有一晚與同事吃火鍋放題，點了芝士牛奶鍋，吃了大量牛肉及海鮮，又喝下三杯啤酒。隔天起床便覺得腰痠背痛，而且水腫得拖鞋變緊，十分疲勞。小便變得少之餘，更排出泡尿，感覺還有點刺痛灼熱！洪醫生診斷後發現他的腎功能腎絲球過濾率降到60分，大約是一個60歲以上老人的腎功能，經腎臟切片是膜性腎絲球腎炎，吃火鍋令慢性發炎變得更嚴重，令大量蛋白尿排出！

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