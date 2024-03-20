初老症 | 易肥易攰皮膚變差！90後港女嘆年近30身心大不如前！盤點6大初老症狀！需要補充哪些營養？

【初老／早衰／90後／00後】歲月逼人，年過25歲就開始漸露老態。一名90後港女有感近年身心老得很快，感覺自己體力大不如前，心態上亦變得麻木、失去動力。加上職場和家庭方面的壓力，讓她感到焦慮。

該名港女在「Dcard」以「90後老了有感」發文，指自己年齡將近三十，感覺身體比以前差了很多。她指，不論身心方面皆是，故列出6大不同：

1. 胃口變小 體質易胖

女事主指，年少時可以放肆大吃大喝，吃多了亦不會顯肥。現在偶爾還會出現消化不良的情況，故不能夠吃太多。而當現在吃的分量減少，女事主的身型「依然冇瘦到甚至會肥咗」，大感沮喪。

2. 膚況變差 出皺紋和暗粒

女事主以往來經期間會出暗粒，通常經期完結後就會復原。但女事主指自己臉上的暗粒現在變得很頑固，復原速度比以前久，臉上更開始出皺紋及下垂，她正考慮應否接受醫美。

3. 失去動力 不能捱夜

女事主指，「瞓極日頭都好唔精神」，經常會覺得身體很累的，雖然知道運動對身體好，但整個人都失去動力。

4. 職位尷尬

職場上看著有些年青過自己的同事，女事主一方面希望能夠繼續被人關顧；另一方面看著有些同齡或比自己年青的同事高職位過自己，心裏不是味兒。

5. 催促結婚

女事主身邊有很多催促結婚的壓力和聲音，但她覺得自己還小，「心態冇成熟到要結婚生仔」。

6. 事業和經濟上焦慮

女事主覺得不可以像以往一樣隨便裸辭或轉工，如衝動去趟「說走就走的旅行」或是移民重新開始這些重大的決定，絕對不敢再妄下決定。

開始擔心冇得再轉行，擔心同同齡，甚至細過自己嘅比事業人工同積蓄好落後。

女事主感覺「不想長大」，指前幾年疫情的時間過得很沒有意義，好像「不知不覺間老咗好多」，但甚麼都沒有做過。

網民：無須與人比較 忠於自己

不少「90後」和「00後」的網民在帖文下議論紛紛，皆表示有同感，有「02」女網民指「自己都準備過兩年結婚」，感覺真的變成一個成年人。亦有「90後」的網民表示自己與女事主年紀相若，但依然活得自在，「胃口好咗，可能對比以前有經濟能力 食好嘢；又有錢可以去旅行」，建議女事主只要不與人比較就好。

6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

記憶衰退：應多補充卵磷脂及魚油，有助補充腦部營養、增強記憶力，建議可多吃大豆製品、深海魚類。

排便不順：建議多補充纖維、好油脂和水分，建議可多吃牛油果、堅果、植物油，同時補充足夠水分，每天吃夠5份以上的蔬果為佳。

免疫下降：建議多補充優質蛋白質、鋅和植化素，多吃各色蔬果並避免加工食物，有助補充氨基酸，建議可多吃蠔、貝殼、海鮮等食物。

關節不順：建議多補充魚油和葡萄糖胺，有助潤滑關節，建議可多吃魚類、甲殼類、魚油、保健食品等；此外，矯正姿勢也同樣重要。

腰痠背痛：建議多補充鈣質、鎂和維他命D，有助放鬆神經及肌肉緊繃，建議可多吃芝麻、魚乾、牛奶、綠色蔬菜等，配搭運動和曬太陽更可增強骨骼強健。

代謝變差：建議多補充維他命B群、維他命C及多喝水，維他命B群有助補充輔酶，是幫助身體代謝重要元素；另外建議大家多運動，有助加速代謝。

轉載自晴報