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煮飯可能致癌？美國研究：煮一餐飯=吸入汽車排出廢氣20分鐘？下廚或引發呼吸道疾病、增患癌風險！與哪一種煮食爐有關？
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煮飯可能致癌？美國研究：煮一餐飯=吸入汽車排出廢氣20分鐘？下廚或引發呼吸道疾病、增患癌風險！與哪一種煮食爐有關？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人會在家中下廚煮飯，但美國國家科學院最新研究發現，用氣體燃料爐，即液化石油氣或天然氣煮一餐飯，相當於吸收了汽車排出的廢氣20分鐘，恐導致呼吸道疾病，增加罹患癌症的風險。

 

　　加州史丹佛大學研究團隊指出，除了工業廢氣外，家用廢氣也不容小覷。研究人員把目標放在煮食爐，從87處家居監測其廚房和睡房內的苯濃度長達8小時，調查在使用時的苯排放量以及對人體健康的影響。

 

　　結果顯示，若住戶是使用以丙烷（C3H8）及丁烷（C4H10）為主要成份的液化石油氣（Liquefied Petroleum Gas；LPG），平均每分鐘排放出5.5到6.5微克的苯，比二手煙煙霧中的苯濃度還高；若使用主要成份為甲烷（CH4）的天然氣（natural gas），平均苯排放率為每分鐘2.8到5.8微克。

 

　　研究團隊指，苯是一種被廣泛使用的化學物質，它可自然生成或由人工製造出來，吸入苯會造成睏倦、暈眩，甚至失去意識。目前苯已經被國際癌症研究機構定義為已知致癌物，長期接觸會增加罹患白血病和淋巴瘤的風險。

 

　　美國國家科學院亦在最新一期的期刊中提到，在採用液化石油氣的煮飯過程中，會排放出大量的大氣奈米氣膠（NCA）。若在廚房煮飯20分鐘，相當於站在繁忙時間的馬路旁，吸了20分鐘的汽車廢氣。而幼童吸收的劑量又遠高於成年人，可能會增加呼吸道疾病風險。

 

轉載自晴報

Tags:#下廚#患癌#一餐飯#氣體燃料#導致#廢氣#天然氣#LiquefiedPetroleumGas#液化石油氣#癌症#血癌#淋巴瘤#呼吸道疾病#煮飯#家居安全#美國研究報告#致癌物
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