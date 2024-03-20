春分湯水 | 春天時冷時熱兼潮濕，易誘發過敏、感冒、精神不振！春分養生吃甚麼食物？中醫8大推介+教煲燉黨參蓮子生薑雞湯

【春分／節氣／潮濕／濕疹／春困】今日（20日）踏入二十四節氣的春分節氣，氣溫時凍時熱，且潮濕的海洋氣流影響，受濕度亦將高居80%以上。註冊中醫師陳嬿珺接受訪問時表示，春分節氣植物生長、氣溫變化不定，易誘過敏、春困及感冒等症狀，建議可從生活及飲食方面著手，改善春分節氣的各種不適。

春分易誘3大健康問題

春天乍暖還寒、氣候潮濕，陳醫師表示，春分時節植物生長、花粉增多，此時容易引發過敏性疾病，如鼻敏感、過敏性皮膚炎等，建議大家出現戶外活動後，應及時更換衣物，注意室內通風，減少接觸過敏源；此外，春分時節氣溫變化較大，尤其晝夜溫差較大，容易導致人體疲倦、精神不振，即俗稱的「春困」，建議保持良好的作息習慣，充足睡眠，注意休息，避免熬夜；另外由於氣溫變化不穩定，容易引起人體免疫力下降，容易感染感冒或流感，應加強體育鍛鍊，提高身體素質，注意保暖，避免大範圍人群聚集。

春分節氣8大養生食材

轉季容易出現感冒或腸胃不適，陳醫師建議可多食用清淡易消化的食物，例如小米粥湯、蔬菜湯等，有助於調節腸胃功能，減輕春季腸胃不適；蔬菜方面則可多食用富含維生素、礦物質和纖維的菠菜、苦瓜、芹菜等，以增強免疫力，調節腸胃功能；水果方面則可攝取富含維生素C和纖維的蘋果、梨或草莓等，以增強抵抗力，促進消化。

除此之外，陳醫師亦強調春分節氣的飲食調養原則，以「疏肝健脾，和調陰陽」為主，而以下8大養生食材多食可幫助大家，減少春分節氣所帶來常見病的影響：

蒜苗：祛寒，殺毒氣，健脾胃

乳酪：補虛開胃，潤腸通便

淡菜：補肝腎，益精血

芫茜：健胃消食，利尿通便

奇異果：清熱，生津

燕窩：養陰潤燥，益氣補中

蒜頭：溫中消食，暖脾胃，解毒

豆豉：開胃消食，祛風散寒

燉黨參蓮子生薑雞湯

以下一款適合春分節氣飲用湯水，湯水性溫和，適合一般人食用，惟出現特殊情況如感冒發熱、熱氣等，則應根據個人體質情況酌情調整或避免食用。此外，對於高血壓、高膽固醇等疾病患者，建議控制食鹽份量。

材料：雞肉 200克（去皮去骨雞胸肉或雞腿肉為佳）、黨參 15克、枸杞 6克、薑片 3片、鹽 少許。

做法：

1.雞肉洗淨，切成塊狀備用；

2.將適量清水倒入鍋中；

3.加入雞肉、黨參、蓮子、薑片；

4.大火煮沸後轉小火慢燉約1-2小時，直到雞肉熟爛；

5.放入適量的枸杞和鹽，根據個人口味調味即可飲用。

轉載自晴報