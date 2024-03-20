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內地熱銷零食「澱粉腸」爆食安風險！製作滲入狗糧原料？商家：這原料不建議人吃，燒烤也不行！
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內地熱銷零食「澱粉腸」爆食安風險！製作滲入狗糧原料？商家：這原料不建議人吃，燒烤也不行！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【澱粉腸／雞骨泥／食安問題／狗糧】澱粉腸是不少人的童年零食。近日，內地熱銷的街頭小食澱粉腸爆出食安風險，指製作過程中滲入狗糧原料「雞骨泥」，一夜之間讓不少人對澱粉腸敬而遠之，路邊攤檔生意凋零。

 

　　綜合《央廣網》等內媒報道，內地熱銷零食澱粉腸被揭發成分含「雞骨泥」代替雞肉，引起公眾關注。河南一澱粉腸製造商的工人向傳媒透露，指澱粉腸裡含肉量很少，「都是用的雞肉和雞骨泥，用鴨肉更便宜，大部分都是澱粉」。據悉，目前出售雞骨泥的多是寵物食品的商家，商家強調骨泥不建議人吃，燒烤也不行。

 

滲入雞骨泥惹熱議

 

　　以往亦有一些低價餃子與肉丸也曾被揭發將雞脖泥、雞架泥滲入其中。中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授何計國表示，使用雞骨泥代替原有肉類使用的行為，本質是摻假和以次充好，其中的營養物質也無法被人體吸收。亦有食品研發人士指出，澱粉腸加雞骨泥並不是屬於違規行為。

 

　　據內媒調查，內地市面上銷量較高的5種品牌澱粉腸，材料表第一位均是肉，其次為水，澱粉，白砂糖、味精、香辛料等調味料，以及其他食品添加劑，如三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉、羧甲基纖維素鈉、誘惑紅等。據悉，內地各地的路邊攤烤澱粉腸價格普遍每根2至3元，而批發價一根只須5、6毛錢。澱粉腸目前沒有專門的國家標準，也沒有遵循火腿腸國家標準來生產，甚至不能算作是火腿腸產品。

 

商家出招澄清兼救亡

 

　　自消息傳出後，有內媒報道街頭的烤腸攤檔生意一夜幾乎清零，本來一天售幾百條澱粉腸變成只能夠售出數十條。另有多家澱粉腸製造商也緊急發出聲明，否認在澱粉腸中使用雞骨泥；不少商家出招救亡，開直播吃下10根澱粉腸，且貼上「沒有骨泥」的標示，以挽回消費者信心。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#街頭小食#零食#中國#健康#澱粉腸#雞骨泥#食物安全#狗糧
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