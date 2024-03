巿面雞翼大檢測！16款不含雌激素！毒理學家：攝取過量雌激素會增患癌不育風險！即睇無雌激素雞翼清單

【水中銀/雞翼/雌激素/致癌/不育/食用安全】不少人愛吃雞翼,煮法亦多樣豐富,但坊間一直流傳雞翼含有雌激素,擔心食用後會影響身體健康。水中銀(國際)生物科技有限公司 (下稱「水中銀」)曾檢驗了市面上16款雞翼,發現全部樣本均通過測試、不含雌激素。

16款不含雌激素雞翼一覽

TOPick早前從本港各大超市購買了16款雞翼,並委托「水中銀」進行有關雌激素的檢測。「水中銀」利用2種魚胚胎為雞翼樣本進行生物毒性安全測試,結果16個樣本均通過測試,全部不含雌激素,並獲得「綠魚」(品質卓越)評級。

SELECT佳之選 巴西雞中翼

鮮家煮意 雞中翼

759阿信屋 急凍雞中翼

DCH FOODS大昌 巴西雞中翼

THE PROCHEF 芬蘭雞中翼

THE HOME CHEF 丹麥急凍雞中翼

DANISH FARM 急凍丹麥雞中翼

JFARM 泰國急凍雞中翼(無激素添加)

SUPREMEAT 巴西雞中翼

CP SELECTION 泰國雞中翼

ROSE 丹麥雞中翼

LESS IS MORE 泰國無添加激素雞中翼

MASTER BUTCHER 丹麥無添加激素雞中翼

嘉信 澳洲無添加激素雞中翼

NATURAL CHICKEN 澳洲雞中翼

MASTER BUTCHER 泰國無添加激素雞中翼

過量雌激素可增致癌風險

「水中銀」首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士解釋,所謂「雌激素」是女性荷爾蒙的一種,是人體自我產生的激素。在正常情況下,人體不需要額外攝取雌激素,但隨著工業化發展、環境的污染,令不少食物都含有影響內分泌系統的物質,包括獸藥、農藥等;而這些外來影響物質,簡稱雌激素,又名內分泌干擾化學物。

陳雪平指出,過量攝取雌激素,有機會誘發各種疾病並導致內分泌失衡,如癌症(包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等)、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等,故此一般會建議孕婦、兒童、患癌或腫瘤疾病病人,以及患有乳腺組織增生的人士,要避免過量吸收含有類雌激素物質的產品。

陳雪平提醒大家,選購雞翼時除了參考以上安全清單外,也可以多留意包裝上是否標明不含雌激素。

轉載自晴報