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巿面雞翼大檢測！16款不含雌激素！毒理學家：攝取過量雌激素會增患癌不育風險！即睇無雌激素雞翼清單
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巿面雞翼大檢測！16款不含雌激素！毒理學家：攝取過量雌激素會增患癌不育風險！即睇無雌激素雞翼清單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【水中銀／雞翼／雌激素／致癌／不育／食用安全】不少人愛吃雞翼，煮法亦多樣豐富，但坊間一直流傳雞翼含有雌激素，擔心食用後會影響身體健康。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）曾檢驗了市面上16款雞翼，發現全部樣本均通過測試、不含雌激素。

 

16款不含雌激素雞翼一覽

 

　　TOPick早前從本港各大超市購買了16款雞翼，並委托「水中銀」進行有關雌激素的檢測。「水中銀」利用2種魚胚胎為雞翼樣本進行生物毒性安全測試，結果16個樣本均通過測試，全部不含雌激素，並獲得「綠魚」（品質卓越）評級。

 

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過量雌激素可增致癌風險

 

　　「水中銀」首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士解釋，所謂「雌激素」是女性荷爾蒙的一種，是人體自我產生的激素。在正常情況下，人體不需要額外攝取雌激素，但隨著工業化發展、環境的污染，令不少食物都含有影響內分泌系統的物質，包括獸藥、農藥等；而這些外來影響物質，簡稱雌激素，又名內分泌干擾化學物。

 

　　陳雪平指出，過量攝取雌激素，有機會誘發各種疾病並導致內分泌失衡，如癌症（包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等，故此一般會建議孕婦、兒童、患癌或腫瘤疾病病人，以及患有乳腺組織增生的人士，要避免過量吸收含有類雌激素物質的產品。

 

　　陳雪平提醒大家，選購雞翼時除了參考以上安全清單外，也可以多留意包裝上是否標明不含雌激素。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#網絡熱話#飲食資訊#雌激素#癌症#不育#乳癌#子宮頸癌#卵巢癌#糖尿病#美食#著數優惠#養生#雞翼#雞肉#健康#超市大搜查#食物安全#食物檢測#性早熟#兒科#婦產科#生殖
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