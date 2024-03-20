春分湯水 | 春分節氣強化脾胃提升正氣！孩子考試溫習得心應手！推介「姬松茸淮山白朮雞腳湯」，補腎強身兼袪濕

「又到考試季節，正要忙着和樂樂溫習。」樂樂媽媽說。

「我倒沒那麼勤力，只提醒孩子注意身體，不要生病。因為病倒了，考試表現一定受影響。」我說。

「如何注意身體呢？」樂樂媽媽問。

「當然要早點睡覺。考試是早上嘛，若我們慣了早睡早起，最清醒最精神的時候，正正是考試的時間，想必事半功倍吧！另外我會提醒孩子不要吃生冷食物，如冷飲和雪糕之類，感冒咳嗽，腹痛腹瀉，也影響考試呢！」我說。

「說來也是，近來的流感肆虐，聽聞不少人也發高熱，又或反覆發熱，又或咳嗽久久不癒。」樂樂媽媽說。

「作為中醫，我認為孩子身體健康，才有動力和能力去學生，溫習才會得心應手。大家可以觀察小朋友，平日胃口好不好，常常笑嗎？臉色紅潤嗎？這些都是正氣的表現。反觀一些孩子，身體瘦削，面色萎黃，精神欠佳的，相信他們溫習時很費勁。花了很多時間讀書，出來的效果不相符，那就不值得了。」我說。

「寧願多點時間玩耍。」樂樂媽媽說。

「說得對呀！小孩子天生愛玩。不過玩也要有體力。中醫認為，強化脾胃功能才可提升孩子的正氣。

脾胃位處身體中央，是人體的中心，無論氣血上升或下降，都必經的地方。我們吃東西，經過胃受納，把食物變成小塊，就是『消』，再通過脾的『化』功能，把這些小塊轉化成水穀精微之氣，再運到身體各個地方。

生冷食物容易生寒，繼而生濕和痰，這樣氣血如何運行？」我說。

「有時看到小孩子吃很多，卻不長肉，為甚麼？」樂樂媽媽問。

「如果吃太多，脾胃來不及消化，這些食物又會成為身體的負擔，反倒損傷脾胃，當然消瘦了。所以吃得對是十分重要的。內經云︰『五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。』

不少家長常常給孩子吃水果，有些更給冰水果。這些都是生冷，而五果為助，在主食之外適當進食果品，但不能取替主食。患上感冒或其他身體不適，一般不宜水果。

『五穀為養』，大米、麥、小米、黃米、豆類，這些是日常主食的糧食，能養護身體。所以五穀雜糧是最重要的。」我說。

「那麼考試期間應煲甚麼湯水呢？」樂樂媽媽問。

「當然要健脾胃，春分又到了，天氣潮濕，也不要忘記袪濕啊。春天首選吃淮山，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。白朮有補氣健脾、燥濕利水、止汗、安胎的功效。姬松茸有補腎強身、理氣化痰的功效。這些材料可煲成春分保健湯水，加入陳皮和生薑加強健脾的作用！」我說。

「謝謝你啊！」樂樂媽媽說。

「現在孩子比我們小時候更忙碌，吃飯只有二十分鐘。我們應該慢慢吃，好好享受食物，在一個輕鬆的氣氛進食，更能養好脾胃！」我說。

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