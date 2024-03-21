對歷史稍有認識的讀者，相信對「黑死病」不會感到陌生。不過，鼠疫這個古老的疾病根本並未絕迹，近日更在美國出現致命病例。醫衞局及相關政府部門，可有提高警惕，高度戒備？

美國新墨西哥州衞生部在本月上旬發聲明指出，一名男子死於鼠疫。這是該州自 2021 年以來首個人類感染鼠疫的病例，也是自 2020 年以來，首個死亡病例。

聲明沒有提供其他細節，包括鼠疫的傳播途徑，但就表示將在社區進行環境評估，希望找出公共衞生的風險，並強調須提高社區意識，積極防止鼠疫傳播。

從1970 至 2020年這50年間，美國西岸鼠疫病例比東岸為多（圖一） ，而西岸是華人聚居地，與港交流頻繁可知，鼠疫距港其實只有一程航機之遙。

美國全國鼠疫病例分布圖（1970 -2020年）

鼠疫感染的常見症狀包括頭痛、發冷、發燒、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；它通常會導致腹股溝、腋窩或頸部淋巴結疼痛和腫脹，而腫脹往往會在2至8天內出現。

毒虱叮咬傳人

目前醫學界普遍相信，鼠疫是一種透過囓齒類動物傳播的細菌性疾病，通常由受感染的跳蚤叮咬傳播給人類，也可以透過接觸受感染的動物，例如囓齒類動物、寵物或野生動物傳播。

除老鼠外，囓齒類動物還包括：松鼠、箭豬等，而四處捕獵的貓、狗等寵物，都可能會將受感染的跳蚤帶回家，傳播鼠疫。新墨西哥州衞生部已警告當地民眾，避免接觸染病或已死的囓齒類動物和兔子，以及牠們的巢穴，並要禁止寵物在外遊蕩、捕獵。

香港鼠患問題嚴重，一直未能杜絕。2022年，全港鼠患黑點多達108個，其中又以油尖旺、深水埗及九龍城3 區的黑點最多，鼠疫有機會在港廣泛傳播並非危言聳聽。

從歷史看，香港確曾爆發鼠疫。1894年，香港鼠疫導致逾2,000人喪生，三分一人口離開香港。自此至1926年的30年間，香港幾乎每年都爆發鼠疫，共造成逾2萬人死亡。

肺鼠疫易傳染

根據香港衞生防護中心的資料，鼠疫由鼠疫耶爾森杆菌引致，主要分為腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫3類，其中肺鼠疫的傳染性極高，可透過飛沫人傳人。

感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫致命率為30% 至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫更可致命。腺鼠疫的潛伏期一般為 1至7 天，而肺鼠疫的潛伏期則一般為 1至 4 天。病人須被隔離，並服用抗生素。

歷史上，鼠疫在14世紀第二次大流行，歷時70多年，波及歐、亞、北非等各大洲，以英國、意大利疫情最為嚴重，死亡人數幾乎佔兩國總人口的一半，歐洲則共計近四分一人口喪生。

莫再如在夢中

雖然今時的鼠疫病例主要在非洲、亞洲和拉丁美洲出現，包括馬達加斯加、剛果和秘魯等(圖二)，但近年連內蒙古也出現多宗病例。香港作為國際都會，也是遠東航運樞紐，不少國家及地區都有直航，遑論美國。

即使鼠疫不殺到，也難保不知名的細菌、病毒不伴隨著像南美紅火蟻、德國曱甴，甚至已在日本肆虐的床虱等昆蟲，帶來疾病X（Disease X），威脅市民健康，當局會否早作綢繆？

世衞資料顯示，鼠疫病例主要在非、亞和拉美出現。圓點標示病例所在地，圓點愈大，顯示病例愈多。

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