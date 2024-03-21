胰臟癌 │ 體重跌至88磅、行路暈倒！28歲YouTuber宣布停更：身體像到了極限！4年前確診胰臟癌曾一度隱退！即睇胰臟癌7大症狀
南韓一名28歲YouTuber在16日宣布因健康問題暫停更新，並表示身體狀況愈來愈差，不僅體重狂掉，甚至走路會昏倒，因此決定停止工作活動，好好休息。消息一出，令一眾粉絲紛紛表示感到擔心。
28歲的Haala（하알라，本名하선우）16日在YouTube個人頻道上，上載了一段約5分鐘的影片，表示因自身健康問題決定暫停更新，同時她亦在影片中透露近況，
「一直維持著身體不是很好的狀態，問題不斷累積之下這次一口氣爆發，被送往急診室，一度進到加護病房，現在才剛出院不久。」
Haala是AfreecaTV直播主出身的YouTuber，平時會拍片分享日常生活以及和家人直播，至今累積逾84萬粉絲，連她的父母也廣受粉絲喜愛。2020年5月，她在拍攝健檢影片中發現罹患第二期胰臟癌，2021年1月宣布要做手術一度隱退，同年4月復出。
她坦言，過去每次休息都很短暫，雖然被人感覺像是常常在休息，但都是在沒有完全恢復的情況下又開始工作，
「這次也是抱著『反正會好起來』的想法硬撐著，但身體好像到極限了。」
Haala又指，停更的原因是目前身體狀況愈來愈差，就算吃東西體重也會掉，已經由最初開創YouTube頻道時的50公斤（約110磅），掉到現在的40公斤（約88磅），吃飯時手也會抖，而且經常感到疲倦，走路也會昏倒，
「已經到了日常生活都很困難的狀態。雖然靠吃藥硬撐，但現在好像靠藥物無法解決了。」
為了未來能夠繼續經營YouTube，她認為有必要休息一段時間培養體力。雖然還不知道何時能夠回到原本的狀態，但若到了決定可以回歸的時候，會再和粉絲分享休息期間的生活。
Haala宣布停更後，影片下方有大量網友留言表示關心，「父母一定也很擔心吧，健康最重要」、「健康第一，請好好休息，希望早日康復」、「難怪總覺得妳瘦太多了，休息很久也沒關係，一定要好好恢復再回來」。不過她事後也在IG發文澄清，這次休息與胰臟癌病情無關，並感謝外界關心。
胰臟癌7大常見症狀
1. 腹背痛
上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。
2. 突然消瘦
胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。
3. 厭食
癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。
4. 黃疸
如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚
便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。
5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難
如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。
6. 發燒及發冷
7.靜脈栓塞
資料來源：香港癌症基金會
胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：
胰臟癌10大風險因素
根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。
即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：
1. 種族
黑人的風險較高
2. 性別
男性比女性有更高風險
3. 抽煙
吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍
4. 糖代謝異常
糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險
5. 超重
超重的人有較大風險
6. 飲食
長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌
7. 化學品
長期接觸殺蟲劑後、石油或染料
8. 感染幽門螺旋桿菌
患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍
9. 遺傳性胰臟炎
遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見
10. 慢性胰臟炎
常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因
資料來源：醫院管理局
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